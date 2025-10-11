Fastcopy 5.11.1 最快的檔案拷貝工具
2.支援外掛整合，方便的讓你利用右鍵選單直接複製檔案；
3.支援三種不同的 HDD 模式；
4.內建多種人性化的動作模式；
5.支援過濾，可以使用萬用字元；
6.支援工作管理；
7.支援指令行動作；Fastcopy，最快的檔案拷貝工具！經測試，一個 424 MB 的電影其拷貝時間僅為 21 秒，傳輸速度達到了 21 MB/秒，不知比 TotalCopy之流快了多少倍，所以，在這裡我不吝惜自己的讚美，把「最快的檔案拷貝工具」這個桂冠送給它，如果你發現還有比它更快的，煩請來信告知，我將非常感謝！閒話少說，這裡談談這個檔案的使用方法。第一種，如 Nullsoftcopy 一樣先選擇來源資料夾，然後選擇目的資料夾，點[執行]按鈕後即可開始拷貝；
第二種，註冊快顯功能表。點功能表「設定--->右鍵延伸」彈出「右鍵延伸」對話方塊，然後點 [安裝] 按鈕即可註冊快顯功能表。你可以直接在任意檔案或資料夾上面點右鍵彈出功能表，然後選「複製(Fastcopy)」、「移除(Fastcopy)」、「移動(Fastcopy)」等指令，即可開始複製、移除或移動檔案或資料夾；
第三種，註冊快顯功能表。透過右鍵拖曳到目的資料夾，彈出快捷功能表指令，然後選「複製(Fastcopy)」、「移除(Fastcopy)」、「移動(Fastcopy)」等指令，即可開始複製、移除或移動檔案或資料夾
