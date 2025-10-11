Fastcopy 5.11.1 最快的檔案拷貝工具

Fastcopy 5.11.1 最快的檔案拷貝工具

FastCopy 是 Windows 平台上最快的檔案拷貝、刪除軟體。由於其功能強勁，性能優越，一時間便超越相同類型的所有其他軟體。由於該軟體十分小巧，你甚至可以在安裝後，直接將安裝目錄中的檔案複製到任何可移動儲存裝置中，方便攜帶，隨取隨用。

FastCopy 主要包含下列功能：

1.完全支援拖曳動作，支援拖曳多個檔案到來源中；
2.支援外掛整合，方便的讓你利用右鍵選單直接複製檔案；
3.支援三種不同的 HDD 模式；
4.內建多種人性化的動作模式；
5.支援過濾，可以使用萬用字元；
6.支援工作管理；
7.支援指令行動作；

Fastcopy，最快的檔案拷貝工具！經測試，一個 424 MB 的電影其拷貝時間僅為 21 秒，傳輸速度達到了 21 MB/秒，不知比 TotalCopy之流快了多少倍，所以，在這裡我不吝惜自己的讚美，把「最快的檔案拷貝工具」這個桂冠送給它，如果你發現還有比它更快的，煩請來信告知，我將非常感謝！

閒話少說，這裡談談這個檔案的使用方法。

第一種，如 Nullsoftcopy 一樣先選擇來源資料夾，然後選擇目的資料夾，點[執行]按鈕後即可開始拷貝；
第二種，註冊快顯功能表。點功能表「設定--->右鍵延伸」彈出「右鍵延伸」對話方塊，然後點 [安裝] 按鈕即可註冊快顯功能表。你可以直接在任意檔案或資料夾上面點右鍵彈出功能表，然後選「複製(Fastcopy)」、「移除(Fastcopy)」、「移動(Fastcopy)」等指令，即可開始複製、移除或移動檔案或資料夾；
第三種，註冊快顯功能表。透過右鍵拖曳到目的資料夾，彈出快捷功能表指令，然後選「複製(Fastcopy)」、「移除(Fastcopy)」、「移動(Fastcopy)」等指令，即可開始複製、移除或移動檔案或資料夾

https://fastcopy.jp

安裝版：
FastCopy 5.11.1.exe（GITHUBUSERCONTENT下載）
檔案大小：4.89 MB

免安裝版：
FastCopy 5.11.1.7z（1DRV下載）
FastCopy 5.11.1.7z（GOOGLE下載）
FastCopy 5.11.1.7z（MEDIAFIRE下載）
FastCopy 5.11.1.7z（RAPIDGATOR下載）
FastCopy 5.11.1.7z（MEGA下載）
檔案大小：1.21 MB

2025 Fastcopy 檔案拷貝加速工具，讓你傳輸的穩穩地
2025-10-11
