動漫屋apk

你最近有追鬼滅之刃嗎？有時候漫畫可以看到動畫沒有的細節，因此最近有網友問說像是鬼滅之刃這類型的漫畫要去哪看？若你用的是 Android 系統，動漫屋就是一個不錯的免費看漫畫來源，無論是冒險漫畫、校園漫畫、戀愛漫畫、同人漫畫等通通能夠免費看，最重要的是還能夠下載漫畫、離線觀看，正在尋找免費看漫畫 App 的朋友，這款推薦可以收下唷。

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文章後方有替大家準備動漫屋 APK 載點，iOS 系統的朋友可以參考本站其他免費看漫畫文章。由於非從 Google Play 下載，安裝前會看到權限提示畫面，安裝後開啟就能夠看到動漫屋主頁面囉。

鬼面之刃漫畫

建議可以從「分類」頁籤尋找自己有興趣的漫畫，這邊有各種分類，包含有校園漫畫、百合漫畫、彩虹漫畫、偽娘漫畫、冒險漫畫、職場漫畫、後宮漫畫、療癒漫畫、科幻漫畫等，分類相當豐富就留給大家自己挖掘囉。點擊漫畫後就可以看到集數、評分、簡介、更新日期等。

鬼面之刃漫畫線上看

直接按下要閱讀的話數就可以觀看囉，動漫屋支援手勢滑動功能，還能夠自動播放，設定好跳動秒數，甚至連手都不用按就能輕鬆看完漫畫。

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另外點擊左下方的「下載」圖示，還能夠收藏自己喜愛的漫畫，或者在通勤時，不夠網路限制無間斷閱讀。

動漫屋

在書架這裡可以看到自己歷史觀看的漫畫、下載清單及收藏漫畫等，設定處也有夜間模式、顯示系統頂端列、顯示底部信息欄、隱藏虛擬鍵盤、開啟長按可塗鴉功能等。下方替大家準備好載點囉，有需要的朋友請直接點擊下載安裝。

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APK 下載：
漫畫屋 1.0.4.apk（GOOGLE下載）
漫畫屋 1.0.4.apk（1DRV下載）
漫畫屋 1.0.4.apk（MEDIAFIRE下載）
漫畫屋 1.0.4.apk（MEGA下載）
檔案大小：11.9 MB

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