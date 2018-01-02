JPEGView 1.0.36 簡單的圖片瀏覽軟體，還有方便的影像調整功能

2018-01-02 09:58:50 哇哇 0 0


JPEGView 是一款很方便的圖片瀏覽軟體，而且支援 unicode 的檔案讀取，所以看一些簡體或是日文檔名的檔案相當方便，操作方式真的非常的簡單，簡易的滾動滑鼠就可以放大縮小，左右鍵就是觀看前後的圖片，而且在圖片上會有一個簡易的控制條，也可以用滑鼠點選來控制畫面。

這軟體我覺得還有一個很方便的功能，就是利用滑鼠選取畫面後，可以輕鬆地複製圖片的某個部分，也可以直接進行裁切的動作。



除了圖像瀏覽之外，圖片編輯的功能我也覺得很方便，操作上也相當的直覺，將滑鼠移到畫面下方就會顯示編輯的功能，不用進入額外的編輯模式就可以變更圖片的色彩風格，修改相當的直覺，而且可以儲存修改後的設定，下次觀看圖片就可以看到更改後的風格，若是要輸出圖片再另存即可。



此外也還具備有方便的批次命名功能。

http://sourceforge.net/projects/jpegview/

免安裝版：
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檔案大小：1.35 MB
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