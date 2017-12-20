【限時免費】Oxenfree 驚悚風格冒險遊戲，美術風格真是一級棒！

2017-12-20 14:16:07 哇哇
限時免費 Oxenfree 驚悚風格冒險遊戲

最近限時免費的遊戲真是多，這是看到 Oxenfree 的遊戲畫面美術風格真是超棒的，完全吸引了我的目光，Oxenfree 是一款驚悚風格冒險遊戲，由夜校工作室（Night School Studio）所開發，這款遊戲有發行在 Windows、OS X、Xbox One、PS4 與 Linux 多種系統版本。Oxenfree 是一款使用 2.5D 視角的冒險遊戲，遊戲中的對話並無預設的劇本，玩家除了在遊戲中走動之外，還可以在主角 Alex 有機會說話時從其頭上的數個對話框中選擇想要說的話，或是選擇不說話；而 Alex 所說的話也會影響主線劇情的走向，因此也有數種不同的結局。遊戲中的關卡必須透過 Alex 的可攜式收音機來破解，它的用途包含打開上了鎖的門、聆聽島上的語音導覽或是和遊戲中的鬼魂溝通等等（Oxenfree wiki），總之是款很奇妙的遊戲，雖然說都是英文的，也可以當練習英文的好機會唷！

限時免費：https://www.gog.com/#giveaway

限時免費 Oxenfree 驚悚風格冒險遊戲
△ 從活動頁面找到 OXENFREE 的 Banner，點選右方的 GET FOR FREE。

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△ 這時候會需要 gog 帳號，有帳號就直接登入，沒有帳號就點單註冊一下，密碼至少要是英文與數字的組合。

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△ 完成取得之後剛剛的 Banner 會出現 Thanks! Ixenfree will appear in your account soon，意思就是說你可以在你的遊戲帳號中看到擁有這款遊戲。

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△ gog 是個遊戲平台，必須透過下載他們的 GOG Gaming Client 才能安裝遊戲，安裝時可以選擇大家比較熟悉的簡體中文。

GOG Gaming Client 下載：
GOG Gaming Client for Windows.exe（官方下載）
GOG Gaming Client for Windows.exe（ZippyShare下載）
GOG Gaming Client for Windows.exe（YunFile下載）
GOG Gaming Client for Windows.exe（MediaFire下載）
GOG Gaming Client for Windows.exe（Rapidgator下載）
檔案大小：159 MB

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△ 開啟 GOG Gaming Client 之後登入自己的帳號。

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△ 之後從「庫」裡面可以找到自己所有的遊戲，之後就可以下載安裝，完成之後就可以開始遊戲囉！！！

Oxenfree 的故事背景設定在一座無人定居的觀光小島上，而包含主角艾莉克斯（Alex）在內的一群年輕人在某個夜晚前往島上的沙灘舉辦通宵派對。艾莉克斯在意外地使用她的收音機開啟了一道陰界的裂縫之後，必須想辦法與裂縫中跑出來的鬼魂打交道，同時還得尋找失散在島上各處的其它朋友們。

官方網站：http://nightschoolstudio.com/oxenfree/


Oxenfree 遊戲畫面參考
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