最近限時免費的遊戲真是多,這是看到 Oxenfree 的遊戲畫面美術風格真是超棒的,完全吸引了我的目光, Oxenfree 是一款驚悚風格冒險遊戲 ,由夜校工作室(Night School Studio)所開發,這款遊戲有發行在 Windows、OS X、Xbox One、PS4 與 Linux 多種系統版本。Oxenfree 是一款使用 2.5D 視角的冒險遊戲,遊戲中的對話並無預設的劇本,玩家除了在遊戲中走動之外,還可以在主角 Alex 有機會說話時從其頭上的數個對話框中選擇想要說的話,或是選擇不說話;而 Alex 所說的話也會影響主線劇情的走向,因此也有數種不同的結局。遊戲中的關卡必須透過 Alex 的可攜式收音機來破解,它的用途包含打開上了鎖的門、聆聽島上的語音導覽或是和遊戲中的鬼魂溝通等等( Oxenfree wiki ),總之是款很奇妙的遊戲,雖然說都是英文的,也可以當練習英文的好機會唷!

△ 從活動頁面找到 OXENFREE 的 Banner,點選右方的 GET FOR FREE。△ 這時候會需要 gog 帳號,有帳號就直接登入,沒有帳號就點單註冊一下,密碼至少要是英文與數字的組合。△ 完成取得之後剛剛的 Banner 會出現 Thanks! Ixenfree will appear in your account soon,意思就是說你可以在你的遊戲帳號中看到擁有這款遊戲。△ gog 是個遊戲平台,必須透過下載他們的 GOG Gaming Client 才能安裝遊戲,安裝時可以選擇大家比較熟悉的簡體中文。GOG Gaming Client 下載:檔案大小:159 MB△ 開啟 GOG Gaming Client 之後登入自己的帳號。△ 之後從「庫」裡面可以找到自己所有的遊戲,之後就可以下載安裝,完成之後就可以開始遊戲囉!!!Oxenfree 的故事背景設定在一座無人定居的觀光小島上,而包含主角艾莉克斯(Alex)在內的一群年輕人在某個夜晚前往島上的沙灘舉辦通宵派對。艾莉克斯在意外地使用她的收音機開啟了一道陰界的裂縫之後,必須想辦法與裂縫中跑出來的鬼魂打交道,同時還得尋找失散在島上各處的其它朋友們。官方網站: http://nightschoolstudio.com/oxenfree/