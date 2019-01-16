不知道大家在家裡的電腦是哪一款？還是以筆電取代電腦了？若是沒有行動需求的話，電腦桌機組起來便宜又大碗，以前也曾是我的首選，不過我偏愛迷你主機，感覺比較俐落省空間，不過現在有更俐落的選擇就是 ASUS AiO 的機種，何謂 AiO 呢？就是 All in One 的意思，一台電腦該具備主機與螢幕，AiO 就是將主機與螢幕結合在一起，整體感覺超級超級俐落，這次要與大家開箱 ASUS Vivo AiO V272U 這台 AiO 電腦，具備有無線網路、無線鍵盤與無線滑鼠，整台電腦只要有一條電源線，你是否也很喜愛這樣的感覺呢？我個人真的頗愛的！（捷徑：https://goo.gl/AsBrkK）
這樣的 AiO 電腦適合誰呢？我覺得我還頗適合我自己的，目前正在規劃自己的新辦公地點，還頗需要一台外表很稱頭的電腦，Vivo AiO V272U 的外型是絕對沒有問題的，而且螢幕也夠大，要播放些影音給小朋友看也非常適合。此外我也覺得頗適合我家長輩的，像我媽擺放電腦的環境比較亂，以往幫他整理電腦、修電腦的時候實在是很頭大，一直想找一台更簡單的電腦就好，我想用起來應該會頗開心的。我覺得這樣的 AiO 適合的族群很廣，因為我想大家都喜愛簡單俐落的電腦，電腦的空間就是一台螢幕的空間，大家正在看這篇文章的時候，不妨假想一下自己的使用情境，有沒有一切都變美好的感覺^^。
Vivo AiO V272U 具備 NanoEdge 顯示器，27 吋的螢幕算是非常的大，同時具備了超窄邊框的設計，屏占比高達 81%，整體視覺上的效果是更棒的，178 度的廣視角和 100% RGB 色域，讓你擁有更逼真更真實的色彩。
華碩搭載的 ASUS Splendid 能讓色彩顏色更加有看頭，觀看影片有 ASUS Tru2Life Video 獨家技術加持，簡單來說就是增強每一格畫面的清晰度與對比度，讓你擁有比 Full HD 更強烈的視覺享受。
喜愛 AiO 的一大原因就是俐落方便，在外型上也不馬虎，你會怎樣形容這樣的外型呢？我個人覺得相當的優雅，一體成形的鋁合金支架讓我覺得像是件藝術品，而且重心相當穩固，不會像是一般螢幕支架就是軟軟的感覺，角度可以自由地調整，不會因為 AiO 主機比較沉重而垂頭，鉸鏈的固定頗確實穩固的。
來看看其他硬體規格部分，AiO 一體成形無法讓你自由的變更零組件，所以需要給你一次滿足，系統碟是 128GB SSD 硬碟，使用 SSD 硬碟可以保證系統的順暢度，有用過 SSD 硬碟的朋友應該能了解我說的，整個順啊！此外還有一顆 1TB 的硬碟，這樣的容量大小對大家來說應該是足夠的！若是對容量還有更多需求，螢幕後方有配置了 4 個 USB 3.1 的連接埠，讓你可以擴充外接硬碟，USB 3.1 的傳輸速度也能滿足大家的使用需求。網路規格具備有 Gigabit 的網路連接埠，也有具備 802.11ac 的無線網路，這樣的無線網路傳輸速度非常足夠，會比舊有 802.11n 快上三倍，不過相對的家裡得無線網路也要整體升級！此外還有兩個 HDMI 的輸出，想要多兩個螢幕也是可以的！
AiO 簡單來說是包含有主機與螢幕，實際上還擁有更多，譬如說影音用途不能少的喇叭，喇叭的規格一點也不馬虎，有兩組高品質立體聲喇叭，輸出功率為 6W，而且還是先進低音反射式設計，低音時那那種嘣嘣感真的是可以傳到心理的，我只能說螢幕好、喇叭也好，還有華碩獨家 ASUS SonicMaster 聲籟技術，這是硬體與軟體技術的結合，在使用上可以透過 ASUS AudioWizard 來模擬五種不同使用模式，包含有音樂模式、電影模式、錄音模式、遊戲模式與演講模式。
實際體驗了五種不同的聲音模式，先從 OFF 開始說起，當我聽音樂模式是 OFF 的時候覺得其實也不錯，切換到 Music Mode 的時候，馬上可以感覺到有種空間感，聲音也變厚實的感覺，再切換到 Movie Mode 的感覺更加厚實，感覺音量有稍微提升一點，開闊感更加強烈一點點，Gaming Mode 的感覺與 Movie Mode 差不多。錄音模式能提供必較清澈透亮的錄音效果，演講模式也是適合聽話類的影片，我以看理科太太的影片來說，錄音模式的聲音比較純粹，相比之下演講模式就多了一種 ECHO 的感覺，真的比較像在講廳的感覺。其實不論是在哪一種模式，就是透過 ASUS AudioWizard 來調整的，提供大家一個很方便的工具可以使用，大家也可以調整到自己滿意的聲音模式，不過基本幾種我也覺得很夠用囉！
手機都有語音助理，Windows 也早就具備了 Cortana 語音助理，不過我覺得進度不如手機的進展，目前似乎還只有美國區域可以使用，也還沒有支援大家所習慣的中文，真的讓人覺得很可惜，因為像我大多時間摸電腦居多啊！Vivo AiO V272U 具備有陣列麥克風，可以去除背景的雜音，當你自己透過電腦來錄製聲音的時候，可以去除掉許多噪音的干擾，對 Cortana 語音助理來說也會有更高的辨識度，這點現在對我來說不是那麼的被需要，但是對於有錄製聲音需求的人來說，還是有一定的考靠性。
ASUS ZenAnywhere 這工具非常的厲害！我到這次玩 AiO 才發現，實在有點相見恨晚的感覺。我相信大家現在對手機的依賴程度很高，可能也會常常取用手機的內的資料，或是想要從手機取用電腦的資料，之前介紹過 Your Phone 可以從電腦很方便的存取電腦照片與訊息，那手機存取電腦內的資料就可以使用 ASUS ZenAnywhere，以前大家可能使用 Dropbox、Google Drive 等雲端工具同步電腦資料，這樣可以透過手機來存取，而 ZenAnywhere 算是更厲害一點，只要你的電腦運行了 ZenAnywhere，你就可以透過手機或是網頁存取任何檔案資料、監看視訊鏡頭與遠端桌面連線，真的是一個很棒的服務。
我從瀏覽器的網頁登入 ZenAnywhere 的帳號之後，我就可以存取 AiO 內的任何檔案，這是真的很方便的一件事情，我覺得比使用雲端工具還要方便很多很多。
查看電腦中的圖片很方便，有網頁版圖片瀏覽器。
還有網頁版的影片播放工具，看在電腦中的影片都可以。
當然聽音樂也沒有問題囉！
效能跑分數據
△ PCMARK 8 CREATIVE ACCELERATED 3.0 的分數為 4613 分。
△ PCMARK 8 HOME ACCELERATED 3.0 的分數為 3660 分。
△ PCMARK 8 WORK ACCELERATED 2.0 的分數為 4082 分。
△ X264 FHD Benchmark 主要是測試 CPU 的影音轉檔性能，跑出來的分數為 22.1 分我覺得還算是可以接受的。
△ Novabench 是款免費簡單的跑分工具，得分為 1542 分，大家可以拿自己當下的電腦跑跑看，就能預期會有多少的性能提升。
△ ChrisPC Win Experience Index 是仿 Windows 7 的簡易效能評比工具，其實各項分數都很高，只有內建顯卡分數比低，不過這台有 NVIDIA GeForce MX150 顯示卡，玩遊戲的性能還是頗不錯的。
△ 快打旋風硬體效能評測得到了 A 的評價。
△ AIDA64 的跑分如上圖。
△ 內建 SSD 硬碟讀取能來到 552 MB/s，寫入速度為 128 MB/s；內建一般硬碟讀取能來到 137 MB/s，寫入為 134 MB/s。
△ TxBENCH 也是 SSD 評測工具，讀取速度真的頗不錯，這樣的速度可以確保系統運作會是快速的，寫入速度是不算是猛，但是想是非常足夠。
實際使用與生活日常
我個人真的還頗愛這台 ASUS Vivo AiO V272U，原因是我愛他的簡潔，沒有一台占空間的電腦主機實在是太方便了！雖然使用上可能會有電腦壞掉螢幕也得換掉的疑慮，不過以大概三萬多的價格來說，能使用五年就很划算了！而且以追求科技的腳步來看，其實正常人三年大概就需要更換電腦，或許兩年是更適合我的節奏。
雖然說我不喜歡小朋友亂動我的電腦，但是他們對於爸爸工作內容都相當有興趣，滑鼠摸一下、鍵盤敲敲打打都會露出滿足的笑容。
我們偶爾會開放小朋友看看小影片，時間大概在半小時之內，雖然說這半小時我可以很悠閒地去做其他工作，但是他們就愛用我的電腦看？真不知道有什麼神奇的魔力？顏色比較好看嗎？哈哈！
陪小朋友看影片其實也不錯，至少也可以替影片內容把關，而且小朋友真的很容易入戲，開心或是疑惑都會寫在臉上。
這算是睡前的歡樂時光～
真的覺得 AiO 很方便，電腦要移動位置都超級方便，而且具備有無線網路，也不擔心需要網路線的問題。
心得總結
ASUS Vivo AiO V272U 我覺得是一台會讓許多人都心動的電腦，我相信很多人都習慣使用桌機，相較於筆電價格實惠許多，但是很多人不懂電腦，若電腦能和手機一樣是不是很方便？螢幕下就包含了所有硬體該有的，簡潔俐落的感覺是很棒的，而且是 27 吋的超大螢幕。二來效能並不用擔心，第 8 代 Intel Core i5-8250U 處理器、8GB 的記憶體與 NVIDIA GeForce MX150 顯示卡，若你根本不懂規格這些，我只能跟你說這些絕對足夠了！第三是有很棒的影音享受，27 吋螢幕 178 度的廣視角和 100% RGB 色域、華碩搭載的 ASUS Splendid 與 ASUS Tru2Life Video 獨家技術加持；有兩組高品質先進低音反射式立體聲喇叭，搭配華碩獨家 ASUS SonicMaster 聲籟技術，我只能說要影音都具備了，若正在考慮購買新的電腦、汰換舊電腦之類的，AiO 是很不錯的選擇，以上開箱推薦給大家囉！
購買走這裡：https://goo.gl/AsBrkK