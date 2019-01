不知道大家在家裡的電腦是哪一款?還是以筆電取代電腦了?若是沒有行動需求的話,電腦桌機組起來便宜又大碗,以前也曾是我的首選,不過我偏愛迷你主機,感覺比較俐落省空間,不過現在有更俐落的選擇就是 ASUS AiO 的機種,何謂 AiO 呢?就是 All in One 的意思,一台電腦該具備主機與螢幕,AiO 就是將主機與螢幕結合在一起,整體感覺超級超級俐落,這次要與大家 開箱 ASUS Vivo AiO V272U 這台 AiO 電腦 ,具備有無線網路、無線鍵盤與無線滑鼠,整台電腦只要有一條電源線,你是否也很喜愛這樣的感覺呢?我個人真的頗愛的!(捷徑: https://goo.gl/AsBrkK

AiO 主機的造型俐落,雖然不具備自組電腦的樂趣,不過我想對大家來說還是實在的,因為不會選規格的人也是非常多,就算我自己每天都在摸電腦,我對電腦硬體也沒有很熟,對我來說能滿足需求比較重要。Vivo AiO V272U 具備有一定效能在,Windows 10 Home 作業系統搭載第 8 代 Intel Core i5-8250U 處理器、8GB 的記憶體與 NVIDIA GeForce MX150 顯示卡,這樣的規格我想對大多人來說都是相當足夠的,文書、影音、電玩都可以,重點是他搭配了 27 吋的大螢幕,我只能說影音的享受絕對是能被滿足的。這樣的 AiO 電腦適合誰呢?我覺得我還頗適合我自己的,目前正在規劃自己的新辦公地點,還頗需要一台外表很稱頭的電腦,Vivo AiO V272U 的外型是絕對沒有問題的,而且螢幕也夠大,要播放些影音給小朋友看也非常適合。此外我也覺得頗適合我家長輩的,像我媽擺放電腦的環境比較亂,以往幫他整理電腦、修電腦的時候實在是很頭大,一直想找一台更簡單的電腦就好,我想用起來應該會頗開心的。我覺得這樣的 AiO 適合的族群很廣,因為我想大家都喜愛簡單俐落的電腦,電腦的空間就是一台螢幕的空間,大家正在看這篇文章的時候,不妨假想一下自己的使用情境,有沒有一切都變美好的感覺^^。Vivo AiO V272U 具備 NanoEdge 顯示器,27 吋的螢幕算是非常的大,同時具備了超窄邊框的設計,屏占比高達 81%,整體視覺上的效果是更棒的,178 度的廣視角和 100% RGB 色域,讓你擁有更逼真更真實的色彩。華碩搭載的 ASUS Splendid 能讓色彩顏色更加有看頭,觀看影片有 ASUS Tru2Life Video 獨家技術加持,簡單來說就是增強每一格畫面的清晰度與對比度,讓你擁有比 Full HD 更強烈的視覺享受。喜愛 AiO 的一大原因就是俐落方便,在外型上也不馬虎,你會怎樣形容這樣的外型呢?我個人覺得相當的優雅,一體成形的鋁合金支架讓我覺得像是件藝術品,而且重心相當穩固,不會像是一般螢幕支架就是軟軟的感覺,角度可以自由地調整,不會因為 AiO 主機比較沉重而垂頭,鉸鏈的固定頗確實穩固的。來看看其他硬體規格部分,AiO 一體成形無法讓你自由的變更零組件,所以需要給你一次滿足,系統碟是 128GB SSD 硬碟,使用 SSD 硬碟可以保證系統的順暢度,有用過 SSD 硬碟的朋友應該能了解我說的,整個順啊!此外還有一顆 1TB 的硬碟,這樣的容量大小對大家來說應該是足夠的!若是對容量還有更多需求,螢幕後方有配置了 4 個 USB 3.1 的連接埠,讓你可以擴充外接硬碟,USB 3.1 的傳輸速度也能滿足大家的使用需求。網路規格具備有 Gigabit 的網路連接埠,也有具備 802.11ac 的無線網路,這樣的無線網路傳輸速度非常足夠,會比舊有 802.11n 快上三倍,不過相對的家裡得無線網路也要整體升級!此外還有兩個 HDMI 的輸出,想要多兩個螢幕也是可以的!AiO 簡單來說是包含有主機與螢幕,實際上還擁有更多,譬如說影音用途不能少的喇叭,喇叭的規格一點也不馬虎,有兩組高品質立體聲喇叭,輸出功率為 6W,而且還是先進低音反射式設計,低音時那那種嘣嘣感真的是可以傳到心理的,我只能說螢幕好、喇叭也好,還有華碩獨家 ASUS SonicMaster 聲籟技術,這是硬體與軟體技術的結合,在使用上可以透過 ASUS AudioWizard 來模擬五種不同使用模式,包含有音樂模式、電影模式、錄音模式、遊戲模式與演講模式。實際體驗了五種不同的聲音模式,先從 OFF 開始說起,當我聽音樂模式是 OFF 的時候覺得其實也不錯,切換到 Music Mode 的時候,馬上可以感覺到有種空間感,聲音也變厚實的感覺,再切換到 Movie Mode 的感覺更加厚實,感覺音量有稍微提升一點,開闊感更加強烈一點點,Gaming Mode 的感覺與 Movie Mode 差不多。錄音模式能提供必較清澈透亮的錄音效果,演講模式也是適合聽話類的影片,我以看理科太太的影片來說,錄音模式的聲音比較純粹,相比之下演講模式就多了一種 ECHO 的感覺,真的比較像在講廳的感覺。其實不論是在哪一種模式,就是透過 ASUS AudioWizard 來調整的,提供大家一個很方便的工具可以使用,大家也可以調整到自己滿意的聲音模式,不過基本幾種我也覺得很夠用囉!手機都有語音助理,Windows 也早就具備了 Cortana 語音助理,不過我覺得進度不如手機的進展,目前似乎還只有美國區域可以使用,也還沒有支援大家所習慣的中文,真的讓人覺得很可惜,因為像我大多時間摸電腦居多啊!Vivo AiO V272U 具備有陣列麥克風,可以去除背景的雜音,當你自己透過電腦來錄製聲音的時候,可以去除掉許多噪音的干擾,對 Cortana 語音助理來說也會有更高的辨識度,這點現在對我來說不是那麼的被需要,但是對於有錄製聲音需求的人來說,還是有一定的考靠性。ASUS ZenAnywhere 這工具非常的厲害!我到這次玩 AiO 才發現,實在有點相見恨晚的感覺。我相信大家現在對手機的依賴程度很高,可能也會常常取用手機的內的資料,或是想要從手機取用電腦的資料,之前介紹過 Your Phone 可以從電腦很方便的存取電腦照片與訊息,那手機存取電腦內的資料就可以使用 ASUS ZenAnywhere,以前大家可能使用 Dropbox、Google Drive 等雲端工具同步電腦資料,這樣可以透過手機來存取,而 ZenAnywhere 算是更厲害一點,只要你的電腦運行了 ZenAnywhere,你就可以透過手機或是網頁存取任何檔案資料、監看視訊鏡頭與遠端桌面連線,真的是一個很棒的服務。我從瀏覽器的網頁登入 ZenAnywhere 的帳號之後,我就可以存取 AiO 內的任何檔案,這是真的很方便的一件事情,我覺得比使用雲端工具還要方便很多很多。查看電腦中的圖片很方便,有網頁版圖片瀏覽器。還有網頁版的影片播放工具,看在電腦中的影片都可以。當然聽音樂也沒有問題囉!

效能跑分數據

△ PCMARK 8 CREATIVE ACCELERATED 3.0 的分數為 4613 分。△ PCMARK 8 HOME ACCELERATED 3.0 的分數為 3660 分。△ PCMARK 8 WORK ACCELERATED 2.0 的分數為 4082 分。△ X264 FHD Benchmark 主要是測試 CPU 的影音轉檔性能,跑出來的分數為 22.1 分我覺得還算是可以接受的。 Novabench 是款免費簡單的跑分工具,得分為 1542 分,大家可以拿自己當下的電腦跑跑看,就能預期會有多少的性能提升。 ChrisPC Win Experience Index 是仿 Windows 7 的簡易效能評比工具,其實各項分數都很高,只有內建顯卡分數比低,不過這台有 NVIDIA GeForce MX150 顯示卡,玩遊戲的性能還是頗不錯的。 快打旋風硬體效能 評測得到了 A 的評價。△ AIDA64 的跑分如上圖。△ 內建 SSD 硬碟讀取能來到 552 MB/s,寫入速度為 128 MB/s;內建一般硬碟讀取能來到 137 MB/s,寫入為 134 MB/s。△ TxBENCH 也是 SSD 評測工具,讀取速度真的頗不錯,這樣的速度可以確保系統運作會是快速的,寫入速度是不算是猛,但是想是非常足夠。

實際使用與生活日常

我個人真的還頗愛這台 ASUS Vivo AiO V272U,原因是我愛他的簡潔,沒有一台占空間的電腦主機實在是太方便了!雖然使用上可能會有電腦壞掉螢幕也得換掉的疑慮,不過以大概三萬多的價格來說,能使用五年就很划算了!而且以追求科技的腳步來看,其實正常人三年大概就需要更換電腦,或許兩年是更適合我的節奏。雖然說我不喜歡小朋友亂動我的電腦,但是他們對於爸爸工作內容都相當有興趣,滑鼠摸一下、鍵盤敲敲打打都會露出滿足的笑容。我們偶爾會開放小朋友看看小影片,時間大概在半小時之內,雖然說這半小時我可以很悠閒地去做其他工作,但是他們就愛用我的電腦看?真不知道有什麼神奇的魔力?顏色比較好看嗎?哈哈!陪小朋友看影片其實也不錯,至少也可以替影片內容把關,而且小朋友真的很容易入戲,開心或是疑惑都會寫在臉上。這算是睡前的歡樂時光~真的覺得 AiO 很方便,電腦要移動位置都超級方便,而且具備有無線網路,也不擔心需要網路線的問題。

心得總結

ASUS Vivo AiO V272U 我覺得是一台會讓許多人都心動的電腦,我相信很多人都習慣使用桌機,相較於筆電價格實惠許多,但是很多人不懂電腦,若電腦能和手機一樣是不是很方便?螢幕下就包含了所有硬體該有的,簡潔俐落的感覺是很棒的,而且是 27 吋的超大螢幕。二來效能並不用擔心,第 8 代 Intel Core i5-8250U 處理器、8GB 的記憶體與 NVIDIA GeForce MX150 顯示卡,若你根本不懂規格這些,我只能跟你說這些絕對足夠了!第三是有很棒的影音享受,27 吋螢幕 178 度的廣視角和 100% RGB 色域、華碩搭載的 ASUS Splendid 與 ASUS Tru2Life Video 獨家技術加持;有兩組高品質先進低音反射式立體聲喇叭,搭配華碩獨家 ASUS SonicMaster 聲籟技術,我只能說要影音都具備了,若正在考慮購買新的電腦、汰換舊電腦之類的,AiO 是很不錯的選擇,以上開箱推薦給大家囉!購買走這裡: https://goo.gl/AsBrkK