開箱 ASUS Vivo AiO V272U 這就是在心目中最耐看最簡潔的電腦！

2019-01-16 13:00:49 哇哇
ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測

不知道大家在家裡的電腦是哪一款？還是以筆電取代電腦了？若是沒有行動需求的話，電腦桌機組起來便宜又大碗，以前也曾是我的首選，不過我偏愛迷你主機，感覺比較俐落省空間，不過現在有更俐落的選擇就是 ASUS AiO 的機種，何謂 AiO 呢？就是 All in One 的意思，一台電腦該具備主機與螢幕，AiO 就是將主機與螢幕結合在一起，整體感覺超級超級俐落，這次要與大家開箱 ASUS Vivo AiO V272U 這台 AiO 電腦，具備有無線網路、無線鍵盤與無線滑鼠，整台電腦只要有一條電源線，你是否也很喜愛這樣的感覺呢？我個人真的頗愛的！（捷徑：https://goo.gl/AsBrkK


ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測
AiO 主機的造型俐落，雖然不具備自組電腦的樂趣，不過我想對大家來說還是實在的，因為不會選規格的人也是非常多，就算我自己每天都在摸電腦，我對電腦硬體也沒有很熟，對我來說能滿足需求比較重要。Vivo AiO V272U 具備有一定效能在，Windows 10 Home 作業系統搭載第 8 代 Intel Core i5-8250U 處理器、8GB 的記憶體與 NVIDIA GeForce MX150 顯示卡，這樣的規格我想對大多人來說都是相當足夠的，文書、影音、電玩都可以，重點是他搭配了 27 吋的大螢幕，我只能說影音的享受絕對是能被滿足的。

ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測

這樣的 AiO 電腦適合誰呢？我覺得我還頗適合我自己的，目前正在規劃自己的新辦公地點，還頗需要一台外表很稱頭的電腦，Vivo AiO V272U 的外型是絕對沒有問題的，而且螢幕也夠大，要播放些影音給小朋友看也非常適合。此外我也覺得頗適合我家長輩的，像我媽擺放電腦的環境比較亂，以往幫他整理電腦、修電腦的時候實在是很頭大，一直想找一台更簡單的電腦就好，我想用起來應該會頗開心的。我覺得這樣的 AiO 適合的族群很廣，因為我想大家都喜愛簡單俐落的電腦，電腦的空間就是一台螢幕的空間，大家正在看這篇文章的時候，不妨假想一下自己的使用情境，有沒有一切都變美好的感覺^^。

ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測

Vivo AiO V272U 具備 NanoEdge 顯示器，27 吋的螢幕算是非常的大，同時具備了超窄邊框的設計，屏占比高達 81%，整體視覺上的效果是更棒的，178 度的廣視角和 100% RGB 色域，讓你擁有更逼真更真實的色彩。

ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測

華碩搭載的 ASUS Splendid 能讓色彩顏色更加有看頭，觀看影片有 ASUS Tru2Life Video 獨家技術加持，簡單來說就是增強每一格畫面的清晰度與對比度，讓你擁有比 Full HD 更強烈的視覺享受。

ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測

ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測

ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測

ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測

喜愛 AiO 的一大原因就是俐落方便，在外型上也不馬虎，你會怎樣形容這樣的外型呢？我個人覺得相當的優雅，一體成形的鋁合金支架讓我覺得像是件藝術品，而且重心相當穩固，不會像是一般螢幕支架就是軟軟的感覺，角度可以自由地調整，不會因為 AiO 主機比較沉重而垂頭，鉸鏈的固定頗確實穩固的。

ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測

來看看其他硬體規格部分，AiO 一體成形無法讓你自由的變更零組件，所以需要給你一次滿足，系統碟是 128GB SSD 硬碟，使用 SSD 硬碟可以保證系統的順暢度，有用過 SSD 硬碟的朋友應該能了解我說的，整個順啊！此外還有一顆 1TB 的硬碟，這樣的容量大小對大家來說應該是足夠的！若是對容量還有更多需求，螢幕後方有配置了 4 個 USB 3.1 的連接埠，讓你可以擴充外接硬碟，USB 3.1 的傳輸速度也能滿足大家的使用需求。網路規格具備有 Gigabit 的網路連接埠，也有具備 802.11ac 的無線網路，這樣的無線網路傳輸速度非常足夠，會比舊有 802.11n 快上三倍，不過相對的家裡得無線網路也要整體升級！此外還有兩個 HDMI 的輸出，想要多兩個螢幕也是可以的！

ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測

AiO 簡單來說是包含有主機與螢幕，實際上還擁有更多，譬如說影音用途不能少的喇叭，喇叭的規格一點也不馬虎，有兩組高品質立體聲喇叭，輸出功率為 6W，而且還是先進低音反射式設計，低音時那那種嘣嘣感真的是可以傳到心理的，我只能說螢幕好、喇叭也好，還有華碩獨家 ASUS SonicMaster 聲籟技術，這是硬體與軟體技術的結合，在使用上可以透過 ASUS AudioWizard 來模擬五種不同使用模式，包含有音樂模式、電影模式、錄音模式、遊戲模式與演講模式。

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實際體驗了五種不同的聲音模式，先從 OFF 開始說起，當我聽音樂模式是 OFF 的時候覺得其實也不錯，切換到 Music Mode 的時候，馬上可以感覺到有種空間感，聲音也變厚實的感覺，再切換到 Movie Mode 的感覺更加厚實，感覺音量有稍微提升一點，開闊感更加強烈一點點，Gaming Mode 的感覺與 Movie Mode 差不多。錄音模式能提供必較清澈透亮的錄音效果，演講模式也是適合聽話類的影片，我以看理科太太的影片來說，錄音模式的聲音比較純粹，相比之下演講模式就多了一種 ECHO 的感覺，真的比較像在講廳的感覺。其實不論是在哪一種模式，就是透過 ASUS AudioWizard 來調整的，提供大家一個很方便的工具可以使用，大家也可以調整到自己滿意的聲音模式，不過基本幾種我也覺得很夠用囉！

ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測

手機都有語音助理，Windows 也早就具備了 Cortana 語音助理，不過我覺得進度不如手機的進展，目前似乎還只有美國區域可以使用，也還沒有支援大家所習慣的中文，真的讓人覺得很可惜，因為像我大多時間摸電腦居多啊！Vivo AiO V272U 具備有陣列麥克風，可以去除背景的雜音，當你自己透過電腦來錄製聲音的時候，可以去除掉許多噪音的干擾，對 Cortana 語音助理來說也會有更高的辨識度，這點現在對我來說不是那麼的被需要，但是對於有錄製聲音需求的人來說，還是有一定的考靠性。

ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測

ASUS ZenAnywhere 這工具非常的厲害！我到這次玩 AiO 才發現，實在有點相見恨晚的感覺。我相信大家現在對手機的依賴程度很高，可能也會常常取用手機的內的資料，或是想要從手機取用電腦的資料，之前介紹過 Your Phone 可以從電腦很方便的存取電腦照片與訊息，那手機存取電腦內的資料就可以使用 ASUS ZenAnywhere，以前大家可能使用 Dropbox、Google Drive 等雲端工具同步電腦資料，這樣可以透過手機來存取，而 ZenAnywhere 算是更厲害一點，只要你的電腦運行了 ZenAnywhere，你就可以透過手機或是網頁存取任何檔案資料、監看視訊鏡頭與遠端桌面連線，真的是一個很棒的服務。

ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測

我從瀏覽器的網頁登入 ZenAnywhere 的帳號之後，我就可以存取 AiO 內的任何檔案，這是真的很方便的一件事情，我覺得比使用雲端工具還要方便很多很多。

ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測

查看電腦中的圖片很方便，有網頁版圖片瀏覽器。

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還有網頁版的影片播放工具，看在電腦中的影片都可以。

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當然聽音樂也沒有問題囉！

效能跑分數據

ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測

△ PCMARK 8 CREATIVE ACCELERATED 3.0 的分數為 4613 分。

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△ PCMARK 8 HOME ACCELERATED 3.0 的分數為 3660 分。

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△ PCMARK 8 WORK ACCELERATED 2.0 的分數為 4082 分。

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△ X264 FHD Benchmark 主要是測試 CPU 的影音轉檔性能，跑出來的分數為 22.1 分我覺得還算是可以接受的。

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△ Novabench 是款免費簡單的跑分工具，得分為 1542 分，大家可以拿自己當下的電腦跑跑看，就能預期會有多少的性能提升。

ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測

△ ChrisPC Win Experience Index 是仿 Windows 7 的簡易效能評比工具，其實各項分數都很高，只有內建顯卡分數比低，不過這台有 NVIDIA GeForce MX150 顯示卡，玩遊戲的性能還是頗不錯的。


ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測

快打旋風硬體效能評測得到了 A 的評價。

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△ AIDA64 的跑分如上圖。

ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測 ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測

△ 內建 SSD 硬碟讀取能來到 552 MB/s，寫入速度為 128 MB/s；內建一般硬碟讀取能來到 137 MB/s，寫入為 134 MB/s。

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△ TxBENCH 也是 SSD 評測工具，讀取速度真的頗不錯，這樣的速度可以確保系統運作會是快速的，寫入速度是不算是猛，但是想是非常足夠。

實際使用與生活日常

ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測

我個人真的還頗愛這台 ASUS Vivo AiO V272U，原因是我愛他的簡潔，沒有一台占空間的電腦主機實在是太方便了！雖然使用上可能會有電腦壞掉螢幕也得換掉的疑慮，不過以大概三萬多的價格來說，能使用五年就很划算了！而且以追求科技的腳步來看，其實正常人三年大概就需要更換電腦，或許兩年是更適合我的節奏。

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雖然說我不喜歡小朋友亂動我的電腦，但是他們對於爸爸工作內容都相當有興趣，滑鼠摸一下、鍵盤敲敲打打都會露出滿足的笑容。

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我們偶爾會開放小朋友看看小影片，時間大概在半小時之內，雖然說這半小時我可以很悠閒地去做其他工作，但是他們就愛用我的電腦看？真不知道有什麼神奇的魔力？顏色比較好看嗎？哈哈！

ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測

陪小朋友看影片其實也不錯，至少也可以替影片內容把關，而且小朋友真的很容易入戲，開心或是疑惑都會寫在臉上。

ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測
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這算是睡前的歡樂時光～

ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測

真的覺得 AiO 很方便，電腦要移動位置都超級方便，而且具備有無線網路，也不擔心需要網路線的問題。

ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測
ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測
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心得總結

ASUS Vivo AiO V272U 開箱評測

ASUS Vivo AiO V272U 我覺得是一台會讓許多人都心動的電腦，我相信很多人都習慣使用桌機，相較於筆電價格實惠許多，但是很多人不懂電腦，若電腦能和手機一樣是不是很方便？螢幕下就包含了所有硬體該有的，簡潔俐落的感覺是很棒的，而且是 27 吋的超大螢幕。二來效能並不用擔心，第 8 代 Intel Core i5-8250U 處理器、8GB 的記憶體與 NVIDIA GeForce MX150 顯示卡，若你根本不懂規格這些，我只能跟你說這些絕對足夠了！第三是有很棒的影音享受，27 吋螢幕 178 度的廣視角和 100% RGB 色域、華碩搭載的 ASUS Splendid 與 ASUS Tru2Life Video 獨家技術加持；有兩組高品質先進低音反射式立體聲喇叭，搭配華碩獨家 ASUS SonicMaster 聲籟技術，我只能說要影音都具備了，若正在考慮購買新的電腦、汰換舊電腦之類的，AiO 是很不錯的選擇，以上開箱推薦給大家囉！

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