限時免費 Aiarty Video Enhancer 2.1 影片製能增強工具推薦（Windows、Mac）
限時免費：https://www.aiarty.com/event/exclusive-giveaway-tpb.htm
△ 進入活動頁面之後，點選 Get License Code。 △ 之後再下方輸入自己的信箱，然後點選 Get Code。 △ 之後再去信箱收信，就可以取得這次的活動序號，軟體免安裝版可以直接到文末下載。 △ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，輸入信箱，與將剛剛所取得的序號貼上，點選 Activate 來啟動軟體。 △ 看到以上畫面代表已經順利啟動成功。 △ Aiarty Video Enhancer 的軟體畫面其實和 Aiarty Image Enhancer 是相似的，若之前體驗過圖片增強工具，這款影片增強工具應該也可以很快就上手。 △ 影片增強的 AI 模型包含有三種不同的模型，可以針對不同的影片狀態去強化，包含有稱生成更多細節、去除影片瑕疵與低光源狀態下的影片除噪，大家可以選擇適合自己的影片的狀態去選擇。 △ AI 細節增強還包含有影片的放大，還可以增加影格變成慢動作等等的，如果是有影片的細節需要強化，Aiarty Video Enhancer 絕對是不能錯過的好工具！https://www.aiarty.com/ai-video-enhancer/Windows 免安裝版：（序號有一起打包）
Aiarty Video Enhancer 2.1.7z（ASUSWEBSTORAGE下載）
檔案大小：343.24 MBMac 版本：
aiarty-video-enhancer.dmg（AIARTY下載）
檔案大小：164 MB