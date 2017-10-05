iPhone YouTube 背景音樂播放交給 Tube Master 就對了！支援播放清單

2017-10-05 14:45:35 哇哇
iPhone YouTube 背景音樂播放

YouTube 在手機上真是讓人又愛又恨的 APP，喜愛它無止盡的影音資源，恨在於無法背景播放，有時只是想純聽音樂關閉螢幕省省電也沒辦法，這時推薦安裝 Tube Master 就對了，毫無難度的讓 YouTube 影音可以在背景播放，你在手機上繼續做其他事情也可以，關閉螢幕也可以，這麼好用的工具還是免費的，很難捨棄不安裝啊～

Tube Master iOS 下載安裝：https://itunes.apple.com/tw/app/tube-master-free-music-video-player-for-youtube/id987976107?l=zh

iPhone YouTube 背景音樂播放
開啟 APP 之後其實就是另外一個影音資訊集中的介面，下方選單分別是首頁、分類、音樂與個人設定（播放清單）。

iPhone YouTube 背景音樂播放iPhone YouTube 背景音樂播放

點入影音收看之後，若是喜愛的話可以點選愛心加入收藏，或是點選 + 號加入播放清單。

iPhone YouTube 背景音樂播放

往下可以縮小播放器，縮小之後就支援背景播放，之後就能離開 Tube Master 的畫面去做其他事情。

iPhone YouTube 背景音樂播放 iPhone YouTube 背景音樂播放

從音樂選單進去，就是從歌曲列表的方式去查看，實際上點開也是到一般地播放畫面。加入播放清單的可以從個人頁面去看，方便大家可以一次全部播放唷！

iPhone YouTube 背景音樂播放 iPhone YouTube 背景音樂播放

上圖分別是鎖機畫面和下方拉起的選單，代表的確是在背景播放唷！

Tube Master iOS 下載安裝：https://itunes.apple.com/tw/app/tube-master-free-music-video-player-for-youtube/id987976107?l=zh

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