YouTube 在手機上真是讓人又愛又恨的 APP，喜愛它無止盡的影音資源，恨在於無法背景播放，有時只是想純聽音樂關閉螢幕省省電也沒辦法，這時推薦安裝 Tube Master 就對了，毫無難度的讓 YouTube 影音可以在背景播放，你在手機上繼續做其他事情也可以，關閉螢幕也可以，這麼好用的工具還是免費的，很難捨棄不安裝啊～
Tube Master iOS 下載安裝：https://itunes.apple.com/tw/app/tube-master-free-music-video-player-for-youtube/id987976107?l=zh
點入影音收看之後，若是喜愛的話可以點選愛心加入收藏，或是點選 + 號加入播放清單。
往下可以縮小播放器，縮小之後就支援背景播放，之後就能離開 Tube Master 的畫面去做其他事情。
從音樂選單進去，就是從歌曲列表的方式去查看，實際上點開也是到一般地播放畫面。加入播放清單的可以從個人頁面去看，方便大家可以一次全部播放唷！
上圖分別是鎖機畫面和下方拉起的選單，代表的確是在背景播放唷！
Tube Master iOS 下載安裝：https://itunes.apple.com/tw/app/tube-master-free-music-video-player-for-youtube/id987976107?l=zh
開箱評測 Samsung Galaxy Note8 相當滿意，雙鏡頭、S Pen、Bixby 全面進化
ASUS Zenbo 智慧機器人，與巧虎一起唱唱跳跳，居家生活好夥伴！
Synology DiskStation DS1517+ 記憶體大升級，M2D17 轉接卡擴充 M.2 SATA SSD 快取