Bilibili 是大陸的影片網站，特色是影片上會有一大堆流動的跑馬燈留言稱為「彈幕」，字幕呈現的順序是根據網友的留言時間戳記而定，能不能也讓 YouTube 上的影片也出現彈幕呢？今天跟大家分享的這款就可以辦到的，雖然直接把字 On 到影片上看起來有點亂，不過看球賽到關鍵時刻時，或是追劇到高潮迭起時，可以看到網友們即時的反應也是一個不錯的互動，一起來看看這款 Chrome 擴充程式如何替 YouTube 影片上彈幕吧！

△ Dmooji 是一個 Chrome 擴充程式，點擊文末的連結，將這款擴充程式新增到 Chrome 當中。

△ 新增完畢之後，直接開啟 YouTube 觀看影片就可以看到彈幕啦，你可能會好奇彈幕來源，其實彈幕的來源也都是這款 Dmooji 的用戶所發送出來的，並不是直接讀取 YouTube 下方的留言。

△ 當然如果要自己留言也是可以的，用 Google、Facebook 或 Twitter 快速登入，就可以為在影片上看到自己發的彈幕。

△ 影片正下方有一個方塊可以輸入文字，輸入完畢之後按下發送，就可以在影片上面看到啦，自己發的彈幕會有一個外框框起來，坦白說在影片上看到自己的留言，這種感覺互動感非常強烈，還蠻好玩的！

△ 如果你不滿意彈幕預設的呈現方式，也可以在下方的按鈕調整呈現方式，條列的話看起來就乾淨清爽許多了。

△ 更進一步的設定調整也沒問題，包括：彈幕透明度、防止重疊、不顯示彈幕、顯示區域、彈幕速度、字體大小等，都可以做更細微的調整。

△ 連文字顏色也可以調，甚至還有漸層文字 XD 如果你還沒體驗過彈幕的魅力，趕快去安裝這款擴充程式，除了畫面有點亂之外，可以看到其他網友對於影片每一個段落的反應，也是滿有趣的互動！還沒體驗過彈幕魅力的人，趕快去安裝起來，試試與其他觀看者高互動性的體驗吧～

馬上試試看 Dmooji 讓 YouTube 也能有彈幕：Dmooji 彈幕（GOOGLE下載）