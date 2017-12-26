Google 解決了 Youtube 在手機端面臨的最大問題，以前用手機 YouTube APP 看影片時，遇到垂直影片，左右邊會有直直的兩條黑塊，看起來腦腦的，Google 在 Twitter 上發布了一則訊息，正在針對這個問題發布更新，讓 iOS 的 YouTube 播放器可以根據影片的形狀，自動適應螢幕大小，簡單來說影片如果是垂直的，YouTube 播放器也將會變成垂直 ; 如果影片是正方形的，YouTube 播放器會自動調整成正方形，提升使用者觀看體驗。
YouTube APP 裡面的全螢幕切換按鈕，會隨著影片形狀的不同而自動調整。在全螢幕看影片的狀態下向下滑能看到留言、評論、推薦的影片等，另外這邊還有一個現象，就是你如果上傳了一部 1920 x 1080 的「垂直」影片到 YouTube，會發現畫質不會超過 480p，這是因為 HD 畫質需要比較長的處理時間達到自適應螢幕，Google 官方的建議方式是把影片設定為未發表，並把隱私設定為：一旦變為 HD 畫質則發布即可。
目前看起來 YouTube 這樣的更新，不管是對影片生產者或觀看者都有利，對上傳影片的人來說，可以更彈性拍片，觀看者看影片的體驗也更棒了，但目前屬於階段性更新，還不會推播給所有的使用者，只能慢慢等待更新推播囉！
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