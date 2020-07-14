造型悠遊卡近來真的很熱門，之前的乖乖悠遊卡我就搶不到，PS4 搖桿悠遊卡也是搶了很多次才搶到，悠遊卡公司這次又新推出「森永牛奶糖3D造型悠遊卡」，我個人實在很喜歡，因為我從小就很愛吃森永牛奶糖，而且一次至少都要吃到兩盒才滿足，身為原本就是森永牛奶糖的粉絲，買張森永牛奶糖3D造型悠遊卡也不為過吧！預購時間將自 7 月 13 日上午 11 時起，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店 FamiPort、萊爾富 Life-ET 及 OK 超商開始預購，至 7 月 19 日夜間 23 時 59 分截止，每個售價新台幣 190 元。

你還記得小時候森永牛奶糖的滋味嗎？明年即將滿 60 歲的森永牛奶糖口味歷久彌新，現在更變身為悠遊卡讓你帶著走，悠遊卡公司將在 7 月 13 日上午 11 時起至 7 月 19 日夜間 23 時 59 分止，開放「森永牛奶糖3D造型悠遊卡」預購，想珍藏兒時回憶的朋友切勿輕易放過。悠遊卡近期與知名品牌合作 IP 商品，包括金牌台灣啤酒 3D 造型悠遊卡、精靈寶可夢造型悠遊卡-3D 寶貝球、好運乖乖來造型悠遊卡、味王味精造型悠遊卡及上個月狂賣超過 48 萬張的DS4 造型悠遊卡，往往造成萬人空巷的搶購潮，這次隆重推出「森永牛奶糖3D造型悠遊卡」，可望勾起許多人的童年回憶，並將回憶化為具體的收藏。

悠遊卡公司表示，「森永牛奶糖3D造型悠遊卡」高 2.65 公分、寬 1.13 公分、高 5.1 公分，與實品等比例縮小，100% 仿真，外盒還刻印有台灣森永製菓股份有限公司的生日 1961 年 6 月 9 日，搭配鑰匙圈吊飾，方便攜帶出門，自己收藏或贈送親友，都是不錯選擇。

以上文字為官方資訊：童年回憶再現 森永牛奶糖3D造型悠遊卡限時預購