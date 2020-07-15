遊戲服務商 Ubisoft 於 7/13 舉行 Ubisoft Forward 線上發表會，會前就宣布會給觀看的觀眾放福利，能夠獲得原價 1,620 元的《看門狗 2》 PC 版遊戲，由於下載人數爆多，導致網站癱瘓，最後 Ubisoft 推出彌補辦法：台灣時間至 7/16 凌晨 2:59 前，只要進入指定頁面登錄，人人都可以免費獲得這款價值千元的遊戲，各位若錯過線上發表會，請把握最後獲得《看門狗 2》 PC 版的機會啦。

《看門狗 2》 在 Ubisoft 原價為 1,620 元，遊戲背景為 2016 年先進的作業系統網路城市架構「ctOS 2.0」已部署到美國數個城市，玩家扮演 Marcus Holloway 聰明年輕駭客，與聲名狼藉的駭客組織 DedSec 合作，揭露 ctOS 2.0 隱藏的危險，腐敗的企業用來大規模監控和操縱市民，透過駭客的能力和 Dedsec 的協助，啟動「世紀駭客 (Hack of the Century)」，瓦解 ctOS 2.0，讓人們重享自由。

文章後方有指定登錄頁面，進入後按下下方 REFISTER。

接著登入你的 Ubisoft 帳號，沒有的話也可以用 Facebook、Xbox、PS、Twitch 帳號登入。

接著看到上方畫面就代表領取成功囉，請開啟 Uplay PC 遊戲庫，就可以看到《看門狗 2》囉。

以下為《看門狗 2》遊戲畫面，提供給大家參考：

這款遊戲價值台幣 1,620 元，各位若還來得及可以先領取，不管目前有沒空，領取之後就能夠終身免費玩，趕快點擊下方連結取得吧。

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