Watch Dogs 2 free

遊戲服務商 Ubisoft 於 7/13 舉行 Ubisoft Forward 線上發表會，會前就宣布會給觀看的觀眾放福利，能夠獲得原價 1,620 元的《看門狗 2》 PC 版遊戲，由於下載人數爆多，導致網站癱瘓，最後 Ubisoft 推出彌補辦法：台灣時間至 7/16 凌晨 2:59 前，只要進入指定頁面登錄，人人都可以免費獲得這款價值千元的遊戲，各位若錯過線上發表會，請把握最後獲得《看門狗 2》 PC 版的機會啦。

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《看門狗 2》 在 Ubisoft 原價為 1,620 元，遊戲背景為 2016 年先進的作業系統網路城市架構「ctOS 2.0」已部署到美國數個城市，玩家扮演 Marcus Holloway 聰明年輕駭客，與聲名狼藉的駭客組織 DedSec 合作，揭露 ctOS 2.0 隱藏的危險，腐敗的企業用來大規模監控和操縱市民，透過駭客的能力和 Dedsec 的協助，啟動「世紀駭客 (Hack of the Century)」，瓦解 ctOS 2.0，讓人們重享自由。

看門狗 2 免費下載

文章後方有指定登錄頁面，進入後按下下方 REFISTER。

限時免費遊戲

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看門狗 2

Ubisoft Forward 線上發表會

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以下為《看門狗 2》遊戲畫面，提供給大家參考：

看門狗 2

看門狗2 遊戲畫面

看門狗2 遊戲畫面

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這款遊戲價值台幣 1,620 元，各位若還來得及可以先領取，不管目前有沒空，領取之後就能夠終身免費玩，趕快點擊下方連結取得吧。

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Ubisoft 預定將於台灣時間 7 月 13 日凌晨 3 時以數位形式舉辦「Ubisoft Forward」線上發表會，玩家當下觀看「Ubisoft Forward」直播、登錄 Uplay 帳號將可以限時免費獲得《看門狗 2》PC 版遊戲，領取後永久免費遊玩。