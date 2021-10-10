Ubisoft 為了慶祝《火線獵殺》20 週年，免費贈送《火線獵殺》2001 年初代遊戲以及《火線獵殺：野境 - 魅影墜落》與《火線獵殺：絕境 - 深層政府冒險》DLC 擴充內容，即日起至 2021 年 10 月 12 日凌晨 1:00 點前，到大贈送網頁選擇「Ubisoft Connect PC」平台，登入 Ubisoft 帳戶後，便會自動將遊戲新增到遊戲庫，接著開啟 Ubosoft Connect 遊戲啟動器就能直接遊玩，喜歡火線獵殺的朋友，千萬別錯過這次的 Ubisoft 限免活動喔！

《火線獵殺》遊戲介紹

火線獵殺（Tom Clancy's Ghost Recon）是由育碧紅色風暴開發的戰術射擊遊戲系列，而這個工作室是由原著作家湯姆·克蘭西成立，火線獵殺故事背景為時值 2008 年的東歐，俄羅斯邊境爆發戰爭，世界命運岌岌可危。

而你將在遊戲中化名為「魅影」的菁英特種部隊士兵，並接下前所未見的困難特殊任務，你們的任務是就是替北約維和部隊擔任先鋒，並在衝突真的如字面上所顯示而「擴散」之前將情況給控制住！

《火線獵殺》遊戲領方式

即日起至 10/12 日凌晨 1:00 點前，可透過大贈送網頁選擇「Ubisoft Connect PC」遊戲平台。

登入 Ubisoft 帳戶後便會自動將遊戲新增至你的 Ubisoft Connect PC 遊戲庫。

接著開啟「Ubisoft Connect」遊戲啟動器，點選「下載」按鍵，就可將初代《火線獵殺》永久收藏，之後想玩就能隨時開啟遊玩囉！

《火線獵殺：野境 - 魅影墜落》擴充內容領取方式

想領取《火線獵殺：野境 - 魅影墜落》擴充內容的朋友，點我前往大贈送網頁選擇「Ubisoft Connect PC」遊戲平台。

登《火線獵殺：野境 - 魅影墜落》擴充內容就會自動新增至你的遊戲庫了，不過你需擁有《火線獵殺：野境》遊戲本體才能遊玩「魅影墜落」擴充內容。

《火線獵殺：絕境 - 深層政府冒險》擴充內容領取方式

《火線獵殺：絕境 – 深層政府冒險》一樣需持有《火線獵殺：絕境》遊戲本體才能遊玩，你可以透過偏好的平台（PC、Xbox、PlayStation 或 Stadia）啟動《火線獵殺：絕境》，前往遊戲商店「擴充內容」頁面點擊「深層政府冒險」進行領取，你要重啟遊戲才能解鎖任務，遊戲內將會顯示彈出通知。

《火線獵殺》領取網址：https://register.ubisoft.com/ghostrecon-giveaway/zh-TW

《野境-魅影墜落》領取網址：https://register.ubisoft.com/grw_dlc_giveaway/zh-TW

