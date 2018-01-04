如何讓生活更美好？答案意外的簡單！Google Trends 帶你看看台灣的尋趨勢

2018-01-04 11:11:41 9M87
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2018 新的一年已經到來，Google Trends 針對台灣地區統計了搜尋資料，竟然高達 84% 的台灣人每天會使用 Google 查資料，雖然知道大家都會 Google 但沒想到比率這麼高！有些人是要找答案，有些則是要學習新知識，但我認為這個比率還會再直線上升，如果你不會 Google 的話，也有網站可以教你（連網路搜尋都不會，以後就用 LMGTFY 來幫幫你！），Google 幫台灣統計了搜尋資訊，發現台灣人的大部份搜尋為「如何...」與「怎麼...」居多，讓我們來看看歹灣郎都搜尋些什麼吧：

大家都搜尋什麼 熱門搜尋 Google 胃痛怎麼辦 頭痛怎麼辦 中暑怎麼辦
△ 「...怎麼辦」類型的搜尋，幾乎都跟健康相關，我比較好奇為什麼台灣人都胃痛？然後裡面我最不解的是第七個，於是去 Google 了一下，原來是歌名，是我太落伍還是頭腦轉太慢ＸＤ

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△ 「如何...」類型的搜尋就更精彩了，原來大家不好意思問的都問 Google 去了，從這份搜尋資料來看，大部分的人都滿在意自己的外表和體態！這點倒是令我滿驚訝的。



官方影片的最後，有問到說如何讓生活更美好，就是持續的搜尋下去吧！！！

Google Trends：https://trends.google.com.tw/trends/

阿為什麼我搜尋「如何」是出現以下影片？這招也太爛了吧！！！



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