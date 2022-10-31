找不到好看的字體嗎？最近 LINE 推出了官方第一款品牌字體 LINE Seed，全部重新設計的字體，讓字體看起來更加圓潤、現代，雖然目前只支援日文、韓文、英文、泰文，不過光是日文收錄 9354 個字元，其中當然有包含漢字，中文缺的字不多，不過用日文字一定會遇到有缺字的情形，畢竟不是中文字體，最重要的是開放大家免費下載，而且免費可商業使用，喜愛日文字體的朋友請趕緊收下它吧！

LINE Seed 沒有以任何現存的字體為基礎，從零開始設計 9000 多個日文字符，包括：平假名、片假名、漢字、數字和符號。日文字體從無到有的例子很少，這對日本公司來說是非常突破性的創舉。它們還將歐洲的文字融入到日文字體中，並細調日文字的大小、粗細和高度的平衡。

LINE Seed 共有四種字重：細、一般、粗體、特粗體，適用於各種場景。假名有許多曲線，能夠給人現代、友好的印象，是一種鮮明、現代 Gothic 字體。

LINE Seed Sans 是在統一的幾何規則基礎上開發的。

日本的字體有許多字符變化、同時要處理密度各有不同的字符並不容易，如：漢字和假名。在 LINE Seed 的開發過程中，官方反覆測試了閱讀舒適性、日文字體特有的凹凸美感和外型一致性之間的關係，並完成了一種全新的、前所未有的現代 Gothic 字體。

LINE Seed 開放大家免費下載，且能夠商業使用。

下載 LINE Seed 之後解壓縮即可使用，會看到 Desktop、APP 和 Web 三個資料夾，我們點擊 Desktop 找到 TTF 資料夾，就可以開始安裝囉，共有有四個字重，可免費商業使用。載點放在下面，請大家趕緊收下吧。

下載：

LINE Seed Sans JP.zip（LINE下載）

LINE Seed Sans JP.zip（GOOGLE下載）

LINE Seed Sans JP.zip（1DRV下載）

LINE Seed Sans JP.zip（MEDIAFIRE下載）

LINE Seed Sans JP.zip（RAPIDGATOR下載）

LINE Seed Sans JP.zip（MEGA下載）

檔案大小：60.36 MB