想在 YouTube 上一邊看影片一邊學英文嗎？那麼就讓這款 Wordbook 最佳 YouTube 英文學習工具來輔助你吧！Wordbook 是一款新推出的免費線上 YouTube 英文學習工具，只要將你想學習的 YouTube 影片網址貼到網站後，網站就會在下方直接播影片並附上英文字幕，看到不會的單字時，直接點選就能看到該單字解釋，最棒的是還能將你不會的單字加入字典收藏喔！更多 YT 英文學習工具，可參考這篇：you-tldr 抓取 YT 字幕段落，讓你學英文更方便！

Wordbook 網站使用介紹

進到 Wordbook 網站後，請直接將你想學習的 YouTube 影片網址貼到網站並按下「PLAY」。

接著下方便會顯示該影片，直接點選播放鍵便可開始觀看。

你可以看到影片在播放時，影片下方會顯示英文字幕，當你看到不認識的單字時，直接點選該單字就能看到它的英文解釋。若你想將不會的單字收藏，好之後方便複習的話，可點選「Add to dictionary」加入字典進行收藏。

不過要將單字收藏，必須先進行註冊，點選右上角的「Sing Up」就能快速註冊。

註冊完畢登入後，就能點選上方的「Dictionary」按鈕進入字典，你就能看到你所有加入字典收藏的單字了，一樣點擊便可查看單字英文解釋，當你記熟後還能隨時刪除喔！喜歡觀看 YouTube 影片來練英文的朋友，趕緊點擊下方連結前往 Wordbook 網站開始學習吧！

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