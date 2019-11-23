川普字體下載

美國總統川普常常在推特上發表瘋狂的言論，最近國外網路媒體 BuzzFeed，將川普的手寫筆記上的字體，重建名為 Tiny Hand 的字體，實際上川普的手寫筆記相對歪斜、潦草，重建數位版本的較為工整，但看起來還是有一股獨特的感覺，當然這款 Tiny Hand 字體是英文字體，有興趣的人趕快收藏下來吧 XD 如果你在尋找中文手寫字體，可以參考：清松手寫體可商用免費下載，台灣人自己開發的字體支持起來！


英文手寫字體

△ 文章最後方幫大家準備好載點啦，Tiny Hand 安裝的預覽字體，只看英文的部分就好啦，畢竟這是款英文字體，重建 Tiny Hand 字體的人為 BuzzFeed 圖像設計師 Mark Davis。

Tiny Hand 字體下載

△ 安裝完畢之後，就可以直接開用啦，目前這款字體的版權在截稿前，尚未宣告，因此大家在使用時，請注意使用用途。風格特殊的 Tiny Hand 字體，很適合用來製作梗圖、迷因圖，或是風格較特殊的海報等 ~ 不管目前會不會用到，下面的載點點下去，先收藏起來吧！

下載：
川普手寫體 BFTinyHand-Regular.zip（DROPBOX下載）
川普手寫體 BFTinyHand-Regular.zip（GOOGLE下載）
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Tiny Hand 川普字體下載，有股強烈的迪士尼風格 相關文章

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Tiny Hand 川普字體下載，有股強烈的迪士尼風格 參考資料

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one tiny step for hands, one giant leap for mankind.
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