AudioMass 免費線上音訊編輯器，在網頁就能編輯音樂檔

相信大家對音樂的熱愛只增不減吧？會想把自己喜愛的歌編輯成自己喜歡的手機鈴聲的人應該很多，不過線上音訊編輯器網站有很多，到底哪一個用起來比較方便呢 ? 之前有介紹過 AudioTrimmerMusic to MP3 ConverterAudacity 等等之類的音訊編輯，不過今天要帶大家認識 AudioMass 免費線上音訊編輯器，是一個免費又能開放原始碼線上音訊編輯器，在瀏覽器就能編修音樂檔相當方便，「AudioMass」 支援二十幾組快捷鍵組合還搭配動態響應式介面，確保編輯器易用性和效率，神奇的是它以 Javascript 程式碼開發，只有 65KB 大小並且能離線使用。

AudioMass 線上音訊編輯器 : https://audiomass.co/

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開啟 AudioMass 網站，可從透過電腦上傳檔案或是將音訊檔案拖曳到瀏覽器，就能在網站上進行音訊編輯。

AudioMass 免費線上音訊編輯器，在網頁就能編輯音樂檔

點選上方「File」會有多種匯入音訊檔案方式，包括從電腦上傳（Load from Computer）、載入範例檔案（Load Sample File）、從網址匯入檔案（Load From URL）等等，編輯時可以把草稿（Save Draft Locally）儲存在電腦上，下次再透過選單打開草稿就可繼續編輯。

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從「Effects」選單有許多效果，像淡入淡出（Fade in/out）、段落均衡器（Paragrphic EQ）、壓縮器（Compressor）、延遲（Delay）或是加速減速（Speed Up/Down）等等，讓音樂檔可以更細節的調整。

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 從「Help」能看到「Store Offline Version」，是 「AudioMass」 內很有用的功能，可以將編輯器儲存到瀏覽器使它可以在離線狀態使用。

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那麼 「AudioMass」 和一般音訊編輯軟體一樣都以波形圖呈現音樂，分為左聲道和右聲道，左上角會有時間點，上方則是播放控制鍵，剪下貼上或插入靜音（Insert silence）在播放控制器的右手邊。

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我們可以用滑鼠拖曳方式選取指定你要的時間軸範圍，按下空白鍵可以暫停或快速播放段落，讓使用者在編輯時更有效率，前面有提到 AudioMass 支援不少功能，都在時間點跟播放控制器上方，利用滑鼠就能進行修剪、裁切、剪下貼上或是加入更多效果，比較常用到的音訊剪裁功能像是剪下、貼上或是插入一段空白都在同一區（撥放器右邊）。

「AudioMass」網站既有免費開放原始碼線上音訊編輯器，並透過瀏覽器就能編輯音樂檔案，對音訊格式快速修剪、裁切、剪下貼上或是加入更多效果，最重要還能儲存為離線版本使用，是不是讓人對音樂編輯產生許多興趣呢 ? 就讓我們來編輯我們喜愛的音樂吧，看大家要設成手機鈴聲、鬧鐘提醒音、Line 來電聲音都可以喔 !

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