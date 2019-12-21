手機鈴聲、鬧鐘、通知聲要怎麼換成自己喜歡的音樂？用手機裡的設定太麻煩，又無法剪輯音樂，所以今天小編要跟大家分享這個「音樂剪切器 - 鈴聲製作，MP3剪切」APP，Android 系統限定，這是一款專門設計用來剪手機鈴聲的 APP，可以把原本一長串的音樂，直接去頭去尾保留副歌的重點部分，並且整合了設定功能，可以快速更換手機鈴聲，想要換鈴聲換很久，卻不知道怎麼下手的人，這款 APP 趕快收下囉！

△ 這款 App 目前只支援 Android 系統，到 Google Play 就可以下載安裝（文末幫大家準備好載點啦），下載之後開啟就可以馬上使用，由於是免費 App 的關係，偶爾會有廣告跳出。主要有四大功能：裁剪音頻、管理鈴聲、錄製鈴聲及我的音頻文件。

△ 點擊裁剪音頻後，App 就會自動掃瞄手機內的音樂檔案，如果你手機裡面沒有任何音樂，可以參考 YouTube 音樂線上下載方法整理，選擇音樂之後就可以進入裁切的畫面啦，拖動上方的 bar 就可以進行剪輯，按下方的播放可以即時播放音樂。

△ 音樂剪輯完畢之後，就會跳到設定鈴聲畫面，不管是要設定鬧鈴、通知、聯絡人、鈴聲，一個按鍵就能夠完成設定，真的比起手機內建的設定方式要簡單許多。

△ 如果設定之後想要改回來也很輕鬆，點擊管理鈴聲，就可以調回預設的鈴聲囉！如果你也很久沒有調整鈴聲，想換換心情的話，下面的載點點過去裝起來吧～

下載：

音樂剪切器 - 鈴聲製作，MP3剪切（Google Play 下載）