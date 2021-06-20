你也是 Netflix 的忠實愛好者嗎？想知道如何離線觀看 Netflix 影片嗎？就讓小編教你一招離線觀看 Netflix 影片的小教巧吧！Netflix 已經是現代人追劇看電影的主流，但若你手機網路有限制流量，或是你在搭乘大眾運輸工具時，因網路訊號不穩，導致影片畫質模糊的話，我們便能透過 Netflix「智慧下載」新功能下載影片，這樣不管周遭網路訊號再不好，都能讓你順暢的觀看影片，就讓我們往下看如何操作吧！想在家與朋友一同觀賞 Netflix 影片嗎？可以參考這篇：Netflix Party 工具！

離線觀看 Netflix 影片教學

首先請大家打開手機中的 Netflix App，接著點選一部你想下載觀看的影片後，直接點選播放鍵下方的「下載」按鈕。

接著我們就等待影片下載好，想查看影片下載進度的話，可以點選右下角的「下載內容」進行查，順便檢查一下，是否有開啟「智慧下載」功能。

「智慧下載」功能是什麼呢？智慧下載就是當你的手機連上 WiFi 時，每看完一集下載好的影片，Netflix 就會幫你刪除舊的、自動下載新的一集，不僅讓你順暢追劇、不吃行動數據、也能節省手機容量空間。

當影片下載完畢時，右邊就會出現「打勾」圖示，這時點選影片就能直接觀看，若你想手動刪除影片，直接點擊「打勾」圖示，按下「刪除下載內容」就可以囉！以上就是離線也能觀看 Netflix 影片的小教巧，有興趣的朋友快把這招學起來吧！

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