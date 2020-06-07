你也是 Netflix 的訂閱戶嗎 ？你知道在 Netflix 網址輸入特定代碼，就可以開啟隱藏版分類嗎？今天小編幫大家整理出所有 Netflix 影片網址分類，直接輸入代碼，就可以找到該類型的影片，甚至還可以找到日本、歐洲、美國等其它國家影片，不過並不是這樣就可以省去 VPN 的步驟，還是需要 VPN 才可以看到片單。也有老司機用輸入代碼的方式，找到許多深夜限定的影片，有需要的朋友趕緊將此篇文章收下吧。你也可以參考：Netflix 在 Chrome 預設是 720P 畫質，教你如何用 Netflix 1080P 提升到 1080P 高畫質影片
網址串 「www.netflix.com/browse/genre/」 後方，加上對應影片代碼即可找到分類好的影片，像是上方的 www.netflix.com/browse/genre/100040 就是火熱類型的影片。
觀察網址後方的代碼並加入適當的號碼就可以啦，像上圖 1365 則是冒險動作片。
不過並不是所有代碼都適用的，像是日本電影等國外的電影，還是需要透過 VPN 的方式才可以跨區收看。
如果你電腦還沒有 VPN，可以利用本站曾經分享過的 VPN Gate 免費穩定 VPN 中繼伺服器，一鍵切換國家超方便
以下是一些 Netflix 較熱門的影藏分類代碼：
- 青少年恐怖片：52147
- 成人動畫：11181
- 成人電影：100040
- 動作與冒險：1365
- 軍事行動與冒險：2125
- 動作喜劇：43040
- 間諜動作與冒險：10702
- 犯罪行動與冒險：9584
- 動作驚悚片：43048
- 亞洲動作電影：77232
- 冒險：7442
- 漫畫書和超級英雄電影：10118
- 武術片：8985
- 外國動作與冒險：11828
- 西部片：7700
- 劫持電影：20541
- 經典動作與冒險：46576
- 經典電影：31574
- 經典動作與冒險：46576
- 經典喜劇：31694
- 古典戲劇：29809
- 古典音樂喜劇片：32392
- 經典浪漫電影：31273
- 經典科幻與幻想：47147
- 經典驚悚片：46588
- 經典戰爭電影：48744
- 經典電視節目：46553
- 經典西部片：47465
- 黑色電影：7687
- 史詩：52858
- 靜音電影：53310
- 喜劇片：6548
- 動漫喜劇：9302
- 鬧劇喜劇：10256
- 恐怖喜劇：89585
- 黑色喜劇：869
- 音樂劇喜劇片：13335
- 政治喜劇片：2700
- 體育喜劇片：5286
- 外國喜劇片：4426
- 深夜喜劇：1402
- 單口喜劇：11559
- 青少年喜劇片：3519
- 浪漫喜劇：5475
- 戲劇：5763
- 傳記戲劇：3179
- 基於書籍的戲劇：4961
- 基於現實生活的戲劇：3653
- LGBT戲劇：500
- 犯罪劇：6889
- 政治戲劇：6616
- 浪漫戲劇：1255
- 社會問題劇集：3947
- 軍隊戲劇：11
- 運動劇：7243
- 演藝界戲劇：5012
- 恐怖電影：8711