Netflix 影片分類代號

你也是 Netflix 的訂閱戶嗎 ？你知道在 Netflix 網址輸入特定代碼，就可以開啟隱藏版分類嗎？今天小編幫大家整理出所有 Netflix 影片網址分類，直接輸入代碼，就可以找到該類型的影片，甚至還可以找到日本、歐洲、美國等其它國家影片，不過並不是這樣就可以省去 VPN 的步驟，還是需要 VPN 才可以看到片單。也有老司機用輸入代碼的方式，找到許多深夜限定的影片，有需要的朋友趕緊將此篇文章收下吧。你也可以參考：Netflix 在 Chrome 預設是 720P 畫質，教你如何用 Netflix 1080P 提升到 1080P 高畫質影片

Netflix 隱藏版網址分類代碼

網址串 「www.netflix.com/browse/genre/」 後方，加上對應影片代碼即可找到分類好的影片，像是上方的 www.netflix.com/browse/genre/100040 就是火熱類型的影片。

Netflix 影片分類代號

觀察網址後方的代碼並加入適當的號碼就可以啦，像上圖 1365 則是冒險動作片。 

Netflix 動畫

不過並不是所有代碼都適用的，像是日本電影等國外的電影，還是需要透過 VPN 的方式才可以跨區收看。

Netflix 18

如果你電腦還沒有 VPN，可以利用本站曾經分享過的 VPN Gate 免費穩定 VPN 中繼伺服器，一鍵切換國家超方便 

以下是一些 Netflix 較熱門的影藏分類代碼：

  • 青少年恐怖片：52147
  • 成人動畫：11181
  • 成人電影：100040
  • 動作與冒險：1365
  • 軍事行動與冒險2125
  • 動作喜劇43040
  • 間諜動作與冒險10702
  • 犯罪行動與冒險9584
  • 動作驚悚片43048
  • 亞洲動作電影77232
  • 冒險7442
  • 漫畫書和超級英雄電影10118
  • 武術片8985
  • 外國動作與冒險11828
  • 西部片7700
  • 劫持電影20541
  • 經典動作與冒險46576
  • 經典電影31574
  • 經典動作與冒險46576
  • 經典喜劇31694
  • 古典戲劇29809
  • 古典音樂喜劇片32392
  • 經典浪漫電影31273
  • 經典科幻與幻想47147
  • 經典驚悚片46588
  • 經典戰爭電影48744
  • 經典電視節目46553
  • 經典西部片47465
  • 黑色電影7687
  • 史詩52858
  • 靜音電影53310
  • 喜劇片6548
  • 動漫喜劇9302
  • 鬧劇喜劇10256
  • 恐怖喜劇89585
  • 黑色喜劇：869
  • 音樂劇喜劇片13335
  • 政治喜劇片2700
  • 體育喜劇片5286
  • 外國喜劇片4426
  • 深夜喜劇1402
  • 單口喜劇11559
  • 青少年喜劇片3519
  • 浪漫喜劇5475
  • 戲劇5763
  • 傳記戲劇3179
  • 基於書籍的戲劇4961
  • 基於現實生活的戲劇3653
  • LGBT戲劇500
  • 犯罪劇6889
  • 政治戲劇6616
  • 浪漫戲劇1255
  • 社會問題劇集3947
  • 軍隊戲劇11
  • 運動劇7243
  • 演藝界戲劇5012
  • 恐怖電影8711

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