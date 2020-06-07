你也是 Netflix 的訂閱戶嗎 ？你知道在 Netflix 網址輸入特定代碼，就可以開啟隱藏版分類嗎？今天小編幫大家整理出所有 Netflix 影片網址分類，直接輸入代碼，就可以找到該類型的影片，甚至還可以找到日本、歐洲、美國等其它國家影片，不過並不是這樣就可以省去 VPN 的步驟，還是需要 VPN 才可以看到片單。也有老司機用輸入代碼的方式，找到許多深夜限定的影片，有需要的朋友趕緊將此篇文章收下吧。你也可以參考：Netflix 在 Chrome 預設是 720P 畫質，教你如何用 Netflix 1080P 提升到 1080P 高畫質影片

網址串 「www.netflix.com/browse/genre/」 後方，加上對應影片代碼即可找到分類好的影片，像是上方的 www.netflix.com/browse/genre/100040 就是火熱類型的影片。

觀察網址後方的代碼並加入適當的號碼就可以啦，像上圖 1365 則是冒險動作片。

不過並不是所有代碼都適用的，像是日本電影等國外的電影，還是需要透過 VPN 的方式才可以跨區收看。

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以下是一些 Netflix 較熱門的影藏分類代碼：