製作了表單、QRCode 等連結，可以即時獲得點擊通知嗎？有時候公告一個連結，可能是活動報名連結、團購表單連結、問券連結等...雖然用短連結就可以追蹤點擊成效，但是急性子如我，想要獲得更即時的點擊通知，其實可以透過今天小編要跟大家分享的這款 Hyperlink 免費 App 做到，支援 iOS 及 Android 系統，免費提供大家使用，安裝後若有人點擊連結，我們就能夠馬上在手機上獲得通知！對於想要立即知道活動、連結點擊成效的人來說，是一個非常方便的小工具喔！

△ 在 iOS 和 Android 兩個系統，都可以免費使用 Hyperlink 這款 App，這邊我就用 Android 來做為示範，開啟 Google Play 下載直接開啟就可以啦，開啟後輸入 Email 及密碼按下 Create account 簡單註冊。

△ 接著就可以貼上你要追蹤的網址，貼上網址後按下 Create Hyperlink，然後就可以在下方看到產生出來可追蹤的網址囉！下方有複製、編輯、測試、分析結果，在編輯功能的部分，是可以客製化網址最後方的後綴字串。甚至你如果更改原始網址，不用重新更改縮網址，可以直接在後台重新貼上新的網址即可。

△ 接著就可以將這串產生出來的網址，來作為 QRCode、發布活動訊息囉，網址發布出去之後，只要有人點擊、開啟網址的話手機就會收到通知啦！點開通知，可以查詢到總點擊次數、昨日點擊次數、今日點擊次數。這樣就可以讓網址點擊的追蹤，做到即時化啦！有需要的朋友點擊下面載點去安裝吧。

下載：

Hyperlink ( Google Play 下載 )

Hyperlink ( App Store 下載 )