當 Email 收到朋友寄來的網站時，無論怎麼樣你都會先打開嗎？今天要跟大家分享這個 URLVoid 網站，在你要點開陌生連結之前，先把網址丟過去檢查一下，URLVoid 會比對超過 30 個黑名單來源，來檢視這個網址是否為惡意網址，打開網址前多一個檢查的步驟，可以避免開到惡意網址、釣魚網站等。你也可以參考：Virustotal 線上掃毒權威網站，59 款防毒軟體資料庫即時掃描

△ 使用方式非常簡單，進入 URLVoid 首頁之後，直接將要檢驗的網址貼到上方，按下 Scan Website 就可以立即掃描。

△ 掃描結果可以看到網站在目前 36 個黑名單引擎中，被幾個網站列為黑名單，還有額外的網域資訊，包含：網域註冊時間、WHOIS 及 DNS 紀錄、ASN、IP 位置、主機位置等。在 Last Analysis 這一欄中，代表上次掃瞄日期，如果不是近期掃描，可以點一下旁邊的 Rescan 來更新最新的資訊。

△ 再來是完整的 36 個檢索來源，其中有常見的防毒軟體，像是 Avira 小紅傘，還有比較知名的網站防護工具 Web Security Guard、Quttera 等，總之大家打開陌生或是看起來可疑的網址之前，最好先丟上來檢查一下，對電腦、對你的資料來說都是好事！

URLVoid：https://www.urlvoid.com/