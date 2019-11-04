urlvoid

當 Email 收到朋友寄來的網站時，無論怎麼樣你都會先打開嗎？今天要跟大家分享這個 URLVoid 網站，在你要點開陌生連結之前，先把網址丟過去檢查一下，URLVoid 會比對超過 30 個黑名單來源，來檢視這個網址是否為惡意網址，打開網址前多一個檢查的步驟，可以避免開到惡意網址、釣魚網站等。你也可以參考：Virustotal 線上掃毒權威網站，59 款防毒軟體資料庫即時掃描

惡意網址檢查

△ 使用方式非常簡單，進入 URLVoid 首頁之後，直接將要檢驗的網址貼到上方，按下 Scan Website 就可以立即掃描。

惡意網站查詢

△ 掃描結果可以看到網站在目前 36 個黑名單引擎中，被幾個網站列為黑名單，還有額外的網域資訊，包含：網域註冊時間、WHOIS 及 DNS 紀錄、ASN、IP 位置、主機位置等。在 Last Analysis 這一欄中，代表上次掃瞄日期，如果不是近期掃描，可以點一下旁邊的 Rescan 來更新最新的資訊。

詐欺網址檢查

△ 再來是完整的 36 個檢索來源，其中有常見的防毒軟體，像是 Avira 小紅傘，還有比較知名的網站防護工具 Web Security Guard、Quttera 等，總之大家打開陌生或是看起來可疑的網址之前，最好先丟上來檢查一下，對電腦、對你的資料來說都是好事！

URLVoid：https://www.urlvoid.com/

URLVoid 線上惡意網站掃描，近 40 個黑名單來源一鍵掃描 相關文章

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URLVoid 線上惡意網站掃描，近 40 個黑名單來源一鍵掃描 參考資料

電腦維修 - 電腦維修部屋 - 新浪部落
執行由電腦製造商提供的所有系統診斷軟體.尤其是記憶體檢查. 檢查是否正確安裝了所有新硬體或軟體,如果這是一次全新安裝,請與硬體或軟體製造商聯繫,獲得可能需要的任何Windows 更新或驅動程序. 禁用或卸載所有的反病毒程序.
社交媒体情报和反情报基本工具手册：自我人肉（2） - iYouPort
此外，URL 搜索可能会给您带来良好的结果，因为通常URL包含用户名。 ... 但是，您可以将其用作运行Python 脚本的独立检查程序。 .... 分析工具，提供有关网站或移动排名、性能、流量来源等深层信息。最重要的是，它进行了referral analysis。 https://sitecheck.sucuri.net — 扫描网站上的已知恶意软件、黑名单状态、&nbsp;...
哈啦區 - 巴哈姆特 - 【科普】2017各款防毒軟體技術原理剖析 @電腦應用綜合討論 哈啦板
．試圖加載代碼的程式之前的行為會被用來鑑別是否為惡意，AEP 會跟蹤這些活動嘗試獲知代碼的來源。若加載的程式有不良記錄，代表很有可能是被惡意利用 ．某些漏洞利用程式，會在啟動時連線到遠端伺服器，AEP 會辨別未經授權的下載並阻止它。
利用 URLVoid 檢查網站的安全性
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www.csie.ntu.edu.tw
&#92;data&#92; ngram 1=60096 &#92;1-grams: -0.9489209 -99 -5.524229
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VirusTotal 是Google 旗下網上分析服務，可以掃描病毒，蠕蟲，木馬和各種惡意軟體。 ... 種不同的指標來檢查網站是否安全可靠，使用者只要輸入網址就會顯示結果。 ... URLVoid 提供線上網站安全檢查服務，透過20種檢測引擎來對某個網址 ... 它還會檢查你的網站上的多個域名黑名單工具，包括Google安全瀏覽。