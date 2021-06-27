ListURLs 免費線上合併網址工具，只需一鍵就能將多個網址合併成單一網址！

找不到一個能將多個網址合併成單一縮網址的好工具嗎？那麼不妨試試這款方便的 ListURLs 線上合併網址工具吧！ ListURLs 是一個可以創建 URL  列表，並將列表上所有的網址合併成單一縮網址的免費線上工具，除此之外，你也能在網站上自訂列表標題以及每個網址連結說明，好讓收到該縮網址的人，更清楚知道你要傳達的內容，真的相當方便，完全不需註冊就能直接使用，有需要的朋友趕緊收下吧！更多好用的縮網址工具，可參考這篇：Reurl.cc 免費縮網址服務！

ListURLs 網站使用說明

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當我們進到 ListURLs 網站後，便可以在上方的「Add title」部分建立你的列表標題，建立好之後便可將所有你要合併的網址，貼到下方的空白欄位上。

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網址貼上後，便可按下最右邊的「+URL」按鈕。

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接著你會看到你加入網址會在下方形成一個列表，勾選前方白色框框可設定該網址標題或說明，若想刪除網址的話可點選後方「-」圖示，確定你要合成的網址都在上面後，便可點選上方的「Create link here」合併成單一縮網址。


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好了之後，上方就會出現該列表的縮網址連結，點選旁邊的「Copy」鍵就可以將這個縮網址複製起來，貼給對方囉！對於想要將一堆免費素材或是其他好用的工具貼給朋友時，便可以透過 ListURLs 網站幫你輕鬆搞定喔！

ListURLs：https://listurls.com/

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