QR Code 分享 WiFi 密碼

到咖啡廳、餐廳、飯店，可以不用輸入密碼連上 Wi-Fi 嗎？或是有朋友到家裡作客，需要 Wi-Fi 時，給它掃描一下 QRCode 就可以連上網路，這該怎麼做到呢？WifiLink 這款 App 能夠快速產生 QRCode，讓我們與他人分享Wi-Fi 或熱點，不用擔心忘記或洩漏密碼，另外也可以直接傳送 Wi-Fi 分享連結，只要點一下連結就可以連上 Wi-Fi，WiFiLink 支援 iOS 及 Android 雙系統，不用密碼就可以連上 Wi-Fi ~ 有需要的朋友趕快下載起來囉。你也可以參考：如何免密碼掃描 QRCode 就連上 Wi-Fi 呢？QiFi 產生器製作連線

WiFiLink

WiFiLink iOS 和 Android 都能下載，這裡小編就用 Google Play 來做為示範，若你有連上 Wi-Fi，App 就會自動偵測，但是第一次使用時，需要輸入 Wi-Fi 密碼，輸入完畢之後按下旁邊小小的 QRCode 圖示就可以啦。

QR Code 分享 WiFi 密碼

按下之後，就可以看到 QRCode 已經產生完成，點擊下面儲存圖示就可以存到手機傳給朋友或接列印下來。

一鍵分享WiFi

WiFiLink 所提供的 Wi-Fi 圖示一共有兩種，就看大家喜歡哪一種囉。另外也支援熱點分享，分享後同樣可直接建立 QRCode 或連結，如果你有做生意、要分享 Wi-Fi 給朋友或客人，我想這是目前最簡單且不用輸入密碼就能連上 Wi-Fi 網路的方法~

下載：
WiFiLink ( Google Play 下載 )
WiFiLink ( App Store 下載 )

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