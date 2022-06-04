Emojied

網址太長光是縮短還不夠？教你如何讓網址更吸睛！人人看了都想點，一般的網址只有英文加數字，你是不是看膩了？最近小編發現了 Emojied 免費縮網址工具，眼尖的朋友可能發現了，沒錯！看到它的名稱就知道與 Emoji 表情符號息息相關，除了幫我們把網址變短之外，Emojied 產生的短網址還具備「表情符號」，讓你的網址出類拔萃，就是要跟別人長的不一樣，趕快利用 Emojied 來幫我們產生一組生動有趣的表情符號短網址吧。如果需要設定密碼、時間等更多功能的短網址服務，小編推薦使用 Tinyl.io 免費縮網址服務

短網址工具

進入 Emojied 首頁之後，直接將要縮短的網址貼上。

縮網址服務推薦

貼上後按下右側的箭頭送出即可，或者你也可以點擊下面的 Custom URL 自訂短網址內容。

短網址產生器

送出後就可以看到下方已經產生了「表情符號短網址」啦！右側的三條線按鈕按下之後，就會直接複製到剪貼簿，直接前往貼上就可以囉！

Emojied

點擊右側類似複製的圖示，則可以看到目前短網址的點擊次數，或是在你的表情符號前面加上：https://emojied.net/stats/，就可以看到該短網址的狀態，因此它也有簡單的流量統計功能，小編將連結放在下方，大家趕快去試試看吧！

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2019年4月30日 — 1. TinyURL：歷史最悠久的短網址服務 · 2. bit.ly：支援中文自訂網址、免登入 · 3. Lihi.io：須登入、支援分流網址 · 4. PicSee 皮克看見：免登入、客製化縮 ...
Long URL Please 短網址自動復原，載入網頁時直接還你原始長網址
雖然大多數短網址服務本身，會提供還原自己的短網址的功能，但是那樣太瑣碎了。 所以Long URL Please就提供了一個統整還原的功能，它支援絕大多數國外的短網址服務，又提供了多樣化的還原方式，而且可以在載入網頁時自動變更還原結果，這都提供了我們很大的方便性。
縮短網址產生器 - reurl
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網址不要落落長!!! 短網址怎麼自己申請? 超簡單!
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Emojied 免費縮網址工具，讓短網址帶有個性化表情符號
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網址又臭又長？這個祕密小工具讓你用表情符號當網址！ - 3C科技
2015年7月13日 — 去Linkmoji 輸入你的網址，它就會把網址轉換成一連串的表情符號短網址（ ... 雖然沒有什麼特別厲害的功能，但這個方法能讓網址變簡短還可以讓它變得 ...
老師必備中文短網址！這樣縮網址讓簡報吸睛好互動
也因此昨天看到友站免費資源網路社群的 Pseric 介紹了「 Bit.ly 開始提供中文短網址」的消息後，我第一個想到的就是： 這是對演講者、老師，所有需要上台簡報者來說非常酷也非常有用的功能！. 在簡報放上中文短網址，讓聽眾一看就懂，好記好互動，學生可以 ...
縮短網址 - 免費資源網路社群
現在有個更快更直覺的線上縮網址工具，只要在網址列的網址最前面加入幾個字元就能將網址縮短，透過分析統計功能或自動加入 UTM 標籤精確紀錄流量來源和成效，這個小技巧對 ...