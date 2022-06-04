網址太長光是縮短還不夠？教你如何讓網址更吸睛！人人看了都想點，一般的網址只有英文加數字，你是不是看膩了？最近小編發現了 Emojied 免費縮網址工具，眼尖的朋友可能發現了，沒錯！看到它的名稱就知道與 Emoji 表情符號息息相關，除了幫我們把網址變短之外，Emojied 產生的短網址還具備「表情符號」，讓你的網址出類拔萃，就是要跟別人長的不一樣，趕快利用 Emojied 來幫我們產生一組生動有趣的表情符號短網址吧。如果需要設定密碼、時間等更多功能的短網址服務，小編推薦使用 Tinyl.io 免費縮網址服務。

進入 Emojied 首頁之後，直接將要縮短的網址貼上。

貼上後按下右側的箭頭送出即可，或者你也可以點擊下面的 Custom URL 自訂短網址內容。

送出後就可以看到下方已經產生了「表情符號短網址」啦！右側的三條線按鈕按下之後，就會直接複製到剪貼簿，直接前往貼上就可以囉！

點擊右側類似複製的圖示，則可以看到目前短網址的點擊次數，或是在你的表情符號前面加上：https://emojied.net/stats/，就可以看到該短網址的狀態，因此它也有簡單的流量統計功能，小編將連結放在下方，大家趕快去試試看吧！

傳送門：Emojied