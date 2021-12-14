iOS 15「背景聲音」新功能！無須安裝 App 就能聆聽 6 種舒適的白噪音！

如何不用透過安裝 App 或線上環境音效網，來聆聽舒適又能提升專注的白噪音呢？就讓我們透過 iOS 15 的「背景聲音」新功能來聆聽吧！當你將 iPhone 系統升到 iOS 15 後，便可以透過「背景聲音」新功能來播放平衡噪音、亮噪音、暗噪音、海洋、下雨、河流 6 種白噪音，此外該功能還能與 Apple MusicYouTubeSpotify 等音樂 App 並存，那麼要如何開啟「背景聲音」呢？就讓我們往下看吧！更多 iOS 15 新功能可參考這篇：iOS 15 懶人包，9 大功能一次看！

透過輔助使用開啟 iOS 15「背景聲音」

iOS 15「背景聲音」新功能！無須安裝 App 就能聆聽 6 種舒適的白噪音！

首先請開啟「設定」>「輔助使用」>「音訊/視覺」。

iOS 15「背景聲音」新功能！無須安裝 App 就能聆聽 6 種舒適的白噪音！

接著點進「背景聲音」將功能開啟後，就能聽到預設的「下雨」背景音效，點選「聲音」就能切換其它 6 種音效，下方還能讓你調整音量以及與其它媒體共存時的音量。

透過控制中心開啟 iOS 15「背景聲音」

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除了透過設定中的「輔助使用」功能開啟「背景聲音」外，我們還能透過「控制中心」來開啟。首先請前往「設定」>「控制中心」，將「聽力」新增到控制中心。

iOS 15「背景聲音」新功能！無須安裝 App 就能聆聽 6 種舒適的白噪音！

當你想開起「背景聲音」時，就可直接滑出控制中心，長壓「耳朵」圖示不放，就能開啟背景聲音或點選下方圓形按鈕來聆聽。

iOS 15「背景聲音」新功能！無須安裝 App 就能聆聽 6 種舒適的白噪音！

當你聽膩當前的背景聲時，可直接點選「背景聲音」切換到其它 6 種白噪音音效，若你不想聽了，點擊下方的圓形按就能關閉囉！對於平時上班需要提升專注力或回到家想放鬆一下的朋友，可以透過 iOS 15「背景聲音」來幫助自己吧！

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