Favicon Checker 檢查網站小圖示，如果你正在準備架設網站，Favicon 可能是會是你很容易就漏掉的設定，Favicon 是一個會顯示在網頁標籤旁的網站小 LOGO 或圖示，要說重要也不是很重要，說不重要也倒也滿重要，設定 Favicon 可以讓網站看起來更加專業、更有權威，身為網站架設圈外人（我就是），常常會漏掉的設定，Favicon Checker 可以讓你檢查 Favicon 在各個系統、瀏覽器間呈現的樣子，並協助你確認哪邊沒有設定好，對與初學者來說，會是很棒的檢驗工具。
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△ 輸入後讓它跑一下
△ 手機上 iOS、Android，電腦上 Windows、Mac，Chrome、Safari 通通都出來啦！可以檢視看看自己哪邊還需要在改進～
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