Favicon Checker 網站圖示檢查，滿足瀏覽器與各系統平台的網站圖示

2018-01-03 10:41:28 9M87
Favicon Checker 網頁小圖示 網頁縮圖 製作 檢查

Favicon Checker 檢查網站小圖示，如果你正在準備架設網站，Favicon 可能是會是你很容易就漏掉的設定，Favicon 是一個會顯示在網頁標籤旁的網站小 LOGO 或圖示，要說重要也不是很重要，說不重要也倒也滿重要，設定 Favicon 可以讓網站看起來更加專業、更有權威，身為網站架設圈外人（我就是），常常會漏掉的設定，Favicon Checker 可以讓你檢查 Favicon 在各個系統、瀏覽器間呈現的樣子，並協助你確認哪邊沒有設定好，對與初學者來說，會是很棒的檢驗工具。

Favicon Checker 檢查網站小圖示：這邊請

Favicon Checker 網頁小圖示 網頁縮圖 製作 檢查
△ 進入網站直接輸入要檢查的的網址就可以了，輸入後點擊 Check Favicon。

Favicon Checker Favicon 尺寸 製作 檢查

△ 輸入後讓它跑一下

Favicon Checker 網頁小圖示 檢驗結果 Faicon 查詢

△ 手機上 iOS、Android，電腦上 Windows、Mac，Chrome、Safari 通通都出來啦！可以檢視看看自己哪邊還需要在改進～

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