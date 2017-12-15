不知道何時開始，我也常常使用到雙螢幕，除了使用筆電外接螢幕之外，就連PC也都有雙螢幕，雙螢幕還是有好用之處啦！為了要使雙螢幕的使用更加豐富，那麼一定要試試看 DisplayFusion 這款多螢幕軟體，在不同的螢幕可以設定不同的桌布，而且也能使用群組照片輪播的功能，讓不同螢幕可以有不同的呈現效果，專業版本有更多的功能，免費版本至少可以呈現不同的桌面風格。
對於雙螢幕來說的確頗方便的。此外，在桌布的使用上，可以調整桌布位置，可以在不同桌布上顯示文字資訊，包含了系統版本、電腦名稱與CPU等等，功能上真的頗豐富的，若你是雙螢幕會是多螢幕的使用者，建議試試看專業版本，應該會符合需求唷！
免費版本 v.s. 專業版本
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免安裝版：
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舊版本有舊版本的美妙之處：
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DisplayFusion 3.4.1.rar（Hotfile下載）
DisplayFusion 3.4.1.rar（本站下載）
檔案大小：1.69 MB
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