DisplayFusion 9.1 雙螢幕顯示不同桌布，同時擁有工具列

2017-12-15 05:07:10 哇哇 0 0


不知道何時開始，我也常常使用到雙螢幕，除了使用筆電外接螢幕之外，就連PC也都有雙螢幕，雙螢幕還是有好用之處啦！為了要使雙螢幕的使用更加豐富，那麼一定要試試看 DisplayFusion 這款多螢幕軟體，在不同的螢幕可以設定不同的桌布，而且也能使用群組照片輪播的功能，讓不同螢幕可以有不同的呈現效果，專業版本有更多的功能，免費版本至少可以呈現不同的桌面風格。

將圖片設成桌布的時候，通常只會有置中、延展以及並排的選項，不過這軟體提供了不同的選擇，就算桌布並非那麼地適合，也可以調正整到不錯的外觀比例。而專業版有更多的功能，預設有 30 天的試用序號，我覺得最方便的是可以每個螢幕都能有工具列，還有開始功能表唷！



對於雙螢幕來說的確頗方便的。此外，在桌布的使用上，可以調整桌布位置，可以在不同桌布上顯示文字資訊，包含了系統版本、電腦名稱與CPU等等，功能上真的頗豐富的，若你是雙螢幕會是多螢幕的使用者，建議試試看專業版本，應該會符合需求唷！








免費版本 v.s. 專業版本
http://www.displayfusion.com/Compare/

http://www.displayfusion.com

免安裝版：
DisplayFusion 9.1.7z（MediaFire下載）
DisplayFusion 9.1.7z（Rapidgator下載）
DisplayFusion 9.1.7z（ZippyShare下載）
DisplayFusion 9.1.7z（YunFile下載）
DisplayFusion 9.1.7z（本站下載）
檔案大小：18.55 MB

舊版本有舊版本的美妙之處：
DisplayFusion 3.4.1.rar（DepositFiles下載）
DisplayFusion 3.4.1.rar（MediaFire下載）
DisplayFusion 3.4.1.rar（Hotfile下載）
DisplayFusion 3.4.1.rar（本站下載）
檔案大小：1.69 MB
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