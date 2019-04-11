線上影片如何下載？雖然現在有許多線上工具，但是如果影片下載頻率較大的話，下載一個專門的影片下載工具，還是比較方便的！今天帶來 Mac、Windows 都支援的影音下載工具「YTD」，支援 YouTube、Facebook、Vimeo 等 50 個常見網站影片下載，內建影片轉 MP3 功能，免費下載使用，有需要的使用者快快收下吧！

△ 下載並安裝 YTD 後，將要下載的影片網址複製貼上，選擇要儲存的資料夾、影片品質之後，點擊右下方的 Download 按鍵就可以下載啦，目前 YTD 所支援的影片網站如下：

Youtube

BadJoJo

BBC.co.uk

Bing Video

Blip.tv

Bofunk

Break

CollegeHumor

DailyHaHa

DailyMotion

EbaumsWorld

Facebook

FunnyOrDie

Gaytube

GodTube

Hentaimedia

LiveLeak

MeFeedia

Metacafe

Myspace Video

Pornhost

Pornhub

PornoTube

RedTube

Sevenload

Shufuni

Slutload

Spankwire

Streetfire.net

ThatVideoSite

TNAflix

Tontuyau

Tube8

Ustream.tv

VideoJug

Videu.de

Vimeo

Worldstarhiphop

Xhamster

XNXX

Xtube

XVideoHost

XVideos

Yahoo Video

YouJizz

YouPorn

Yuvutu

Zorpia

Youku

△ 預設的影片下載品質是「最佳畫質」，畫質選項支援 1080p、720p、480p、360p (flv)、360p ( mp4 )，到最低 144p 都有，當然如果只是要聽音樂，沒有要看影片的話，選擇最低畫質的影片就可以啦！

△ 接著等待下載完畢，就會自動儲存到剛剛設定的資料夾中。

△ 因為是免費版的關係，不能轉檔與下載同步進行，下載格式都是影片，要轉換成音樂的話，需要用內建的轉檔器轉成其它格式即可，支援轉檔輸出格式包含：mov、mp4、wmv、mp3 等，確定之後按下 convert 即可。

△ 除了格式之外，轉檔時也可以選擇品質、音量大小再調整、時間區段分割等，選擇完畢後按下 Convert 就可以轉檔啦！若轉檔之後不需要原來的影片檔，把上面的 Delete original file after conversion 打勾起來就可以啦～所以除了影片下載之外，YTD 也是一款轉檔工具無誤，有影片下載、轉檔需求的趕快載下來就對啦。

https://www.youtubedownloadersite.com/

免安裝版：

YTD Video Downloader 5.9.11.7z（MEDIAFIRE下載）

YTD Video Downloader 5.9.11.7z（ZIPPYSHARE下載）

YTD Video Downloader 5.9.11.7z（GOOGLE下載）

YTD Video Downloader 5.9.11.7z（1DRV下載）

YTD Video Downloader 5.9.11.7z（本站下載）

檔案大小：7.74 MB

Mac 版本：

YTDInstaller.dmg（MEDIAFIRE下載）

YTDInstaller.dmg（ZIPPYSHARE下載）

YTDInstaller.dmg（GOOGLE下載）

YTDInstaller.dmg（1DRV下載）

YTDInstaller.dmg（本站下載）

檔案大小：5.75 MB