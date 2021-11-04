Spotify 歌單轉移

iPhone 聽音樂你用的是 Spotify、KKBOX、Apple Music 還是 YouTube Music？不論你用的是哪一種，總會有想要跳槽的時候，比如說價格更划算、有更多你想聽的歌...等等，不過以往用習慣的平台，可能已經建立了自己喜愛的歌單，搬到新的平台，不就等於從 0 開始？有辦法把舊歌單搬家到新的音樂串流平台上嗎？SongShift 就是這樣一款 App，能夠免費協助我們將歌單搬家，如此一來就能沒有懸念的轉換聽音樂平台囉。目前這款 App 還沒支援 KKBOX，想要轉移 KKBOX 歌單的朋友，可以先用 Tunemymusic 轉移。

Spotify 歌單轉移 TIDAL

目前 SongShift 可以在 App Store 免費下載，文章後方有載點，SongShift 並不是完全免費使用，進階功能需要付費解鎖，不過以我們本篇文章所討論的，轉移播放清單的部分，免費版功能已經綽綽有餘。下載之後打開，可以看到目前支援的音樂串流平台。點擊你要轉移的 2 個音樂平台，並且分別登入該平台帳號。

支援的歌單轉移平台有：

  • Amazon Music
  • Discogs
  • HypeMachine
  • LastFM
  • Napster
  • Pandora
  • Qobuz
  • Spotify
  • Tidal
  • YouTube
（目前沒支援 KKBOX）

spotify 匯入歌單

然後按下 Get Started，點選 Setup Source 選擇來源、Destination 選擇目標平台，以小編示範的例子就是將 YouTube 播放清單搬家到 Spotify，選擇完畢後按下 I'm Finished。

YouTube 歌單轉移

然後就可以看到 YouTube Music 裡面的播放清單啦，可以一次選一個，也可以把上面的 Add multiple 打開選擇多個播放清單。選擇好播放清單之後 SongShift 就會開始比對歌曲，並且在目標平台上建立一模一樣的音樂清單囉。

youtube 歌單轉移

轉換完成後，打開 Spotify 看了一下，就可以看到剛剛 YouTube 上面的播放清單啦！不過 YouTube 上面的 Cover 數量絕對是所有平台中的冠軍，因此轉換到 Spotify 後會發勝沒有該歌曲的情況，因此出現有些歌曲沒轉成功是正常的現象，載點放在下面，最近有想要搬家，但是礙於歌單問題的朋友，趕快收下這款 App 吧。

下載：
SongShift ( App Store 下載 )

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