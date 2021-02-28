Radio Garden

疫情關係大家都無法出國/回國，在國內外的大家想要關心在地情報，聽收音機或許是個不錯的方式，最近小編發現這款 Radio Garden 相當有趣，透過地圖的方式，將全世界各城市廣播電臺整理在上面，直接拖移地圖就能夠收聽當地的廣播，用視覺化的方式讓使用者能夠更方便的收聽，小編覺得非常好用，還能夠將喜愛的電台加入我的最愛，而且完全免費、免登入即可使用，相當推薦大家可以收下，這個相當好用的廣播收聽方法。

廣播電臺線上

進入 Radio Garden 首頁後，會自動定位到台灣，拖移後就可以收聽到該城市的廣播啦，左下方可以看到廣播電台名稱、頻道及所在城市。

飛碟電台線上廣播

若不喜歡預設的頻道，點擊區域後可以展開所有廣播電臺，直接點擊電台名稱即可切換。按下右邊的愛心就可將常聽的電台加入我的最愛啦。

線上廣播app

地圖瀏覽的方式好處就是沒有語言限制，想聽哪一國的電台直接點一點就有啦，想練習外語聽力的朋友可以多多利用這款收聽廣播電臺神器～

台北流行音樂電台

收藏的電台可以在 Favorites 裡面找到。

音樂廣播電台

若你想聽的電台要拖很遠，Radio Garden 也支援搜尋功能，直接輸入關鍵字就能夠找到指定電台，連結替大家準備在下面，有需要的朋友趕快收藏起來囉。

傳送門：Radio Garden

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訪客留言

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