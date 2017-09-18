▽ 先在 Word 中插入一個表格，範例中以 2x2 來示範。
▽ 全選整個表格後，按右鍵，選擇【表格內容】。
▽ 表格內容中的【選項】。
▽ 將自動調整成內容大小的勾取消掉（預設通常是打勾的）。
▽ 在表格中插入圖片，可以發現所有表格內的圖片大小都會與欄寬相符。
▽ 比較一下，如果沒有自動調整的話會是什麼情況。
▽ 再來美化一下版面，先點一下表格左上方的符號即可全選整個表格，在工具列【版面配置】裡選取【對齊中央】。
▽ 在每一個圖片下插入一欄，加入註解，資訊一目了然。
另外，也可以把框線取消，讓閱讀者看不到表格，更會對你的排版感到驚訝！
▽ 全選表格後，右鍵中【表格內容】。
▽ 表格內容中選取【框線及網底】。
▽ 選取【框線】中設定的【無】。
▽ 表格的線不見了，版面變的更乾淨，即便上下加了文字，也不會影響任何排版。
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