圖片不礙事 Word 自適應圖片排版技巧

2017-09-18 14:27:35 麵爸
在 Word 中常常需要插入圖片，一張好的圖片可以勝過好幾個字，也可以讓整體版面豐富許多，但插入圖片時常常會遇到很多麻煩，有文繞圖的問題，像是文字在前、文字在後、穿透等等，實在很複雜，另外，調整尺寸常常也很擾人，當然可以一張一張改變尺寸，但如果超過5張呢？其實只要擅用表格就可以解決這個問題，本篇將教你如何在 Word 的表格中插入可自動調整大小的圖片（尺寸以配合欄寬為主）。

Word 自適應自動調整大小排版技巧

▽ 先在 Word 中插入一個表格，範例中以 2x2 來示範。
Word 自適應自動調整大小排版技巧

▽ 全選整個表格後，按右鍵，選擇【表格內容】。

Word 自適應自動調整大小排版技巧

▽ 表格內容中的【選項】。

Word 自適應自動調整大小排版技巧

▽ 將自動調整成內容大小的勾取消掉（預設通常是打勾的）。

Word 自適應自動調整大小排版技巧

▽ 在表格中插入圖片，可以發現所有表格內的圖片大小都會與欄寬相符。

Word 自適應自動調整大小排版技巧

▽ 比較一下，如果沒有自動調整的話會是什麼情況。

Word 自適應自動調整大小排版技巧

▽ 再來美化一下版面，先點一下表格左上方的符號即可全選整個表格，在工具列【版面配置】裡選取【對齊中央】。

Word 自適應自動調整大小排版技巧

▽ 在每一個圖片下插入一欄，加入註解，資訊一目了然。

Word 自適應自動調整大小排版技巧

另外，也可以把框線取消，讓閱讀者看不到表格，更會對你的排版感到驚訝！

▽ 全選表格後，右鍵中【表格內容】。

Word 自適應自動調整大小排版技巧

▽ 表格內容中選取【框線及網底】。

Word 自適應自動調整大小排版技巧

▽ 選取【框線】中設定的【無】。

Word 自適應自動調整大小排版技巧

▽ 表格的線不見了，版面變的更乾淨，即便上下加了文字，也不會影響任何排版。

Word 自適應自動調整大小排版技巧

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