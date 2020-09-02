大家是不是常常在忙碌工作之後，覺得一整天下來，發現自己根本沒有做多少事情一天就過去了呢 ? 有一種叫作「番茄鐘」的工作法你有說過嗎 ? 今天小編就是要告訴大家，如何使用「番茄鐘」的工作法，讓你能善用時間管理每天的工作量，大大提升自己的工作效率。為了有效做到時間上的管理，首先最重要就是改變「習慣」，不管你多麼擅長分配或規劃時間，若是沒有身體力行養成習慣，做再多也是白費工夫呦 !

什麼是番茄鐘工作法 ?

番茄鐘工作法怎麼來的 ?

「番茄鐘工作法」是西元 1980 年，弗朗西斯科．西里洛（FrancescoCirillo）研究出人腦的最佳切換速度方法。意思就是在二十五分鐘內，你只要專注在某件事情上，完畢後用五分鐘時間專心休息，並再次以二十五分鐘為單位，專注於一件事情的方法。

操作意識圖

番茄鐘運作六大要點

分配工作量 : 在還沒開始工作時，先把今天預計要完成的工作用列清單的方式一條一條列出來，建議能一起做的事項就一起做完，清單越簡潔越好。 設定番茄鐘 : 接著設定番茄鐘時間，不管你要用 APP、鬧鐘或任何計時器都可以，時間必須設訂在 25 分鐘。 專心做一件事 : 接著就專心做事，除非有緊急狀況必須處理，不然請專心完成工作到 25 分鐘的鈴聲響起。 小休息 : 25 分鐘一到，就立即停止手邊工作，進行 5 分鐘的休息。 劃掉完成的工作項目 : 番茄鐘響時，務必從清單上將完成的工作劃掉，如果工作沒完成，請也在項目旁標記自己花了多少時間，再下次規劃就知道自己需要多常時間了。 大休息 : 我們要一直不斷重複「25 分鐘工作 + 5 分鐘小休息」，直到第 4 次番茄鐘響時，就可以來個 30 分鐘的大休息。

使用番茄鐘工作法的三種功效

正面的時間壓力：番茄鐘工作法需在 25 分鐘內完成清單項目，會變成一種正面的時間壓力，可以激發人的淺能挑戰自我效率極限。 適當休息時間：電腦運行久了會發燙，人腦運行久了也會變遲鈍，短暫的休息時間是讓自己腦袋養精蓄銳，等等重新再出發。 認識自我：將任務時間數字化，用具體的數字了解自己在執行每項工作時所需花費的時間。

哪些人適合番茄鐘工作法呢 ?

無法專心的：在沒有外力的吸引下，無法專注在自己的事務上的人。

時常放空的：很喜歡發呆，常常做事情做到一半會不自覺放下手邊工作開始放空的人。

多重工作的：常常會有大量的工作，卻又想一次完成每件事情，而同時執行許多事情的人。

習慣拖延的：常常將每件事都拖到最後一刻才做的人。

工作狂熱的：屬於工作狂的人，對於在工作休息是一件很痛苦的事，會一直拼命想做事。

以下五種好用番茄鐘 APP 推薦

小番茄 - 番茄工作法 & 任務清單

小番茄結合番茄工作法和任務管理，幫助您專注於當前的工作和學習，養成專注習慣，提升效率，告別拖延症！並以吃番茄的方式來運作，25 分鐘工作 + 5分鐘休息等於一顆番茄。

主要推薦事項 :

每日要先設定今日的代辦任務，統計出今天需要吃多少顆番茄。

當開始執行任務時，畫面會進入計時器，同時也可以使用 APP 提供的白噪音。

Android 版本有阻擋其他 APP 開啟的功能，讓你能完全專注於工作上。

潮汐：睡眠、專注、呼吸與冥想

潮汐是一款睡眠、冥想、放鬆與專注的身心健康應用。潮汐提供了自然聲音、冥想練習等海量音訊內容，幫助你從快節奏的當下抽離，進入另一個平和安靜的時空，減少焦慮與壓力、保持專注平靜、冥想片刻放鬆思緒，獲得更好的睡眠。

主要推薦事項 :



番茄工作法：專注 25 分鐘，休息 5 分鐘，勞逸結合。

睡眠資料分析 : 對自己的每一次睡眠瞭如指掌。

自然聲音：和大自然一起平靜身心

放鬆冥想：為你的大腦按下暫停鍵

每日靈感格言：極簡平靜的身心體驗

Flat Tomato (Pomodoro 番茄工作法)

Flat tomato 的介面非常漂亮，可以利用幾個簡單的手勢就能操作，可說簡潔又不失專業性。

主要推薦事項 :



計時功能：番茄鐘計時功能，看看今天完成此任務需花幾個番茄鐘時間。

干擾紀錄：專注的同時難免會被干擾，而 Flat tomato 則會自動幫你紀錄這些被干擾的時間。

每日日記：可以在 APP 上回答幾個問題，快速紀錄今天做了些什麼？遇到哪些困難？之後可以把這些問題匯出變成一本筆記。

Flat Tomato (Pomodoro 番茄工作法) : App Store

專注番茄

「專注番茄」專門適用於番茄工作法，在介面上帶來了完全不同的使用感受，獨特的畫風讓人第一眼就愛上！還提供手動新增、修改、刪除 Timeline 的功能，是一款蠻特別、蠻貼心又蠻人性化的計時工具。

主要推薦事項 :



拒絕所有遊戲與收集要素，確保真正的專注 。

可新增、修改、刪除的Timeline。

支持勿擾模式

專注番茄 : App Store

Forest 專注森林

簡單有趣的方式幫助您保持專注，培養高效率的生活習慣，如果你想要放下手機、專注當下，真誠地和你的家人朋友們渡過相聚的時光，Forest 是你的最佳選擇。每一天，你都會有一片森林種滿了你今天所有茁壯的大樹，每一棵樹都代表了你曾經努力的時光。伴隨著畫面中生長的小樹，成就感以及責任感將會幫助你暫時離開手機，全心投入到手邊的工作，建立高效率與專注的生活習慣。台灣之光「Forest 專注森林」到底為什麼可以攻下 9 國 Google Play 年度榜單？

主要推薦事項 :



當你開始使用 Forest 時，30 分鐘內，你的螢幕畫面都會停留在一棵樹成長的畫面，跟番茄鐘一樣。

如果這 30 分鐘內你跳離了 Forest，那麼樹就會枯死。

相反的，30 分鐘內如果專注在工作上不碰手機，樹就會長大。

你的森林將會記錄著每棵樹的成長狀態，森林茂不茂密就看你的專注程度了。

Forest 專注森林 : App Store Forest 專注森林 : Google Play

此外，Forest 專注森林也有推出 Chrome 的擴充功能，在電腦上也能做使用。

總結

以往小編對於自己需要多久才能完成一件事都是用憑感覺的，而嘗試使用番茄鐘工作法後，發現自己可以很明確知道每件事情花費的時間，未來在工作排程上就能更加準確番茄鐘工作法真的讓小編覺得是一個非常棒的工作方法，小編推薦大家可以嘗試學習看看呦。