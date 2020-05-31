Flow

你工作時常常分心嗎？最近時間管理師這個名詞相當火熱，你知道政委唐鳳在使用的「蕃茄鐘工作法」嗎？今天小編要跟大家分享的這款 Mac 蕃茄鐘工具 Flow，擁有相當簡單的介面，在 App Store 上獲得非常高的評分，若你也對於專注工作有興趣，建議將這款免費生產力工具收下吧！

Flow 特色快速看

• 可新增會中斷你工作的 App 為黑名單
• 工作時間統計
• 支援快速鍵開始、停止計時 (cmd+f)
• 工作列簡約計時器
• 支援深色模式
• 不會造成系統效能負擔
• 適用各 macOS 版本
• 特別針對 macOS Catalina 優化

免費番茄鐘app

到 App Store 就可以免費下載（文章後方有連結），共有兩種主題：白色、深色模式，直接下載就可使用，不會對電腦造成太大的負擔，大小只有 18MB。

番茄App推薦

 安裝之後按下 Start Using Flow 就可以開始使用啦。不過下方有個選項看大家自己是否要開啟，打勾就會在開機時自動啟動此軟體。

蕃茄鍾工作法是什麼？

Flow

如果你的工作經常被外界各種誘惑中斷，例如： LINE、Facebook 通知、Email 等，番茄鐘工作法可以協助你更專心、更有效率的工作，它的使用方式如下：

設定 25 分鐘的計時器，在這 25 分鐘內，你只需要專注的工作，直到計時器歸零。告訴自己什麼訊息、電話、Email 都不要查看。

因為只有 25 分鐘，因此你不需要擔心漏掉客戶、Email 沒回、LINE 重要訊息沒看等情形，因為 25 分鐘過後，你就可以處理這些事情。

番茄鐘工作法每 25 分鐘，會休息 5 分鐘，經過 4 次 25 分鐘會有一次較長的休息時間（30 分鐘）。

以上就是番茄鐘工作法的精髓，不過軟體只是輔助，真的要執行還是得告訴自己，這 25 分鐘內保持專注。

番茄鐘 app

按下下方的播放鍵之後，計時器就會開始計時，若實際跑過一次之後，發現要 30 分鐘才可以完成經切割的工作，你也可以在右上方設定，最高可以調整成 60 分鐘。

或者你覺得短休息只有 5 分鐘，也可以調整成自己習慣或可以接受的時間。

有些特別會干擾人的 App 像是 LINE、FB 等社交工具，也可以透過設定處調整為黑名單 App，當在這 25 分鐘內有通知，會被 Flow 屏蔽掉，這是我用過所有蕃茄鐘裡面，目前看過唯一有這個功能的。Flow 可以說是目前介面最簡單、最乾淨、最好用的蕃茄鐘工具無誤。

番茄鐘免安裝

點擊工具列上方可以呼叫/隱藏懸浮視窗，目前工作階段剩下多少時間也可以透過這個小型的計時器查看，連 Flow 本身的 LOGO 都沒有，可見它將干擾直接降到最低啦！

Flow

休息時間一樣會進行倒數，個人使用之後跟大家大推這個蕃茄鐘工具，可惜這麼好用的東西只在 macOS 系統有，如果 Windows 也有的話就太好啦！

下載：
Flow 蕃茄鐘工作法 App ( App Store 下載 )

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