你用膩 Mac 內建的圖片瀏覽器了嗎？今天小編要跟你分享一款超級輕量化的看圖工具 Pixea，大小只有 4.8MB，支援 JPEG、HEIC、PSD、RAW 等常見圖片格式，有簡單的圖片編輯功能，像是翻轉圖片、檢視 EXIF 資訊等，Pixea 是一款輕巧純粹的看圖工具，擁有現代化的外觀，想要換換看圖工具風格的 Mac 使用者，很推薦下載下來試試看喔。
到 App Store 就能夠免費下載，載點連結幫大家準備好在文章後面啦，檔案大小只有 4.8MB，因此下載及安裝速度非常快，運行時也不會對電腦造成效能上的負擔。
Pixea 支援鍵盤熱鍵，以下是熱鍵說明：
- 捲動：W、A、S、D
- 縮小：-/ z +點擊
- 放大：+ / z +選項+點擊
- 選擇區域：M
- 上一張/下一張：左、右方向鍵
- GIF動畫圖片上一幀/下一幀：上、下方向鍵
- 幻燈片：輸入
- 旋轉：[]
- 視窗大小：\
- 實際尺寸：0
Pixea 支援的圖片格式包含：
- JPEG,
- HEIC
- GIF
- PNG
- TIFF
- Photoshop (PSD)
- BMP
- Fax images
- macOS and Windows icons
- Leica DNG and RAW
- Sony ARW
- Olympus ORF
- Minolta MRW
- Nikon NEF
- Fuji RAF
- Canon CR2 and CRW
- Hasselblad 3FR
- Sketch files (preview only)
- ZIP-archives
安裝完畢之後將圖片拖曳進去就可以瀏覽囉，也可以直接設定為 Mac 雙擊圖片後的預設看圖軟體～Pixea 還有個好處是可以直接檢視同一個資料夾中的圖片，跟 Mac 內建的圖片瀏覽器比起來，光是這點就便利很多！
下載：
Pixea ( App Store 下載 )：https://apps.apple.com/cn/app/pixea/id1507782672?ls=1