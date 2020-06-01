你用膩 Mac 內建的圖片瀏覽器了嗎？今天小編要跟你分享一款超級輕量化的看圖工具 Pixea，大小只有 4.8MB，支援 JPEG、HEIC、PSD、RAW 等常見圖片格式，有簡單的圖片編輯功能，像是翻轉圖片、檢視 EXIF 資訊等，Pixea 是一款輕巧純粹的看圖工具，擁有現代化的外觀，想要換換看圖工具風格的 Mac 使用者，很推薦下載下來試試看喔。

到 App Store 就能夠免費下載，載點連結幫大家準備好在文章後面啦，檔案大小只有 4.8MB，因此下載及安裝速度非常快，運行時也不會對電腦造成效能上的負擔。

Pixea 支援鍵盤熱鍵，以下是熱鍵說明：

捲動：W、A、S、D

縮小：-/ z +點擊

放大：+ / z +選項+點擊

選擇區域：M

上一張/下一張：左、右方向鍵

GIF動畫圖片上一幀/下一幀：上、下方向鍵

幻燈片：輸入

旋轉：[]

視窗大小：\

實際尺寸：0

Pixea 支援的圖片格式包含：



JPEG,

HEIC

GIF

PNG

TIFF

Photoshop (PSD)

BMP

Fax images

macOS and Windows icons

Leica DNG and RAW

Sony ARW

Olympus ORF

Minolta MRW

Nikon NEF

Fuji RAF

Canon CR2 and CRW

Hasselblad 3FR

Sketch files (preview only)

ZIP-archives

支援的 Raw 格式包含：

安裝完畢之後將圖片拖曳進去就可以瀏覽囉，也可以直接設定為 Mac 雙擊圖片後的預設看圖軟體～Pixea 還有個好處是可以直接檢視同一個資料夾中的圖片，跟 Mac 內建的圖片瀏覽器比起來，光是這點就便利很多！

下載：

Pixea ( App Store 下載 )：https://apps.apple.com/cn/app/pixea/id1507782672?ls=1