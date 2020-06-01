Mac看圖工具

你用膩 Mac 內建的圖片瀏覽器了嗎？今天小編要跟你分享一款超級輕量化的看圖工具 Pixea，大小只有 4.8MB，支援 JPEG、HEIC、PSD、RAW 等常見圖片格式，有簡單的圖片編輯功能，像是翻轉圖片、檢視 EXIF 資訊等，Pixea 是一款輕巧純粹的看圖工具，擁有現代化的外觀，想要換換看圖工具風格的 Mac 使用者，很推薦下載下來試試看喔。

Mac看圖工具

到 App Store 就能夠免費下載，載點連結幫大家準備好在文章後面啦，檔案大小只有 4.8MB，因此下載及安裝速度非常快，運行時也不會對電腦造成效能上的負擔。

Pixea

Pixea 支援鍵盤熱鍵，以下是熱鍵說明：

  • 捲動：W、A、S、D
  • 縮小：-/ z +點擊
  • 放大：+ / z +選項+點擊
  • 選擇區域：M
  • 上一張/下一張：左、右方向鍵
  • GIF動畫圖片上一幀/下一幀：上、下方向鍵
  • 幻燈片：輸入
  • 旋轉：[]
  • 視窗大小：\
  • 實際尺寸：0

Mac 看圖App推薦

Pixea 支援的圖片格式包含：

  • JPEG,
  • HEIC
  • GIF
  • PNG
  • TIFF
  • Photoshop (PSD)
  • BMP
  • Fax images
  • macOS and Windows icons
支援的 Raw 格式包含：
  • Leica DNG and RAW
  • Sony ARW
  • Olympus ORF
  • Minolta MRW
  • Nikon NEF
  • Fuji RAF
  • Canon CR2 and CRW
  • Hasselblad 3FR
  • Sketch files (preview only)
  • ZIP-archives

Mac圖片瀏覽器

安裝完畢之後將圖片拖曳進去就可以瀏覽囉，也可以直接設定為 Mac 雙擊圖片後的預設看圖軟體～Pixea 還有個好處是可以直接檢視同一個資料夾中的圖片，跟 Mac 內建的圖片瀏覽器比起來，光是這點就便利很多！

下載：
Pixea ( App Store 下載 )：https://apps.apple.com/cn/app/pixea/id1507782672?ls=1

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