Samsung 三星於 2018 SDC 開發者大會發表 全新 One UI 手機介面 ,One UI 將有更多圓角設計、界面更加乾淨,操作上也將原本鬧鐘、計時器、世界時鐘等分類移動到整個畫面的底部,使用者手指不需要太大的位移,在螢幕底部可以做到大部分的控制,視覺上更佳清新、不易分心,控制上更有效率大致上就是 One UI 的重點啦,Galaxy S9、Note 9 將於 2019 年率先獲得 One UI 更新。

△ 在 SDC 2018 上,在 One UI 的設計上可以看到有許多圓角,從內建的各種設定按鈕到相簿的呈現,都可以看到大量使用圓角的設計,相簿以區塊式的概念重新設計,視覺上也更簡約,一眼就能快速分辨不同相簿間的分類,相簿的圖示也放大了,圖像化的設計,讓我們對所有分類一目瞭然!△ One UI 最大的更新就是將原先在畫面頂部的時鐘、碼表、計時器等控制,移動到了畫面下方,目的是可以讓使用這用最小的一度距離,就能掌控、控制手機的大部分功能,使用起來機會更快速、便利。△ 更直覺、更圓角是 One UI 更新的主要核心,對於不同的機型顏色,One UI 也會有不同的對應主題可以挑選。△ 此外 One UI 也加入了夜間模式,根據時間點,螢幕也會秀出不同的情境與配色,我想這與 macOS Mojave 的動態桌面 有異曲同工之妙!以上就是三星全新的 One UI,將於 11 月在美、德、韓三國率先開放 Beta 測試,正式版本預計在 2019 年 1 月發布,將於最新旗艦機種 Samsung Galaxy S9 系列、Galaxy Note 9 系列首波推出!