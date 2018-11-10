Samsung 三星於 2018 SDC 開發者大會發表全新 One UI 手機介面，One UI 將有更多圓角設計、界面更加乾淨，操作上也將原本鬧鐘、計時器、世界時鐘等分類移動到整個畫面的底部，使用者手指不需要太大的位移，在螢幕底部可以做到大部分的控制，視覺上更佳清新、不易分心，控制上更有效率大致上就是 One UI 的重點啦，Galaxy S9、Note 9 將於 2019 年率先獲得 One UI 更新。
△ 在 SDC 2018 上，在 One UI 的設計上可以看到有許多圓角，從內建的各種設定按鈕到相簿的呈現，都可以看到大量使用圓角的設計，相簿以區塊式的概念重新設計，視覺上也更簡約，一眼就能快速分辨不同相簿間的分類，相簿的圖示也放大了，圖像化的設計，讓我們對所有分類一目瞭然！
△ One UI 最大的更新就是將原先在畫面頂部的時鐘、碼表、計時器等控制，移動到了畫面下方，目的是可以讓使用這用最小的一度距離，就能掌控、控制手機的大部分功能，使用起來機會更快速、便利。
△ 更直覺、更圓角是 One UI 更新的主要核心，對於不同的機型顏色，One UI 也會有不同的對應主題可以挑選。
△ 此外 One UI 也加入了夜間模式，根據時間點，螢幕也會秀出不同的情境與配色，我想這與 macOS Mojave 的動態桌面有異曲同工之妙！以上就是三星全新的 One UI，將於 11 月在美、德、韓三國率先開放 Beta 測試，正式版本預計在 2019 年 1 月發布，將於最新旗艦機種 Samsung Galaxy S9 系列、Galaxy Note 9 系列首波推出！
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