宮廷古裝劇一直是近期電視大陸劇的重頭戲，永遠都有演不完的古裝劇，今日最夯的就是延禧攻略之「我的清宮照」，《延禧攻略》是 2018年中國古裝劇。由秦嵐、聶遠、佘詩曼、吳謹言、許凱及譚卓領銜主演。愛奇藝台灣站 7 月 19 日起每週四至週日晚間 8 點更新兩集，8 月 6 日起每週二至週日晚間 8 點更新兩集。戲劇節和 APP 的確能達到很棒的曝光效益，Facebook 上大家都開始變成古人了，而且效果還真的不錯，大家一起來試試看！
我的清宮照網頁版：https://static-u2.faceu.net/qing-palace/home
△ 之後就能預覽各種不同的清宮照，網頁版本預設有四種樣式可以套用，若是要多必須透過安裝 apk 的方式。
△ 進入下載 apk 畫面後，請點選「普通下載」，或是直接從我的備份載點下載。APP 開啟之後，可以在相機畫面看到清宮照，進入之後就類似剛剛網頁版的步驟，不過所有類型的套用都能使用唷！
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文章最後讓大家傷眼睛啦~~~
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