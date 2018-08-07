我的清宮照！最夯人氣清宮圖製作，延禧攻略大家搶著進宮（Faceu 激萌 apk 下載）

2018-08-07 10:43:56 哇哇
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宮廷古裝劇一直是近期電視大陸劇的重頭戲，永遠都有演不完的古裝劇，今日最夯的就是延禧攻略之「我的清宮照」，《延禧攻略》是 2018年中國古裝劇。由秦嵐、聶遠、佘詩曼、吳謹言、許凱及譚卓領銜主演。愛奇藝台灣站 7 月 19 日起每週四至週日晚間 8 點更新兩集，8 月 6 日起每週二至週日晚間 8 點更新兩集。戲劇節和 APP 的確能達到很棒的曝光效益，Facebook 上大家都開始變成古人了，而且效果還真的不錯，大家一起來試試看！


我的清宮照網頁版：https://static-u2.faceu.net/qing-palace/home

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△ 開啟網頁後選擇我要進宮，之後上傳自己的照片，之後對準自己的五官，自拍時盡量拉遠一點，這樣才能對到眼睛鼻子和嘴巴的位置，調整後確認生成。

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△ 之後就能預覽各種不同的清宮照，網頁版本預設有四種樣式可以套用，若是要多必須透過安裝 apk 的方式。

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△ 進入下載 apk 畫面後，請點選「普通下載」，或是直接從我的備份載點下載。APP 開啟之後，可以在相機畫面看到清宮照，進入之後就類似剛剛網頁版的步驟，不過所有類型的套用都能使用唷！

APK 下載：
Faceu激萌 我的清宮照.apk（MediaFire下載）
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Faceu激萌 我的清宮照.apk（本站下載）
檔案大小：41.88 MB

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文章最後讓大家傷眼睛啦~~~


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