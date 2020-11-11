蘋果於台灣時間 11/11 凌晨 2 點舉行 Apple Event 線上發佈會，此次共發表 3 款產品，分別是：MacBook Air、MacBook Pro 及 Mac Mini，三款產品均搭載自家 M1 晶片、全新 macOS 系統「Big Sur」，最新 M1 晶片重新定義速度，是有史以來蘋果最強大的處理器，11/12 起開放預訂，MacBook Air 13.3 吋售價新台幣 30,900 元起、MacBook Pro 13.3 吋售價新台幣 39,900 元起以及 Mac Mini 售價新台幣 21,900 元起，將於下週正式開賣。



M1 晶片

M1 是 Apple 為 Mac 設計的首款晶片，是史上最強最快的晶片， M1 系統單晶片 (SoC) 搭載 160 億個電晶體、8 核心 CPU、4 個效能核心、4 個節能核心， CPU 速度最快達 3.5 倍，繪圖處理速度最多提升達 5 倍，其中 16 核心神經網路引擎，每秒最高可運算 11 兆，採用靜音式設計，配備鋁金屬均熱片為系統散熱，運作時無風扇運作聲。

全新 macOS Gig Sur

此次 Big Sur 主要變化包含：更新的選單列、浮動 Dock、全新的 App 圖像、更輕巧的視窗外觀、重新設計的工作表、全新推出與經過更新的聲音、全高度側邊欄、MacOS 所有符號全面更新，Big Sur將於 11/13 日正式推出。

Big Sur 在 Safari 有很大的改版，升級包含有：可自訂的起始頁面、Safari 延伸功能、標籤頁設計、智慧防追蹤功能，在能源效率方面與 Chrome 相比常用網站平均載入速度提升，另外 Big Sur 還能夠運行 iPhone 與 iPad 上的 App。

全新搭載 M1 晶片 MacBook Air

搭載 M1 晶片的 13.3 吋 MacBook Air，搭載 13.3 吋 Retina 螢幕（2560 x 1600 解析度）、擁有 P3 廣色域、Touch ID 指紋解鎖、Wi-Fi 6、剪刀式結構巧控鍵盤，歸功於 M1 晶片SSD 速度提升 2 倍、CPU 速度提升 3.5 倍，電池續航力最長達 18 小時。

採用「三麥克風陣列」能夠有效去除環境底噪，視訊鏡頭有更優秀的動態範圍、白平衡及加強的臉部偵測功能。

MacBook Air 共有 2 種版本，8GB + 256GB 售價新台幣 30,900 元 ; 8GB + 512GB 售價新台幣 38,900 元，11/12 起開放預定，下週正式開賣。

Mac Mini

19.7 公分的 Mac Mini 機身中，同樣搭載強勁的 M1 晶片、具備 Wi-Fi 6，不論居家辦公、遊戲、音樂創作還是影片剪輯，通通能夠輕鬆克服，歸功於 M1 晶片整合技術，處理複雜工作時，能源消耗比上一代機型減少最高 60%。

Mac Mini 具備兩個 USB Type-C ( Thunderbolt / USB 4 )、兩個 USB-A、HDMI 2.0、Wi-Fi 6 和 Gigabit 乙太網路。

MacBook Air 共有 2 種版本，8GB + 256GB 售價新台幣 21,900 元 ; 8GB + 512GB 售價新台幣 27,900 元，11/12 起開放預定，下週正式開賣。

MacBook Pro

MacBook Pro 基本上與 MacBook Air 雷同，主要差異在於續航力來到 20 小時，是目前 MacBook 續航力最高的機種，散熱系統方面具備風扇主動式散熱，搭載具備 Touch Bar 的剪刀式結構巧控鍵盤。13.3 吋的 Retina 螢幕最高亮度可達 500 尼特。

具備錄音室等級的三麥克風陣列，能夠收到更清晰、無噪的聲音，FaceTime HD 相機搭配 M1 晶片、影像訊號處理器，提升視訊會議的影像品質，並為暗部與亮部帶出更多細節。

MacBook Air 共有 2 種版本，8GB + 256GB 售價新台幣 39,900 元 ; 8GB + 512GB 售價新台幣 45,900 元，11/12 起開放預定，下週正式開賣。

以上是 11/11 蘋果於線上發佈會發表的三款新產品：MacBook Air、Mac Mini 及 MacBook Pro，以及 macOS 全新系統 Big Sur。更多詳細資訊請參考 Apple 蘋果台灣官方網站。