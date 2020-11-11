MacBook Air M1

蘋果於台灣時間 11/11 凌晨 2 點舉行 Apple Event 線上發佈會，此次共發表 3 款產品，分別是：MacBook Air、MacBook Pro 及 Mac Mini，三款產品均搭載自家 M1 晶片、全新 macOS 系統「Big Sur」，最新 M1 晶片重新定義速度，是有史以來蘋果最強大的處理器，11/12 起開放預訂，MacBook Air 13.3 吋售價新台幣 30,900 元起、MacBook Pro 13.3 吋售價新台幣 39,900 元起以及 Mac Mini 售價新台幣 21,900 元起，將於下週正式開賣。


M1 晶片

MacBook Air M1

M1 是 Apple 為 Mac 設計的首款晶片，是史上最強最快的晶片， M1 系統單晶片 (SoC) 搭載 160 億個電晶體、8 核心 CPU、4 個效能核心、4 個節能核心， CPU 速度最快達 3.5 倍，繪圖處理速度最多提升達 5 倍，其中 16 核心神經網路引擎，每秒最高可運算 11 兆，採用靜音式設計，配備鋁金屬均熱片為系統散熱，運作時無風扇運作聲。

全新 macOS Gig Sur

Big Sur

此次 Big Sur 主要變化包含：更新的選單列、浮動 Dock、全新的 App 圖像、更輕巧的視窗外觀、重新設計的工作表、全新推出與經過更新的聲音、全高度側邊欄、MacOS 所有符號全面更新，Big Sur將於 11/13 日正式推出。

Big Sur功能

Big Sur 在 Safari 有很大的改版，升級包含有：可自訂的起始頁面、Safari 延伸功能、標籤頁設計、智慧防追蹤功能，在能源效率方面與 Chrome 相比常用網站平均載入速度提升，另外 Big Sur 還能夠運行 iPhone 與 iPad 上的 App。

全新搭載 M1 晶片 MacBook Air

MacBook Air M1

搭載 M1 晶片的 13.3 吋 MacBook Air，搭載 13.3 吋 Retina 螢幕（2560 x 1600 解析度）、擁有 P3 廣色域、Touch ID 指紋解鎖、Wi-Fi 6、剪刀式結構巧控鍵盤，歸功於 M1 晶片SSD 速度提升 2 倍、CPU 速度提升 3.5 倍，電池續航力最長達 18 小時。

MacBook Air 2020

採用「三麥克風陣列」能夠有效去除環境底噪，視訊鏡頭有更優秀的動態範圍、白平衡及加強的臉部偵測功能。

MacBook Air 2020 價格

MacBook Air 共有 2 種版本，8GB + 256GB 售價新台幣 30,900 元 ; 8GB + 512GB 售價新台幣 38,900 元，11/12 起開放預定，下週正式開賣。

Mac Mini

Mac Mini

19.7 公分的 Mac Mini 機身中，同樣搭載強勁的 M1 晶片、具備 Wi-Fi 6，不論居家辦公、遊戲、音樂創作還是影片剪輯，通通能夠輕鬆克服，歸功於 M1 晶片整合技術，處理複雜工作時，能源消耗比上一代機型減少最高 60%。

Mac Mini 功能

Mac Mini 具備兩個 USB Type-C ( Thunderbolt / USB 4 )、兩個 USB-A、HDMI 2.0、Wi-Fi 6 和 Gigabit 乙太網路。

Mac Mini 價格

MacBook Air 共有 2 種版本，8GB + 256GB 售價新台幣 21,900 元 ; 8GB + 512GB 售價新台幣 27,900 元，11/12 起開放預定，下週正式開賣。

MacBook Pro

MacBook Pro

MacBook Pro 基本上與 MacBook Air 雷同，主要差異在於續航力來到 20 小時，是目前 MacBook 續航力最高的機種，散熱系統方面具備風扇主動式散熱，搭載具備 Touch Bar 的剪刀式結構巧控鍵盤。13.3 吋的 Retina 螢幕最高亮度可達 500 尼特。

MacBook Pro 2020

具備錄音室等級的三麥克風陣列，能夠收到更清晰、無噪的聲音，FaceTime HD 相機搭配 M1 晶片、影像訊號處理器，提升視訊會議的影像品質，並為暗部與亮部帶出更多細節。

MacBook Pro

MacBook Air 共有 2 種版本，8GB + 256GB 售價新台幣 39,900 元 ; 8GB + 512GB 售價新台幣 45,900 元，11/12 起開放預定，下週正式開賣。

以上是 11/11 蘋果於線上發佈會發表的三款新產品：MacBook Air、Mac Mini 及 MacBook Pro，以及 macOS 全新系統 Big Sur。更多詳細資訊請參考 Apple 蘋果台灣官方網站

蘋果 11/11 凌晨發表 MacBook Air / MacBook Pro 及 Mac Mini 三款新品，全新 macOS 系統 Big Sur 將於 11/13 正式推出 相關文章

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