蘋果發表會除了 iPhone 11 及 Apple Watch Series 5 之外，第三個產品就是這台入門款的 10.2 吋 iPad，搭載 A10 Fusion 晶片，適合輕量級使用者，學生上網、查資料看影片等，若你需求是要剪影片、繪圖就比較不適合，這台 10.2 吋的 iPad 售價新台幣 10,900 元起，蘋果官方尚未公佈上市資訊。你也可以參考：iPhone 11 / Pro / Pro Max 台灣 9/13 起預購 9/20 正式開賣，最高要價新台幣 52900 元

△ 這台入門款 iPad 搭載 10.2 吋 Retina 螢幕，共有 3 種顏色，分別為：銀色、金色及太空灰，有 32GB 及 128GB 兩種儲存空間可以選擇。功能、規格基本上沒有什麼特別的地方，最大特色就是它是一台 CP 值相對高的入門款 iPad。

△ 支援全尺寸鍵盤，同樣採 Lightening 接孔，搭載 A10 Fusion 處理器，雖然是入門款，但是 iPadOS 該有的功能它也沒少，像是多工切換、手勢操作等。

iPad 10.2 吋售價與上市資訊

iPad Wi-Fi 版：

32GB 售價新台幣 10,900 元

256GB 售價新台幣 13,900 元

iPad LTE 版：

32GB 售價新台幣 15,400 元

256GB 售價新台幣 18,400 元

目前蘋果官方尚未公告預購、上市日期。

https://www.apple.com/tw/ipad-10.2/

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