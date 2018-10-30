蘋果今日（10/30）晚間 10 點發表三款新產品，分別為全新設計 Macbook Air、iPad Pro 及 Mac mini，Macbook Air 搭載 13.3 吋 Reitina 螢幕、8GB 記憶體、128GB SSD、全機身只有 2 組 USB-C 連接埠、Touch ID、全新設計的鍵盤等，體積相較前代減少 17%、厚度減少 10% 更輕薄，售價新台幣 39,900 元起 ; 第二款新產品 Mac mini 搭載第 8 代六核心處理器、最高 64GB 記憶體、2TB SSD、乙太網路孔、4組 USB Type-C、 HDMI、2 組 USB-A 孔，售價新台幣 26,900 元起 ; 最後一個新產品 iPad Pro 搭載 11 吋及 12.9 吋 Liquid Retina LCD 螢幕、Face ID、 A12X Bionic 處理器，強大效能比市面上 92% 電腦都還快，售價新台幣 26,900 元起。
Macbook Air 2018
Retina 螢幕
Touch ID
△ Touch ID 正式降臨 Macbook Air，位置在鍵盤右上方。
全新設計鍵盤
△ 採用蝶式結構設計，提供較傳統剪刀式結構高出四倍的按鍵穩定性，獨立 LED 背光按鍵配備環境光度感測器，在低光源環境下打字也沒問題，下方的觸控板也較以往擴大了 20% 的面積。
音效
△ 立體聲喇叭，音量較以往提升 20%
全機身只有 2 組 USB-C 插槽
更輕薄
△ 相較以往體積小了 17%、厚度小了 10%、機身只重 1.25 公斤。
Macbook Air 售價與上市資訊
△ 即日起開放預購，11/7 正式開賣，128GB 售價新台幣 39,900 元，256GB 售價新台幣 45,900 元。
Mac mini
規格全面提升
△ 2018 Mac mini 搭載第 8 代六核心處理器、最高 64GB 記憶體、2TB SSD、
△ 乙太網路孔、4組 USB Type-C、 HDMI、2 組 USB-A 孔
Mac mini 售價與上市資訊
△ 同樣即日起開放預購，11/7 正式開賣，128GB 售價新台幣 26,900 元，256GB 售價新台幣 36,900 元。
2018 新款 iPad Pro
兩種尺寸
△ 搭載 Liquid Retina LCD 螢幕，共有兩種尺寸大小，分別為 11 吋及 12.9 吋
形狀更方、更輕薄
△ 相較以往厚度薄了 15%，體積小了 25%
Face ID
△ Face ID 進駐 iPad Pro
A12 Bionic 晶片超強大效能
△ Apple 在發表會上，直接將 iPad Pro 與筆電比較，表示比起市面上的 92% 電腦還要快！
新版 Apple Pencil
△ 磁吸式充電，吸在 iPad Pro 上方，除了暫時的收納，也可同時為 Apple Pencil 充電。
快速切換操作
△ 輕輕的用手指在筆身輕敲兩下，就可以快速切換畫筆。
新版 Smart Keyboard
△ 兩種傾斜角度可調整
iPad Pro 售價與上市資訊
△ 同樣即日起開放預購，11/7 正式開賣
11 吋 iPad Pro
64GB - 26,900 元 (Wi-Fi)、31,900 元 (Wi-Fi+行動網路)
256GB - 31,900 元 (Wi-Fi)、36,900 元 (Wi-Fi+行動網路)
512GB - 38,900 元 (Wi-Fi)、43,900 元 (Wi-Fi+行動網路)
1TB - 52,900 元 (Wi-Fi)、57,900 元 (Wi-Fi+行動網路)
12.9 吋 iPad Pro（只有 Wi-Fi 版）
64GB - 33,900 元
256GB - 38,900 元
512GB - 45,900 元
1TB - 59,900 元
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