Apple 蘋果公司於 9/11 台灣時間凌晨 1 點舉辦發表會，發布的 iPhone 11 共有兩種型號，分別為 iPhone 11 及 11 Pro 版本，Pro 又分為大小 2 個尺寸尺寸，儲存空間 iPhone 11 有 64 / 128 / 256 GB，兩款 Pro 則是 64 / 256 / 512 GB。螢幕尺寸依序分別為 6.1 吋 / 5.8 吋 / 6.5 吋，售價最便宜台幣 24,900 元即可入手最新 iPhone 11，將於 9/13 日晚上 8 點開始預購，9/20 正式開賣。

iPhone 11

△ iPhone 11 共有 6 種顏色可以挑選，分別為：白、黑、綠、黃、紫、紅。

△ iPhone 11 螢幕採用 6.1 吋 LCD 螢幕 (1792 x 828 像素、326 ppi )，3D Touch 功能確定被拿掉了。

△ iPhone 11 為雙鏡頭配置，搭載 12MP 廣角鏡頭（26mm / f 1.8）＋12MP 超廣角鏡頭（13mm / f 2.4 / 120 度超廣角）。

△ iPhone 11 超廣角鏡頭所拍攝的效果，從樣張上面可以看到，由廣角鏡頭所拍出的畫面彎曲、變形程度不大。

△ 人像模式現在起也支援拍攝「寵物」啦，寵物也可以支援虛化背景，我想這是許多飼主會期待的。

△ 人像模式新增特效：高色調燈光黑白

△ iPhone 11 系列新增了 Night Mode 夜拍模式，在低光源環境下，可以拍攝到更多畫面。

△ iPhone 11 影片拍攝的部分，支援到 4K 60fps。

△效能的部分，iPhone 11 搭載 Apple 最新 A13 處理器，比起前一代更快，同樣又是世界上最先進的處理器。

△總結一下 iPhone 11 此次發表的重點，包含：更快的 Face ID 解鎖、有 6 種顏色可以挑選、搭載 A13 處理器、雙鏡頭配置、續航力足夠使用一整天、加入夜拍模式、12MP 自拍鏡頭、6.1 吋螢幕...接下來來看 iPhone 11 Pro 系列～

iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max

△ iPhone 11 Pro 共有兩個尺寸，iPhone 11 Pro 搭載 5.8 吋 OLED 螢幕（2436 x 1125 / 458 ppi ），iPhone 11 Pro Max 則是 6.5 吋 OLED 螢幕（2688 x 1242 / 458 ppi ），3D Touch 功能同樣都被拿掉了。

△ iPhone 11 Pro 除了銀色、金色及太空灰之外，還有新鮮感非常強烈的全新顏色「夜幕綠色」，共有 4 種顏色可挑選。

△ 鏡頭的部分，iPhone 11 Pro 及 Pro Max 均採用三鏡頭配置，分別為 12MP 望遠鏡頭（ƒ/2.0 光圈、2 倍光學變焦）＋12MP 廣角鏡頭（ƒ/1.8）＋120 度超廣角鏡頭（ƒ/2.4 ）。前鏡頭同樣為 1200 萬畫素，全新 1200 萬像素原深感測相機，支援 120 fps 拍攝慢動作自拍影片，也能拍攝 60 fps 的 4K 影片。

△ 2 倍光學變焦放大，2 倍光學變焦縮小；最高可達 10 倍數位變焦。

△ 歸功於 A13 處理器，拍照更加強大，在按下快門的當下，會立即獲取 9 種拍攝資訊，透過 AI 進行照片細節的優化、調教，讓畫面保有更多細節。

△ 以上就是 iPhone 11 Pro 系列的大致資訊，除了外觀、顏色、大小之外，基本上與 iPhone 11 最大的不同，就是相機的差異啦。

iPhone 11 系列售價與上市資訊

iPhone 11 系列手機將於 9/13 晚上 8 點開始預購，9/20 日正式上市。