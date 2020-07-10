iPhone 12 目前的小道消息

iPhone 12 的傳聞越來越多，大家總是會期待蘋果下一代的手機，目前有 iPhone 環保版本、大立光生產高端相機鏡頭、A14 處理器、不再贈送豆腐頭充電器、不贈送耳機等等傳聞，iPhone 12 也有模型機曝光，還有 5.4 吋的版本，不過卻保有 Home 鍵？這個可能性高不高呢？或許等九月才會揭曉囉！

什麼是 iPhone 環保版 ?

iPhone 12 目前的小道消息

而所謂的 iPhone 環保版，簡單來說就是裸機出售。相對來說，環保版 iPhone 將擁有更低售價，或者採用折扣券的形式返還到用戶手中，用戶可以在蘋果官網換購手機殼、轉換線、無線耳機等其他手機配件，另外，根據圖片信息顯示，用戶需要額外花費 50 美元才能擁有 20W 快充器，而這一些信息無疑是再一次證實了蘋果推出環保版 iPhone 的可能，可以說，這樣的做法無疑是雙贏的局面，保證其在 5G 手機市場擁有更強的競爭力。對於用戶來說，除了更優惠外，也可以挑選更適合自己的手機配件。

大立光電蘋果生產 iPhone 12 高端相機鏡頭

據外媒消息，蘋果供應商大立光電將在 7 月中旬開始為蘋果生產 iPhone 12 高端相機鏡頭。不出意外的話，iPhone 12 普通版將配備雙鏡頭，而兩款高端版將配備三鏡頭。其中 6.7 英吋版 iPhone 12 Pro max 將採用與 iPad Pro類似的 LiDAR 傳感器技術，以提升產品體驗，預計今年四款新 iPhone 都將延續劉海全面螢幕設計，並採用類似 iPhone 4 純平中框的外觀設計，同時還將延續方形相機模組，全系搭載基於台積電 5 奈米製程打造的 A14 處理器，採用高通基頻、支持 5G，此外，兩款高端版還將支持 10 位顏色深度和 120Hz 刷新率。值得一提的是，兩款高端版配備後置三攝，且僅頂配版搭載 LiDAR 傳感器。

扯！買iPhone 12不送「豆腐頭」？

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日前有傳出今年的 iPhone 12 將不附贈豆腐頭（充電器）與有線耳機，消息傳出後，引發外界熱議，買手機沒有充電頭豈不是要讓果粉另外掏錢，沒錯！外媒報導，巴克萊分析師表示，iPhone 12 將不配備任何充電器，僅附送一條 USB-C 至 Lightning 的充電線，與先前天風國際證券分析師郭明錤的看法不謀而合，他們都認為，由於成本增加，為了將 iPhone 12 售價維持和 iPhone 11 一樣，並復製 iPhone 11 的成功銷售模式，預期 iPhone 12 會取消附贈耳機和充電器。

郭明錤還表示，蘋果新款 20W 充電器將在今年第 3 季量產，外型跟 iPhone 11 Pro 系列搭送的 18W 充電器類似，20W 充電器將成為官方配件，提供消費者選購。另外，新 iPhone SE 的 5W 充電器也將從 2020 年下半年取消附贈，中關村在線報導 ，就算真的不配充電器，消費者是否買單還是由手機價格決定，猜測蘋果出這招最大目的就是為了「賺錢」。

今年 iPhone 12 的售價推估有兩種趨勢：
1 . 售價不變，用省下充電器的成本去彌補 5G 或其他零組件的成本壓力。
2 . 售價下滑，不附送充電器所減少的成本可壓低手機價格，提高產品競爭力。

5.4 吋 iPhone 12 模型曝光

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「MacRumors」分享了網友 iZac 在網站討論區分享的內容。網友表示自己實在受不了只能看一些 YouTube 影片並且還要抓緊時機截圖，才能了解新 iPhone 與其他機種的對比情況，所以他自己就去淘寶買了 5.4 吋新 iPhone 的模型，並且拿來跟 2016 年的 iPhone SE，還有 4.7 吋螢幕的 iPhone 7 進行對比。

iPhone 12 目前的小道消息

上圖是 iZac 網友分享的 5.4 吋 iPhone 12 樣機與 iPhone SE、iPhone 7 對比圖 ( 摘自 MacRumors )

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上圖是 iZac 網友分享的 5.4 吋 iPhone 12 樣機與 iPhone SE、iPhone 7 對比圖 ( 摘自 MacRumors )

從他分享的圖片來看，5.4 吋 iPhone 12 看來就是一個套用上 iPhone 4 邊框，但是加上 iPhone 11 Pro 系列正反面機身設計的機種，針對 iPhone 12 系列，業界已多次傳出蘋果將會採用類似 iPhone 4 的方正邊框設計，iZac 表示方正的邊框的 iPhone 比圓角邊框 ( 例如新 iPhone SE ) 的機種來說更容易持握、不易滑落。

iPhone 12 目前的小道消息

上圖是 iZac 網友分享的 5.4 吋 iPhone 12 樣機與 iPhone SE、iPhone 7 對比圖 ( 摘自 MacRumors )

從這網友所分享的資訊，能從照片對比能看見，iPhone 12 應該是維持採用 Lightning 連接埠，底部左右側的開孔數量不一致。從目前已知資訊推測，應該是不支援 3.5 mm 耳機孔，機身寬度上，網友對比 5.4 吋 iPhone 12 比 iPhone SE 寬約 6mm，比 iPhone 7 窄約 3mm，基本上相對於現行 6.1 吋、6.5 吋的機種來說，是一款更適合單手持握的機種。在實際掌握過 5.4 吋 iPhone 12 的模型機之後，該網友還表示可以讓自己的 iPhone SE 退休了。

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