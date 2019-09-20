終於可以跟上大家的開箱了！坦白說一年沒有 iPhone 可以用手還頗癢的，所以這次就跟風買了 iPhone 11 Pro 夜幕綠色 + iPhone 11 黃色，花費這麼大筆當然要來開箱一下，很久沒有花那麼多錢買手機是真的！而且坦白說真的是因為 iPhone 11 Pro 夜幕綠色我才有那麼一點點衝動，還有加上三鏡頭的設計，能近、能遠、能廣角就是我的需求，如今 iPhone 終於跟上這腳步了，可喜可賀！希望未來可以帶給大家更多 iPhone 的應用囉！

iPhone 11 Pro 夜幕綠色

夜幕綠色是這次很多期待的，當然我也不例外，我也在第一時間就有搶到，所以在 20 號第一天就到貨囉！一開始大家都覺得這三鏡頭配置很醜，不過我想大家很快就會習慣的！

開箱內容物有 iPhone 11 Pro 夜幕綠色、USB-C 對 Lightning 連接線、EarPods 具備 Lightning 連接器、18W USB-C 電源轉接器與一堆文件 XD。

夜幕綠色的機身後方是消光的，所以真的比較不會沾指紋，很多人都說質感非常的不錯，我想大家應該是愛慕綠色很久了吧？坦白說這美感真的很吃角度，我看了幾個別人的開箱，都很像套了一層霧面的透明保護殼，是真的很像啊～

換個角度來看看不同的光澤感，其實直視的顏色是綠色，有打光的感覺比較像是銀色。

總之就是美美的吧～我真的很久沒拿 iPhone 了！

一開始大家都對三鏡頭有意見，都覺得很醜，不過這樣排列是有意義的，在相機從望遠到廣角預覽的時候，真的就是無縫完美銜接，不會有跳接的感覺。

換個角度再來看看，機身真的是綠色的～哈哈！

底部為 Lightning 的連接孔

機身左側邊為靜音鍵與音量鍵。

右側邊是電源鍵與 SIM 卡插槽。

iPhone 11 Pro 是延續 iPhone XS 的機種，機身大小其實是 iPhone 11 系列中最小的，雖然我也拿習慣的大螢幕手機，不過現在拿在手也是覺得很順手。

瀏海還是有啊～看來全螢幕只能再等等看下一代了！

退卡針和一堆紙～從未仔細去看過就是了

Lightning 線的 EarPods，若是要有線來聽音樂，這個就真的得拿出來用囉！

USB-C 對 Lightning 連接線，這個是快充必備的！我之前就已經買好了^^。

非常有誠意的附上了 18W 的快充，終於不再是 5W 的小豆腐了！！！所以有支援快速充電唷！

iPhone 11 黃色

再來開箱 iPhone 11 黃色，這次最夯的其實是綠色還有紫色，不過還是選擇自己喜歡的顏色就好，盒裝比 iPhone 11 Pro 還要大！

開箱內容物包含有 iPhone 11 黃色、EarPods 具備 Lightning 連接器、Lightning 對 USB 連接線與 5W USB 電源轉接器。

黃色的真的不錯看，顏色會比照片中更加深邃一點，拍照因為有打燈所以比較亮黃一點，實際上黃色是美美的唷！

沒有 iPhone 11 Pro 的雙鏡頭，不過也具備有標準鏡頭 + 廣角鏡頭，這樣其實也很夠用了！！！有廣角基本上就無敵很多了～

機身周圍同樣的是黃色，有點金黃色的感覺，質感是沒有像 iPhone 11 Pro 那麼好，不過其實也不會差，已原本自己的手機也是要選擇 iPhone 11 就好，是為了夜幕綠色才上 iPhone 11 Pro 的。

機身左側邊為靜音鍵與音量鍵。

右側邊是電源鍵與 SIM 卡插槽，不過 iPhone 11 的 SIM 卡插槽位置比較低唷！

從正面看都還可以很清楚辨識機身的外框的顏色，我相信還是有人會喜愛豐富的色彩，iPhone 11 能滿足不同族群的用戶。

也是有瀏海～邊框看起來也是美美的！

被說沒有誠意的 5W 小豆腐，這個就算了～留在盒裝內放著，搞不好賣掉實可以多賺 200 元。

iPhone 11 Pro 與 iPhone 11 比一比，其實沒有細看只會以為是大小的差別，實際上 iPhone 11 Pro 解析度好很多，但是 iPhone 11 也沒有很差唷！

iPhone 11 Pro 與 iPhone 11 背面比一比，大家喜歡哪一款呢？

iPhone 11 Pro 梅爾檸檬色皮革保護殼

最後來開箱我的保護殼，我一直都是選擇原廠皮革系列，照理說應該要是搭配夜幕綠的森林綠色，但是我覺得整體太暗沉了我也不愛，後來選擇了梅爾檸檬色，手機拿到第一時間當然要保護一下囉！

套上去可以從邊框就看到黃色，感覺不錯不錯的！

皮革質感非常不錯，雖然我知道黃色皮革用久了會暗會髒～不過暫時先爽爽用就好！

一開始有擔心夜幕綠搭配上黃色皮革的效果，其實也沒有到很突兀，外觀只是一時的，習慣就好了！

亮麗的黃色皮革下，藏了深沉的夜幕綠～





機身上的按鍵質感也不錯唷！開箱就先到這裡囉～後續就是拍照的實測囉！