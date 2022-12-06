Netflix 12 月有什麼新片？本篇小編幫各位整理 Netflix 12 月上架及下架的電影、影集，12 月共上架 32 部、下架 23 部電影，其中經典動畫《你的名字》將於此次的下架名單中，李安導演執導的《臥虎藏龍》也將於本月下架。比較令人開心的是今際之國第二季終於要在 12/22 上架啦，各位等待已久的影迷，在聖誕節前夕終於可以開始追第二季的發展囉，以下為 12 月份 Netflix 詳細的上、下架電影清單。

Netflix 12 月下架影片整理

《隔離島》



《盜夢偵探》



《臥虎藏龍》



《一一》



《你的名字》



《比海還深》



《橫山家之味》



《未來的未來》



《夏日大作戰》



《跳躍吧！時空少女》



《月光下的藍色男孩》



《牯嶺街少年殺人事件》



《如果這世界貓消失了》



《無人知曉的夏日清晨》

《私刑教育》

《安眠醫生》

《功夫熊貓 3》

《野蠻遊戲：瘋狂叢林》

《排球少年》

《食戟之靈:豪之皿》

《食戟之靈:餐之皿》

《青春時代：第 1-2 季》

《知否知否應是綠肥紅瘦》

Netflix 12 月上架片單整理

電影類：



《明日戰記》

《秘境探險》

《海角七號》

《貧民百萬富翁》

《金錢男孩》

《皮諾丘》

《峰迴路轉：抽絲剝繭》

《英速小子》

《瑪蒂達：音樂劇》

《白噪音》

影集類：