Netflix 12月電影

Netflix 12 月有什麼新片？本篇小編幫各位整理 Netflix 12 月上架及下架的電影、影集，12 月共上架 32 部、下架 23 部電影，其中經典動畫《你的名字》將於此次的下架名單中，李安導演執導的《臥虎藏龍》也將於本月下架。比較令人開心的是今際之國第二季終於要在 12/22 上架啦，各位等待已久的影迷，在聖誕節前夕終於可以開始追第二季的發展囉，以下為 12 月份 Netflix 詳細的上、下架電影清單。

Netflix 12 月下架影片整理

Netflix 12 月下架片單
    • 《隔離島》
    • 《盜夢偵探》
    • 《臥虎藏龍》
    • 《一一》
    • 《你的名字》
    • 《比海還深》
    • 《橫山家之味》
    • 《未來的未來》
    • 《夏日大作戰》
    • 《跳躍吧！時空少女》
    • 《月光下的藍色男孩》
    • 《牯嶺街少年殺人事件》
    • 《如果這世界貓消失了》
    • 《無人知曉的夏日清晨》
  • 《私刑教育》
  • 《安眠醫生》
  • 《功夫熊貓 3》
  • 《野蠻遊戲：瘋狂叢林》
  • 《排球少年》
  • 《食戟之靈:豪之皿》
  • 《食戟之靈:餐之皿》
  • 《青春時代：第 1-2 季》
  • 《知否知否應是綠肥紅瘦》

Netflix 12 月上架片單整理

Netflix 12月上架片單

電影類：

  • 《明日戰記》
  • 《秘境探險》
  • 《海角七號》
  • 《貧民百萬富翁》
  • 《金錢男孩》
  • 《皮諾丘》
  • 《峰迴路轉：抽絲剝繭》
  • 《英速小子》
  • 《瑪蒂達：音樂劇》
  • 《白噪音》

影集類：
  • 《JOJO 的奇幻冒險 石之海》
  • 《九尾孤傳》
  • 《女心理師》
  • 《你的婚姻不是你的婚姻》
  • 《慾罷不能第四季》
  • 《看臉時代》
  • 《還魂：第 2 部》
  • 《火影忍者疾風傳：第 19-21 季》
  • 《單身即地獄》
  • 《蛋黃哥大冒險》
  • 《音速小子：回家大冒險》
  • 《浪漫醫生金師傅第二季》
  • 《TROLLEY：命運交叉點》
  • 《艾蜜莉在巴黎：第三季》
  • 《今際之國的闖關者：第二季》
  • 《獵魔士：血源》
  • 《熊大與好友日常》
  • 《金牌救援》
  • 《黑暗榮耀》
  • 《愛情的理解》

圖片來源：Netflix Facebook

Netflix 2022 12 月上架/下架影片懶人包，今際之國第二季將於 12/22 推出 相關文章

訪客留言

Netflix 2022 12 月上架/下架影片懶人包，今際之國第二季將於 12/22 推出 參考資料

10部「Netflix11月上架片單推薦」新一季《王冠》、《命運航班 ...
2022年11月8日 — 新的月份到來～代表又有新的好戲即將開播啦，除了編輯整理的陸劇清單、韓劇清單之外，這次要來精選Netflix「11月上架片單推薦」，比如新一季 ...
廣告狂人netflix下架2022-在FacebookIGYoutube上的焦點新聞 ...
可說是21世紀最偉大的美劇之一，《廣告狂人》終於在netflix上架， ... 是廣告海報、廣告牌和摩天樓的地方掉下和電影《迷魂記》中男人掉落的片頭致敬。
Netflix台灣12月底下架6部人氣耐看影集！網友一片哀嚎 - Yahoo奇 ...
Netlfix用戶別擔心！. 平台上依然有人氣歷久不衰《六人行》、《宅男行不行》、《良醫墨非》、《良善之地》、《荒唐分局》和《狂放時尚圈》等耐看喜劇，12月即將上架的片單更是亮眼，美國近幾年艾美獎常勝軍喜劇《富家窮路》（Schitt&#39;s Creek）終於要在台灣上架，其他話題強檔《紙房子》第5部下半季、《獵魔士》與《艾蜜莉在巴黎》第二季都影迷期待許久的影集 ...
Netflix12月必追片單推薦！《今際之國的闖關者2》 - 風傳媒
5 天前 — 《今際之國的闖關者2》、《單身即地獄2》…10部影集、電影不看會後悔 ... Netflix 12月份新上架片單來啦！ ... Netflix 12月10部精彩片單推薦：.
Netflix公布12月下架片單！超多經典神片 網崩潰要退訂
Netflix官方近期公開12月即將開播與下架的電影、戲劇名單，其中有不少經典神作在內，電影包含「出神入化」、「曼哈頓戀習曲」、「駭客任務」，影集則有「實習醫生」、「摩登家庭」、「鋼之煉金術師」、「越獄風雲」和「蓋酷家庭」等經典作品。 在名單曝光後，網友也紛紛留言「摩登家庭！...
Netflix12月即將下架1部神劇！大批網友哀號「根本來不及看」
今年最後一個月即將到來，Netflix也在今（24）日公開電影及影集的最新上架、下架 ... 疾風傳：第9－12季》以及萬眾矚目的《今際之國的闖關者第二季》；下架片單中， ...
2021 年 Netflix 12月上架新片整理，封面人物 - 王宣 - Waynesan
《JoJo的奇妙冒險 石之海》公佈最新 PV，12 月 1 日在 Netflix 上架 《太空迷航》第 3 季 – 影集 – 12/1 《太空迷航》迎來最終第三季，前所未有的危機來襲， 羅賓森 一家的生存本能將面臨終極考驗。 被困在神秘星球上一年後，茱蒂、潘妮 、威爾和機器人必須帶領 97 位年幼殖民者艱辛撤離，但就在動身前夕，他們發現一樁祕密，人生也就此改變。 與此同時，約翰、莫琳則得碰一碰渺茫的運氣，想辦法與孩子團聚，唐也和兩人一起行動。 羅賓森一家得克服情緒難關，這次他們不僅迷失在宇宙中，還和所愛之
【NETFLIX12月片單】21部必看影集電影推薦！
netflix Netflix 2021年12月壓軸片單出爐！ 隨著聖誕節即將到來，Netflix給影迷們準備了聖誕大禮，當家熱門影集《艾蜜莉在巴黎》第二季要回歸啦～莉莉柯林斯與巴黎天菜大廚盧卡斯巴禾三角戀將展開新篇章；亨利卡維爾的《獵魔士》第二季也將重磅回歸，而男神孔劉與裴斗娜、李準主演的太空驚悚影集《寧靜海》也將上線，看好能成為爆款韓劇。...
【Netflix片單2022】4月下半新上架片單(2022419最後更新) - ...
如題，以下是2022年Netflix的4月下半月新上架片單 (台灣地區代理情況) 此片單更新時間：2022/4/19 Netflix台灣官方新上架狀況會一直更新，因此目前的片單可能不見得是最新，如果沒有你預想到的節目可參考Netflix台灣官方網站 ( 連結在此 )查詢最新上架情況。 推薦片單請走：尚未撰寫 黃色底色的項目為推薦影片 衍伸閱讀 較新片單 【Netflix片單2022】9月上半新上架片單 較舊片單 【Netflix片單2022】4月上半新上架片單 【Netflix片單2022】3月下半新上架
【Netflix 12月片單整理】《艾蜜莉在巴黎3》將上架 - 蘋果仁
5 天前 — 2022 年12 月到來，在這個月也幫大家整理了Netflix 12 月即將上架與下架的 ... 韓國篇：第2 部》即將上架，而即將下架的有許多經典電影，像是《臥虎藏 ...