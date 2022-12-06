Netflix 12 月有什麼新片？本篇小編幫各位整理 Netflix 12 月上架及下架的電影、影集，12 月共上架 32 部、下架 23 部電影，其中經典動畫《你的名字》將於此次的下架名單中，李安導演執導的《臥虎藏龍》也將於本月下架。比較令人開心的是今際之國第二季終於要在 12/22 上架啦，各位等待已久的影迷，在聖誕節前夕終於可以開始追第二季的發展囉，以下為 12 月份 Netflix 詳細的上、下架電影清單。
Netflix 12 月下架影片整理
- 《隔離島》
- 《盜夢偵探》
- 《臥虎藏龍》
- 《一一》
- 《你的名字》
- 《比海還深》
- 《橫山家之味》
- 《未來的未來》
- 《夏日大作戰》
- 《跳躍吧！時空少女》
- 《月光下的藍色男孩》
- 《牯嶺街少年殺人事件》
- 《如果這世界貓消失了》
- 《無人知曉的夏日清晨》
- 《私刑教育》
- 《安眠醫生》
- 《功夫熊貓 3》
- 《野蠻遊戲：瘋狂叢林》
- 《排球少年》
- 《食戟之靈:豪之皿》
- 《食戟之靈:餐之皿》
- 《青春時代：第 1-2 季》
- 《知否知否應是綠肥紅瘦》
Netflix 12 月上架片單整理
電影類：
- 《明日戰記》
- 《秘境探險》
- 《海角七號》
- 《貧民百萬富翁》
- 《金錢男孩》
- 《皮諾丘》
- 《峰迴路轉：抽絲剝繭》
- 《英速小子》
- 《瑪蒂達：音樂劇》
- 《白噪音》
影集類：
- 《JOJO 的奇幻冒險 石之海》
- 《九尾孤傳》
- 《女心理師》
- 《你的婚姻不是你的婚姻》
- 《慾罷不能第四季》
- 《看臉時代》
- 《還魂：第 2 部》
- 《火影忍者疾風傳：第 19-21 季》
- 《單身即地獄》
- 《蛋黃哥大冒險》
- 《音速小子：回家大冒險》
- 《浪漫醫生金師傅第二季》
- 《TROLLEY：命運交叉點》
- 《艾蜜莉在巴黎：第三季》
- 《今際之國的闖關者：第二季》
- 《獵魔士：血源》
- 《熊大與好友日常》
- 《金牌救援》
- 《黑暗榮耀》
- 《愛情的理解》
圖片來源：Netflix Facebook