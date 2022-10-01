大家第一台 NAS 網路儲存伺服器是哪時候入手的呢？回想起我的第一台 DS211+ 已經是 11 年前的事情了，而且那台 NAS 目前還在使用中，而我實際在持續在運作的 NAS 目前一共有 10 台，坦白說這樣的數量很多，最近又入手了 DS1522+，這次入手主要的關鍵是擴充儲存空間，因為我趁特價時候購入了 6 顆 20TB 的硬碟，我之前最大的儲存容量總共也才 16TB，雖然我也知道檔案堆著會越來越多，但是有硬碟就好處理，不像是家裡堆東西，可以說買房就買房的啊！本篇文章將與大家開箱 Synology DS1522+ 與跟大家分享 Synology Drive 的應用。

首先簡單開箱一下 Synology DiskStation DS1522+，內容物包含 DS1522+ 網路儲存伺服器、變壓器、電源線、硬碟螺絲與兩條網路線，在外觀上坦白說一直都是這樣的樣貌，中規中矩非常有機器的架式，很適合放在書架上使用。如果你想要擺放在桌面上的話，我會很推薦 slim 的 2.5 吋硬碟機種，小小的非常可愛，我自己在桌面上也有擺放，只是 2.5 吋硬碟成本會高了點唷！（如果 slim 還有出 2Bay 的機種應該會更可愛吧）

在購買 NAS 的選擇上，大家肯定會想「到底幾 Bay 的機種才夠用？」，這個問題坦白說沒有標準答案，因為看你的需求是要備份多少東西、檔案的重要性、是第幾份的備份檔案？你說一顆硬碟會不夠嗎？坦白說一顆硬碟也可以玩備份，更可以玩到很多 DSM 裡的應用。

這次所規劃的是我大多資料的集合空間，坦白說我只考慮 SHR2 或 RAID 6 的兩顆硬碟容錯資料保護，雖然說 5 顆 20TB 硬碟只能有 54TB 的空間，但是依照我個人的經驗來看，遇過很多 RAID 5 損毀修復的時候其他硬碟也壞的狀況，等於資料全部都毀，我個人還是比較相信 RAID 6 的磁碟陣列，這時候若希望取得更多儲存空間，5Bay 的機種一定比 4Bay 具備有優勢。

DS1522+ 還具備有兩個 eSATA 的擴充埠，若是接兩台 DX517 的話還可以再多擴充 10 顆硬碟（這樣總共是 15 顆），若考量到未來還有擴充需求的話，這點也必須提早規畫在內。像我要這次被替換的 DS1517+ 會有五顆 4TB 的硬碟可以使用，或許組個 20TB 的暫存與備份空間也是可以的，目前還沒有仔細想好該如何應用，不過我個人會把「長期資料儲存」與「資料變動大的存取」的儲存空間分開，因為我相信硬碟還是有壽命的，雖然並沒有不操就不會掛的 100% 保證，我還是選擇分開啦！

只是用 NAS 就是會有很多存取啊！最好是具備所有功能於一體，能夠儲存能夠操是最好的，反正硬碟遲早會壞，用好用滿是最划算，那這個時候就可以搭配上 SSD 的快取，機身底部有兩個插槽可以安裝 M.2 2280 NVMe 的 SSD，若快取命中率高的話，可以降低 I/O 延遲率並提升效能，坦白說這兩個插槽已經內建好給你，算是很大的福利了，用好用滿把效能操起來吧！

DS1522+ 內建的記憶體為 8 GB DDR4 ECC SODIMM，不過這個記憶體是可以自己升級的，一共有兩個記憶體插槽可以使用，最高可以升級到 32GB（16GB *2 ），如果有跑比較服務與應用的話，是有比較大的擴充空間的，譬如說跑 VMM 虛擬機器來說，雖然能分配的 CPU 是有限的，但是記憶體就可以給到比較多，若是預算足夠的話，當然一次先裝好裝滿^^。

這次 20TB 的硬碟當然也是主角，之前最大的儲存容量總共也才 16TB，現在一次好好的升級了，當然可以存放更多的檔案，使用 SHR2 有 54TB 的空間，我希望可以頂個 10 年不用再升級硬碟，不過這裡還是要提醒大家「硬碟就是消耗品」，未來一定還是會有硬碟要汰換的狀態發生，但我還是要說「資料是無價的」，那麼主機與硬碟安裝好之後，首先要做哪些事情呢？Synology 相比其他家的 NAS 來說，最強的部份是在應用軟體，DSM 的系統就像你使用 Windows 桌面系統一樣直覺，套件中心就像是 App Store 可以選擇套件來安裝使用，而且 90% 以上都是免費的，首先推薦安裝的就是 Synology Drive！

先來讓我說個古，我從 2012 開始使用 Cloud Station，當時的概念非常簡單，就是類似 Google Drive 與 OneDrive 的雲端資料夾用運用，Google Drive 這類的稱為公有雲，Cloud Station 稱為私有雲，就是擁有同樣的雲端資料夾的功能，不過檔案是永遠備份回到自己的 NAS 裡面，同樣的也具備檔案雙向同步的功能。

到了 2016 年我開始使用 Cloud Station Backup 的功能，對我來說可以備份更多電腦上的檔案，設定更多要同步的資料夾，也具備單向的備份的功能。我自己作業的習慣是將檔案都先放置在桌面上，會有很多暫存檔案，壓縮之後我就刪除，當我的動作比 Cloud Station 還要快的時候，就會有檔案暫用的狀態，我也不喜歡一直同步不停的感覺，我只能說像是先前 Cloud Station、Google Drive 與 OneDrive 適合用在檔案的跨裝置存取備份，若真的著重在備份的話，Cloud Station Backup 是更適合的選項。

到了 2018 年 Synolgoy 整合了各種 Cloud Station 的服務，Synology Drive 就此誕生，更整合了 Synolgoy Office 的應用，也具備了檔案協作的功能，也還具備了彼此共用的團隊資料夾設定等等。如今主機上為 Synology Drive Server，電腦端為 Synology Drive Client，手機 APP 端為 Synology Drive，整體的來說更加簡單俐落，功能卻一點也不會少，到底有那些差異大家可以參考：https://kb.synology.com/zh-tw/DSM/tutorial/What_do_I_need_to_know_before_upgrading_from_Cloud_Station_to_Synology_Drive_2_0

Synology Drive 與 Cloud Station 的差異

套件功能上差異

套件 Synology Drive Server Cloud Station Server & Cloud Station ShareSync 多重平台的同步伺服器 v v 最多 32 個歷史版本 v v 定期刪除歷史版本 v x ACL 權限整合 v v 時間點檔案還原 v v LDAP / AD 整合 v v 網頁入口的檔案管理 v x 檔案分享連結 v v 限制下載分享連結 v x 線上編輯 v (與 Synology Office 整合) x 管理他人與您共用的檔案 v x 操作日誌 v v 匯出日誌 v x 透過 Hyper Backup 備份應用程式 v x 多台 Synology NAS 伺服器間的單向或雙向共用資料夾同步 v (Synology Drive ShareSync 作為 NAS 用戶端) v

桌面應用程式功能上差異

桌面應用程式 Synology Drive Client Cloud Station Drive & Cloud Station Backup 即時同步 v v 同步他人與您共用的檔案 v x 雙向同步 v v 隨需同步 (適用於 Windows 10 電腦，了解更多) v x 單向下載同步 v v 單向上傳同步 v x 建立分享連結 v v 同步 Synology Office 檔案 v x 即時備份 Windows、Mac、Ubuntu 電腦的檔案 v v 彈性排程及手動備份模式 v x 用戶端已備份檔案還原 v v

行動應用程式功能上差異

行動應用程式 Synology Drive DS cloud 線上瀏覽 Synology Drive 檔案 v x (僅可瀏覽同步至本地端的檔案) 離線存取檔案及自動更新 v v 瀏覽 Synology Office 檔案 v x 管理他人與您共用的檔案 v x 從裝置同步到伺服器 x v 與 iOS 檔案整合 v x 整合為 Microsoft Office 資料庫 v x

如何規劃自己的 Synology Drive？

前文有提到我的工作習慣是將所有檔案先放在桌面上，之後我會定期整理桌面的檔案，因此桌面的內容就是我首要的備份內容，凡走過必留下痕跡，只要檔案曾經在桌面存在過，那我就會使用「備份任務」即時的備份到 Synolgoy Drive Server 上，再加上有檔案版本控制，檔案就算有更動也不怕找不回來，這樣的應用也適合用在工作上的文書檔案資料夾，東改改西改改最怕改到不見，通常文書檔案大家也很少有版本控制的概念，不妨就透過 Synolgoy Drive 的版本控制來搞定。

「同步任務」我是設定在電腦的主要存放各種長期檔案的 D 槽，我相信大家電腦裡面應該多少都會有個第二顆硬碟，依照我多年的使用經驗來看，我個人不會建議第二顆硬碟太大，我自己是選擇 1TB 的硬碟而已，因為容量越大放的資料可能越雜，若你放著一顆 8TB 的硬碟存放資料，當硬碟空間不足的時候比較難清理。二來我會使用 Synology Drive 同步任務備份到 NAS 上，若第二顆硬碟已經到 8TB 那麼大了，那要 NAS 要準備的成本相對也提高。D 槽總是混和著重要檔案，和一些不是太重要的檔案（譬如下載的影片音樂等等），這個就得自己定期去整理，像我自己存放影片就不會再有第二份資料，硬碟壞了就掰掰之類的。

電腦的檔案很重要嗎？我相信很多人家裡已經不擺放電腦了！所有的檔案就是在手機裡，而手機裡面最重要的資產，應該就是相片回憶錄了吧！當手機 APP Synolgoy Drive 安裝後，就會主動地詢問是否需要開啟相片備份，這時候我當然建議打開，完整地將手機照片通通備份到 NAS 上，而且未來這就是全自動的，還有一個優點就是可以「建立年／月資料夾結構」，等於自動完成一個很簡易的照片歸檔作業，像我手邊就有三支手機是隨身攜帶的，哪有時間每支手機連上電腦去備份照片，通通交給 Synology Drive 來搞定就好！這樣的相片備份，我也會建議幫家人、長輩設定起來，避免他們手機壞掉時來找你幫忙，為了以後的麻煩上身，不如主動把大家的手機照片都先照顧好囉！

以上是本篇文章開箱 Synology DiskStation DS1522+ 的心路歷程，包含了我的規畫以及想法，再加上 Synolgoy Drive 的應用方式，先簡單提供給大家！當然 NAS 若只是這樣用還太少，後續會再跟大家分享我的其他規畫與應用唷！