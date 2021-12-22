Telegram 群組搜尋工具

Telegram 想要加入群組該怎麼加？並沒有想像的如此簡單，因為內建搜尋只會搜尋到已加入的群組，最近小編發現 Telegram 群組搜尋器，可以輕鬆搜尋各式 Telegram 群組，像是 Telegram 加密貨幣群組、老司機群組、資訊與科技群組等超過 25 種群組分類都能夠搜尋的到，而且還支援 Android 及 iOS APP 下載，喜愛用 Telegram 勝過於 LINE 的朋友，夠過這款搜尋器，就可以快速找到與自已有相同興趣的群組啦。需要 TG 黑暗群的老司機，我們整理過 33 台車一次發，趕快上車吧。

Telegram 群組搜尋工具

Telegram 群組搜尋器有 APP 及網頁版，這裡小編用網頁版作為示範，進入網頁後就可以看到最新加入的 Telegram 群組及頻道。

Telegram 群組搜尋器

頁面頂端也有詳細的 Telegram 群組及頻道分類，像是教育與學習、音樂、興趣、政治、加密貨幣、相片、寵物、新聞、書本、娛樂、健康等...共有超過 25 種分類。

TG 老司機群

點擊分類後進入就可以看到所有 Telegram 頻道及群組啦。

Telegram 開車群

點擊群組圖片後，能夠看到更進一步的群組資訊，包含：人數、創立日期、分類、群組簡介、統計資訊等。

TG 老司機群

點擊下方加入此群組就可以跳轉開啟 Telegram App 開始加入群組聊天囉。

下載：
Telegram 群組搜尋器 ( Google Play 下載 )
Telegram 群組搜尋器( App Store 下載 )

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