很多人都非常的不愛 Windows 8/10，因為在習慣上可能改變太大，已經突破了大家所習慣的桌面系統，但我覺得其實差別沒有很大，因為現在大家都只用瀏覽器居多，就算是常用的軟體也與系統操作不相干，而真正的障礙可能就在一些習慣上的改變，譬如說開始功能表的消失，沒有以前那種程式集選單之類的，若你對這些不習慣無法釋懷的話，可以使用 Spencer 試試看，可以讓你重溫有程式集的使用方式。
若你不想使用 Spencer 這類的軟體，可以在工作列右鍵點選內容，在瀏覽的頁籤中勾選「當我移至開始畫面時，自動顯示應用程式檢視」（Windows 8）
之後點選系統桌面圖示時，就會有類似程式集的清單，其實使用上的差距不大，看看大家喜歡哪種方式囉？
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