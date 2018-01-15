Spencer 1.13 還我傳統的程式集列表，簡單就好啊！

2018-01-15 10:56:11 哇哇 0 0


很多人都非常的不愛 Windows 8/10，因為在習慣上可能改變太大，已經突破了大家所習慣的桌面系統，但我覺得其實差別沒有很大，因為現在大家都只用瀏覽器居多，就算是常用的軟體也與系統操作不相干，而真正的障礙可能就在一些習慣上的改變，譬如說開始功能表的消失，沒有以前那種程式集選單之類的，若你對這些不習慣無法釋懷的話，可以使用 Spencer 試試看，可以讓你重溫有程式集的使用方式。

請將 Spencer.exe 釘選到工作列，之後點選就能快速開啟程式集選單，就是這麼簡單！



若你不想使用 Spencer 這類的軟體，可以在工作列右鍵點選內容，在瀏覽的頁籤中勾選「當我移至開始畫面時，自動顯示應用程式檢視」（Windows 8）



之後點選系統桌面圖示時，就會有類似程式集的清單，其實使用上的差距不大，看看大家喜歡哪種方式囉？

http://thesz.diecru.eu/content/spencer.php

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