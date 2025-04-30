1by1 2.11 短小精悍的MP3播放軟體
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2.獨特的檔案樹狀瀏覽操作介面，無需匯入任何清單或檔案即可播放。
3.自動搜尋目錄功能，可在各音樂分類目錄間按順序跳轉並播放。
4.完善的恢復播放功能可自動記憶當前曲目的播放進度，待下次啟動程式時接續播放。
5.內建音訊動態增強元件，可微調立體音分離空間、高音、放大振幅等，音質直逼專業軟體。
6.可以選擇MPEG解碼器(內建ACM)﹔亦可設定外部外掛。
7.支援背景、文字換色功能。
8.支援循環、排序、隨機、預定等播放模式；及單音、雙聲道、立體音、混合立體音等音效。https://mpesch3.de/1by1.html哇哇評:
我喜歡檔案小音質又好的播放軟體
介面對我不太重要~
所以這個對我來說也相當適合!!免安裝版：
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