最輕巧的MP3播放器軟體 1by1 最輕巧的聽歌軟體 Mp3聽歌軟體 功能越做越多，各式樣的聽音樂軟體紛紛推出，但如果你只是想簡單地聽音樂，不要繁雜的功能，那你可以試看看1by1，被譽為最輕巧的聽歌軟體。用最精簡的方式去呈現，呈現一種反璞歸真的好用介面，因此如果你只是想要單純聽歌，建議 ...

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Mini Player 台灣製造！乾淨的音樂播放軟體（免安裝） 一般最常見的就屬Foobar2000 ，原開發者還推出另一款極簡音樂播放器Boom， ... 太龐大又佔用資源的音樂播放器，那麼精簡的Mini Player 就是不錯的替代方案。

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1by1 1 Jan 2017 ... 1by1 is a lightweight and low-resource usage audio player that plays directories or whole drives, with optional playlist/favorites support.