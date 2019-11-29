台灣廣播 App

喜歡聽廣播的人，可以用電腦開網頁聽，但是手機呢？以前智慧型手機還沒普及前，手機都有內建廣播 App，現在有沒有免費、可以背景播放廣播的 App 呢？今天要來跟大家分享「廣播聽到飽 - 台灣電台」免費聽廣播 App，支援  iOS 及 Android 兩大平台，完全免費使用，可背景播放，比起用手機播放音樂，更可以在通勤時聽一些新聞時事，我個人覺的非常適合上班搭捷運、公車的時候聽，讓眼睛休息的同時，也可以關心到台灣的新聞，當然也有音樂電台可以選擇，不管如何趕快把這款 App 收下吧！電腦可以參考：TapinRadio 2.11.8 世界網路廣播隨你聽，更支援即時錄音功能

聽廣播 App

△ 到 Google Play 下載就可直接開啟，文章最後方幫大家準備好載點啦，在 Google Play 上面，這款 App 可是得到了 4.8 顆星的高分！喜歡聽廣播的你絕不能錯過～

台灣廣播 App

△ 下載完成之後，開啟 App，就可以看到許多電台名稱啦，相較於傳統用數字呈現頻道，我覺得用頻道名稱呈現更直覺、更好用，預設的頻道清單列表是「熱門」分類，你可以點擊右上方切換分類，包含：音樂、生活、綜合、外語、多元文化、交通等豐富的分類可以選擇。

Android 廣播App下載

△ 按注頻道名稱向左滑，還可以觀看頻道的「節目表」，幾點幾分有想收聽的節目，直接在這裡都可以看的一清二楚～最重要的是廣播聽到飽這款 App 支援背景播放功能，切換其他 App 或關閉螢幕時，廣播都會在背景持續播放，如果沒有訂閱 KKBOX 或 Spotify 的話，可以試試聽音樂類型的廣播節目，也算是省下一筆花費啦！

下載：
廣播聽到飽 - 台灣電台（Google Play 下載）
廣播聽到飽 - 台灣電台（App Store 下載）

廣播聽到飽 - 台灣電台，免費廣播優質 App ( Android、iPhone ) 相關文章

訪客留言

廣播聽到飽 - 台灣電台，免費廣播優質 App ( Android、iPhone ) 參考資料

Radio.tw 線上收聽台灣廣播，iPhone聽廣播就是這麼簡單！(iOS ...
還可以將 Radio.tw 線上收聽台灣廣播加入iPhone Widget，不用特地 ... 台灣電台」手機可聽廣播，，也能邊聽邊錄音，還能當手機鬧鐘(Android).
Wave 手機音樂免費聽到飽，無廣告干擾，支援背景播放(Android ...
終於再找到一款免費聽歌APP - Wave，而且Android 和iOS 雙平台都支援 ... 等通通都免費聽到飽，還可以匯入我們YouTube歌單變身為音樂播放器，&nbsp;...
表單選項按鈕 radio buttons - 網頁設計教學站
HTML 表單選項按鈕 radio buttons 是一個單一選項的功能模組，效果與 表單下拉選單 select option 有點類似，但呈現結果是以許多不同的選項一次呈現，使用者僅能在眾多選項中挑選其中一個選項，優點是所有選項一目了然，缺點則是需要佔用較多的表單空間。
Apple Music - Apple (台灣)
愛樂知音，正中你心。 你喜歡的歌曲，隨你下載。離線 也能 播放。 獲享獨家及原創內容。 在你的所有裝置上盡情 聆聽。 ... Apple Music 配 Apple TV+ 同學們，都愛聽。 現在加入 Apple Music 學生方案，即可同時獲享免額外付費的 Apple TV+ 訂閱服務 3。
[iPhone聽歌懶人包] 6款支援iPhone 免費聽歌、離線聽歌APP ...
支援iPhone 離線聽歌，可線上聽廣播，有新加坡、香港、中國和馬來西亞的線上廣播 ... TunePro 目前有免費和付費會員，APP開發商提供一組6個月黃金會員的免費兌換碼(價值 ... FinalTube3 可直接下載YouTube音樂，手機沒有網路時就可以離線聽歌了，除了 ... [教學] 廣播聽到飽，手機隨時都能聽廣播(Android、iOS).
大家都在瘋狂下載這款App，因為它可以讓你免費離線聽音樂 @ 比比的3c小天地 :: 痞客邦 ::
Spotify雖然提供一個完全免費電腦版，但也有很多限制，如音質、廣告等。如果手機沒有網路吃到飽的服務，MusicAll也可以讓你把音樂下載到App裡面，而避免消耗數據的用量。 我曾經也寫過免費聽音樂app的文章，但MusicAll的差別在於這款App也可以聽中文 ...
TunePro 支援iPhone 離線聽歌，還可線上聽廣播！(Android、iOS)
TunePro 支援iPhone 離線聽歌，還可線上聽廣播！ ... TunePro 目前有免費和付費會員，APP開發商提供一組6個月黃金會員的免費兌換碼( ... 你的 TunePro 也想加入更多的歌曲分類嗎？ ... [教學] 廣播聽到飽，手機隨時都能聽廣播(Android、iOS) ... 3步驟完成iPhone下載MP3音樂、剪鈴聲、換鈴聲，完全不需要電腦！
聽不完的收音機！「廣播APP」大PK！ - CTnews書刊
別懷疑，柯P並沒有搞錯，我們要介紹的還是廣播APP，因為「Xuite隨意聽」這支APP裡面還有一個功能：可以收聽Hichannel廣播！而且不需登入會員即可收聽，換句話說，就算你不是中華電信會員或用戶，只要下載「Xuite隨意聽」，一樣能透過它的Hichannel ...
收音機調頻(Radio FM) Mac 用免費廣播電台工具！收錄全球一 ...
收音機調頻（Radio FM）是一款Mac 免費廣播App，在App Store 上評價 ... 收音機調頻（Radio FM）下載連結：https://itunes.apple.com/tw/app/%E6%&nbsp;...
用好這7個免費英文電台app，全球英文廣播頻道一下就在你手指之間 - 每日頭條
對於想提高英語能力的童鞋們來說，若是能從各種英語國家主流電台里聽到自然又道地的英語，想要自己磨練並提升英文聽力就不用再煩惱找不到適合又便利的管道。所以，這裡要推薦7款免費的英文電台app，只要下載並安裝在手機上，隨時隨地就能線上 ... ...