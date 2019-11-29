喜歡聽廣播的人，可以用電腦開網頁聽，但是手機呢？以前智慧型手機還沒普及前，手機都有內建廣播 App，現在有沒有免費、可以背景播放廣播的 App 呢？今天要來跟大家分享「廣播聽到飽 - 台灣電台」免費聽廣播 App，支援 iOS 及 Android 兩大平台，完全免費使用，可背景播放，比起用手機播放音樂，更可以在通勤時聽一些新聞時事，我個人覺的非常適合上班搭捷運、公車的時候聽，讓眼睛休息的同時，也可以關心到台灣的新聞，當然也有音樂電台可以選擇，不管如何趕快把這款 App 收下吧！電腦可以參考：TapinRadio 2.11.8 世界網路廣播隨你聽，更支援即時錄音功能

△ 到 Google Play 下載就可直接開啟，文章最後方幫大家準備好載點啦，在 Google Play 上面，這款 App 可是得到了 4.8 顆星的高分！喜歡聽廣播的你絕不能錯過～

△ 下載完成之後，開啟 App，就可以看到許多電台名稱啦，相較於傳統用數字呈現頻道，我覺得用頻道名稱呈現更直覺、更好用，預設的頻道清單列表是「熱門」分類，你可以點擊右上方切換分類，包含：音樂、生活、綜合、外語、多元文化、交通等豐富的分類可以選擇。

△ 按注頻道名稱向左滑，還可以觀看頻道的「節目表」，幾點幾分有想收聽的節目，直接在這裡都可以看的一清二楚～最重要的是廣播聽到飽這款 App 支援背景播放功能，切換其他 App 或關閉螢幕時，廣播都會在背景持續播放，如果沒有訂閱 KKBOX 或 Spotify 的話，可以試試聽音樂類型的廣播節目，也算是省下一筆花費啦！

下載：

廣播聽到飽 - 台灣電台（Google Play 下載）

廣播聽到飽 - 台灣電台（App Store 下載）