myTuner Radio

台灣的廣播節目聽膩了？還是疫情在家憋煩了呢？最近小編發現 myTuner Radio 台灣這款 APP 能夠收聽全世界的廣播頻道，超過 200 國、40000 個熱門廣播電台通通免費線上聽，港台超過熱門頻道像是：iCRT、全國廣播、Hit FM、寶島聯播網、DBC數碼電台、Kiss Radio、中廣音樂網、蘋果線上、城市廣播網、台北愛樂等通通應有盡有，甚至連 Podcast 也整合在裡面了，讓眼睛休息一下，改用耳朵接收新資訊吧，一鍵切換到國外感受久未體驗的異國氣息。

廣播 APP

目前「myTuner Radio台灣」可以在 App Store、Microsoft 商店免費下載，無論 Windows、macOS 通通能用，下載連結小編放在文章後方。

電台線上聽

安裝之後就可以在工具列看到廣播電台啦，無論體育、新聞、音樂或文化，在家、上班、通勤還是出國，都能夠盡情收聽故鄉優質廣播節目。

免費廣播

點擊下拉選單可以選擇不同的國家，像是國際知名電台 BBC、兩岸三地電台等，甚至還可以收聽全球超過一百萬個 Podcast 及排行榜。

Podcast 平台

下載連結小編放在下方啦，不論電腦、手機、網頁版通通可以使用，趕快去收藏起來吧。

網頁版：https://mytuner-radio.com/

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myTuner Radio 台灣線上免費廣播，收聽全球超過 4 萬電台及 100 萬個 Podcast 節目 相關文章

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